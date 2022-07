La notte dei morti viventi: Greg Nicotero e Jimmy Miller gireranno un film sulla realizzazione del film cult

Il regista Greg Nicotero e la sua Monster Agency Productions collaboreranno con Mosaic di Jimmy Miller per girare un film sulla realizzazione del capolavoro di George Romero del 1968, intitolato La notte dei morti viventi: dalle origini improbabili e con un budget di circa 115.000 dollari, la pellicola ha dato vita all'intero genere zombi ed è considerata probabilmente il più grande film horror di sempre.

Nicotero è uno dei tanti creativi di film, TV e videogiochi che hanno beneficiato del cult di Romero, avendo diretto ben 39 episodi di The Walking Dead, incluso il finale della serie. Greg ha detto che l'idea per il film è nata dopo aver partecipato a un memoriale per il Romero, morto nel 2017.

"Non so come abbia fatto, nessuno aveva esperienza", ha spiegato Nicotero. "Uno degli attori era il truccatore. Avevano girato solo un paio di spot pubblicitari fino a quel momento e ad un certo punto si son detti: 'Ehi, dovremmo fare un film'. E qualcuno del gruppo ha detto: 'Sì, facciamo un film dell'orrore. Guadagnano sempre bene'".

"Hanno trovato questa vecchia fattoria in Pennsylvania. Una delle cose interessanti per me è che quando guardi il film sembra un noir a causa del modo in cui vengono usate le luci. Ma la verità è che non avevano soldi per permettersele. Quindi hanno creato uno stile di illuminazione davvero unico per molte scene. È stata una tempesta perfetta di eventi per un gruppo che amava lavorare insieme e che si è rimboccato le maniche", ha concluso Greg Nicotero.