La casa di carta 5, volume 1: il finale, le frasi cult e le critiche dei fan

La casa di carta 5: Il professore in una scena

"Soldati. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie". Scomodiamo il grande Giuseppe Ungaretti per introdurvi al racconto del finale de La casa di carta Parte 5 Volume 1. Che, come sapete, finale non è, ma solo la prima parte dell'ultima stagione. Il Volume 2, ci ha confermato una scritta, arriverà in streaming su Netflix il 3 dicembre 2021. Abbiamo citato Soldati, la famosa poesia di Ungaretti dedicata alla Prima Guerra Mondiale, per due ragioni. Perché, con l'arrivo dell'esercito, il colpo alla Banca di Spagna da rapina è diventato una guerra. E la serie creata da Álex Pina da heist movie sta scivolando sempre più verso il war movie. "Non è un film sul Vietnam". "È molto peggio. È la difesa di Stalingrado" dicono Denver e Palermo. "Sparano, sparano, sparano" dice più sinteticamente un commento in rete. È guerra, quindi, e allora tra i contendenti è sempre più una questione di amore e odio, di conti personali da regolare, di attacchi e risposte agli attacchi. Ma diciamo che si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, perché ormai la vita dei nostri è sempre più appesa a un filo. Parlando di finale della prima parte della stagione, vi diciamo che incorrete in qualche SPOILER . Quello più importante non vogliamo dirvelo, anche se è stato quasi impossibile evitarlo scorrendo i social già nelle ore seguenti al rilascio della serie. Il fatto è che, se durante il colpo alla Zecca di Stato avevamo elaborato il lutto per la perdita di un elemento importante della banda, in nome della salvezza della quasi totalità del gruppo, in questo nuovo colpo le perdite cominciano ad essere importanti. La banda per noi è come una famiglia. E, quando perdiamo qualcuno, a poco dalla fine, è sempre più doloroso. Come titolavamo in occasione della recensione della stagione 4 de La casa di carta, la serie spagnola è amore e morte.

Benvenuti allo spettacolo della vita

La casa di carta 4: due delle protagoniste della serie

Benvenuti allo spettacolo della vita, titola l'episodio 5x03 de La casa di carta. La serie di Álex Pina è fatta di contrasti netti, e così, accanto a una morte importante si affaccia anche una nuova vita. Ma il tema della maternità e della paternità, del rapporto tra genitori e figli è centrale in questa prima metà della Parte 5. Abbiamo visto Stoccolma e Denver interrogarsi sulla scelta di tornare a rapinare e lasciare il figlio (di cui il padre naturale è Arturito) a dei monaci, con il rischio che cresca senza genitori. Abbiamo visto - in flashback - Berlino introdurre il figlio a una sorta di educazione criminale, cioè al suo primo colpo, di fatto scegliendo per lui la strada da intraprendere. Abbiamo visto Alicia Sierra dare alla luce la bambina che aveva in grembo, e interrogarsi immediatamente su quale sarebbe stata la sua vita.

La sospensione dell'incredulità

La casa di carta 5: una scena della serie

Che poi il fatto che il Professore, tra le tante doti, sia anche uno che se ne intende di ginecologia e ostetricia fa parte del gioco, e ci ricorda sempre quell'enorme sforzo di sospensione dell'incredulità che La casa di carta chiede allo spettatore. E che prevede che qualcuno riesca a prendere una granata al volo e a rilanciarla, che qualcun altro, sotto effetto di droghe, riesca a dare un consiglio decisivo ai compagni, e così via. O che, in mezzo alle sparatorie, ci siano confessioni e dichiarazioni d'amore. La casa di carta, lo abbiamo detto spesso, è così: una serie simbolica, iperbolica, non certo un racconto realistico.

La casa di carta 5: il cast in un'immagine della serie

Flashback: a che cosa servono?

La casa di carta Parte 5: Volume 1, Patrick Criado in una foto della serie

Anche la quinta stagione de La casa di carta si muove tra presente e passato, con un uso sempre più largo dei flashback. Quello legato a Tokyo e al suo primo amore si rivela funzionale alla storia, in cui il personaggio di Úrsula Corberó assume un ruolo sempre più rilevante. Quello di Berlino - la rapina in Danimarca è quasi un film nel film, una sorta di Bond Movie con un colpo elegante e pulito, lontanissimo dalla carneficina di Madrid - è in teoria (per ora) avulso dalla storia e ci si chiede quale sia il senso. Continuare a tenere in scena un personaggio amatissimo? Temporeggiare e allungare la storia per arrivare a una certa durata? O il figlio di Berlino avrà un ruolo importante per la banda nel colpo alla Banca di Spagna, e deve ancora entrare in scena?

Berlino è davvero morto? Da che parte sta Alicia Sierra?

Pedro Alonso e Alvaro Morte in una foto condivisa da Netflix per annunciare la parte 5

A proposito di Berlino c'è una teoria. E, quando ne La casa di carta si parla di teorie, attenzione perché a volte ci prendono. Secondo una teoria, Berlino non sarebbe davvero morto alla fine de La casa di carta 2, e potrebbe tornare in scena nel finale di serie: tutto questo fa parte del piano. Proprio l'attore che lo impersona, Pedro Alonso, in una diretta con i fan dell'India avrebbe detto. "Attenti a ciò che chiedete! Non dico altro. Attenti perché, a volte, bisogna mangiarsi le proprie parole. Sento dire spesso che Berlino non è morto ma non posso rivelare niente". A volte le teorie dei fani si avverano. Si è avverata, ad esempio, una delle teorie della rete che noi di Movieplayer vi avevamo raccontato qui lo scorso anno: quello che Alicia Sierra entri nella banda. In realtà, se abbiamo capito che è una scheggia impazzita che non fa più parte della polizia, una delle ultime sequenze dell'episodio 5x05(in cui maneggia delle forbici) ci instilla il dubbio, la grande domanda con cui ci avviciniamo al finale di stagione e di serie: da che parte sta Alicia Sierra?

Le frasi cult

La casa di carta Parte 5: Volume 1, una foto di Tokyo e René

Ma come hanno accolto i fan questa prima parte della stagione 5? Iniziamo dalle frasi più amate. "Sei la donna più sexy del mondo, ma ti amo per la tua intelligenza" (lo dice il Professore alla sua Lisbona). E poi c'è la frase di Marsiglia, appena ripreso, rivolto verso la Sierra che sta partorendo: "Che parte del piano è questa?". È una delle frasi più divertenti insieme a "Anche sei vi appare la Vergine Maria che balla il reggaeton voi continuate a fondere" pronunciata da Bogotà. Tra i momenti più intensi c'è il primo amore di Tokyo che le dice "Tu non vuoi il denaro per comprare oggetti ma per essere libera". E uno dei momenti più commoventi della stagione, di cui non vogliamo rivelarvi di più sta tutto nella frase "Io non ti lascio qui. È morto mio padre durante una rapina, e non mi morirà anche una sorella."

Le reazioni e le teorie dei fan

La casa di carta Parte 5: Volume 1, una foto della serie

Nelle conversazioni sui social emergono una serie di dubbi. Il primo è il "cambiamento" di campo che vi abbiamo raccontato subito. Che sia un difetto, dipende dalle opinioni. Ma c'è chi, giustamente, dice, "Si è perso di vista completamente l'obbiettivo del colpo ovvero l'oro... si è trasformata in una battaglia di trincea non più in una rapina...finale col botto sì ma con troppo botti però...". E chi fa eco: "Troppa fantascienza... Si è perso di vista il fatto della bella rapina pulita da perfetti Lupin. Non mi piace molto, mal di testa a furia di mitragliatrici, sembrava un film di guerra". E c'è chi, a proposito, commenta "l'oro secondo me sarà la chiave per uscire dalla situazione in cui si sono trovati. Decimati, sotto assedio e senza più alcun piano. Distruggere l'oro potrebbe essere una chiave del riscatto?". Lo scivolamento verso il film di guerra, poi, ci porta ad altre considerazioni sulla sospensione dell'incredulità. Parlando della banda del Professore c'è chi fa notare il passaggio "da ladri a guerriglieri esperti in tattiche di guerriglia". Anche i nostri dubbi sul flashback su Berlino e il figlio non convince qualcuno tra il pubblico. "Non sono riuscite a convincermi assolutamente le scene con il figlio Rafael e Tatiana. Quel colpo che hanno fatto insieme è piacevole da vedere ma non mi ha detto nulla sinceramente. Sono ricordi, ma secondo me tolgono spazio alla trama principale della rapina. Berlino doveva continuare ad esserci, manca troppo nella banda". In questo senso, c'è chi come noi si chiede se quel flashback sia funzionale alla storia. "Molto probabilmente il figlio di Berlino aiuterà la banda ad uscire da quell' inferno, altrimenti non avrebbe senso la sua apparizione insieme a Berlino". "Rafael è l'asso nella manica da giocare. Può intervenire sulle comunicazioni e sugli apparati di sicurezza".

La casa di carta: una foto della prima stagione

I grandi emarginati della storia

La casa di carta 5: una scena della serie

Giunta a cinque puntate dalla fine, La casa di carta si conferma una serie a suo modo unica per iconicità, potenza, significato, capacità di mantenere alta la tensione e giocare con il pubblico. Si arriva, a poche ore dal gran finale della serie, piuttosto combattuti. Da un lato c'è una certa stanchezza per una storia in cui si sente il bisogno di un finale, che però viene ancora rimandato, a volte anche con espedienti un po' forzati. Dall'altro c'è una capacità di creare sempre tensione, suspense, attesa, in un'asticella di sfida, pericolo e morte che viene continuamente alzata, che ci fa stare incollati allo schermo. Il finale della Parte 5 Volume 1, inutile negarlo, ha aggiunto pathos, dolore, emozione alla storia. E la voglia di vedere come va a finire è tanta. Non dimentichiamo che La casa di carta, al di là di soldi, rapine, morti e amori, piace per la sua empatia verso gli ultimi e i dimenticati, trasformando (Bella ciao docet) una rapina in una sorta di lotta partigiana e di rivalsa verso i potenti. Come dice Palermo, per motivare la sua truppa. "Noi siamo un fottuto scarto sociale, i grandi emarginati della storia, cosa possono insegnarci sulla sconfitta?"