Marilyn Eastman: morta a 87 anni la protagonista de La notte dei morti viventi

Marilyn Eastman è morta a 87 anni il 22 agosto 2021 a Tampa, in Florida. L'attrice era nota per essere stata una delle protagoniste de La notte dei morti viventi di George Romero.

Ad aver dato l'annuncio della morte di Marilyn Eastman, star de La notte dei morti viventi, è stato suo figlio, John Eastman che, in un post su Facebook, ha dichiarato: "Sono molto triste all'idea di dover comunicare la scomparsa di mia madre, Marilyn Eastman, avvenuta il 22 agosto 2021 a Tampa, in Florida".

John Eastman non si è limitato ad annunciare la morte di sua madre ma ha anche indugiato in alcuni episodi della sua vita. Il figlio di Marilyn Eastman ha raccontato: "Marilyn Marie Johnson è nata a Davenport, in Iowa, il 17 dicembre 1933. Mia madre si è spostata a Pittsburgh durante gli anni Sessanta e si è unita a Karl Hardman degli Hardman Associates. Più tardi, Marilyn e Karl sono diventati soci in affari e compagni di vita fino alla morte di lui, avvenuta nel 2007. Più di qualsiasi altra cosa, però, Marilyn è stata una donna lavoratrice single in grado di crescere me e mio fratello".

Il figlio di Marilyn Eastman ha continuato: "Non posso quantificare l'enorme affetto ricevuto dai fan e il benessere che le trasmetteva. Ciò che è certo è che, nonostante tutto, mia madre continuava a progettare ancora eventi in loro compagnia". L'attrice, infatti, aveva voglia di tornare a Pittsburgh e annunciare una serie di eventi e la sua partecipazione a un set.

Anche la George A. Romero Foundation ha porto i suoi omaggi a Marilyn Eastman e ha ricordato una delle protagoniste de La notte dei morti viventi. L'associazione ha scritto: "Con sommo dispiacere confermiamo la morte di Marilyn Eastman. Per favore, unitevi a noi nell'augurare la serenità alla sua famiglia. Che Dio ti benedica, Marilyn. Adesso puoi portare il tuo amore a Karl".