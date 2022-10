La notte dei morti viventi: il cult horror di George Romero avrà un sequel

La notte dei morti viventi avrà un sequel grazie alla collaborazione tra Village Roadshow Pictures e la casa di produzione che era stata fondata dal regista George Romero.

Il progetto è stato descritto come un'"espansione" del film cult del 1968 e dovrebbe essere il primo capitolo di una possibile saga cinematografica.

Alla regia del secondo capitolo della storia iniziata con La notte dei morti viventi ci sarà Nikyatu Jusu (Nanny) e a firmare la sceneggiatura sarà LaToya Morgan, che conosce bene il mondo degli zombie avendo già lavorato in passato alla serie The Walking Dead.

Attualmente non sono stati svelati i dettagli riguardanti la trama del progetto.

Jusu ha dichiarato: "La versione originale del film La notte dei morti viventi è ancora attuale. Ogni epoca ha lo zombie di cui ha bisogno e attualmente gli zombie riflettono i modi in cui gli esseri umani si trattano a vicenda e ci mostrano chi è veramente il mostro".

Morgan ha aggiunto: "La notte dei morti viventi è uno dei pilastri del genere horror. Sono incredibilmente entusiasta nel poter giocare con gli elementi costruiti da George Romero ed è meraviglioso alzare la posta in gioco e spingermi oltre con questa eccitante nuova storia".

Recensione La notte dei morti viventi (1968)

Christine Romero, moglie del defunto regista George Romero, ha sottolineato: "Sono così eccitata da questo team visionario di storyteller che hanno unito le forze per espandere la premessa del film originale. Rivisitare il mondo che George e i suoi collaboratori hanno creato sarà un vero dono per i fan. George sarà così felice nel vederlo accadere!".