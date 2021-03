La casa di carta 5: Cosa sappiamo sulla stagione finale?

La casa di carta: una foto della serie

C'è chi si sente parte della banda e chi ne prende le distanze. C'è chi la ama e c'è chi la detesta, ma la regola d'oro è sempre quella: non è importante come se ne parli. L'importante è che se ne parli. Da qualsiasi parte stiate è innegabile che La casa di carta sia diventata una serie di punta di Netflix, trasformandosi in poco tempo nella serie non recitata in lingue inglese più vista di sempre sulla piattaforma. A quasi un anno dall'uscita della quarta parte, che fu rilasciata nell'aprile del 2020, molti fanno sono in fervente attesa de La casa di carta 5. Per cui ci è sembrata cosa utile fare il punto della situazione e raccontarvi tutto quello che sappiamo sulla prossima stagione della serie spagnola che sicuramente spaccherà in due il pubblico come solo i grandi fenomeni sono in grado di fare.

1. La fine... forse

Più uno show diventa chiacchierato, più le voci di corridoio aumentano e di conseguenza le false notizie. Negli ultimi mesi il Web si è riempito di teorie su una probabile sesta parte, ma è ormai ufficiale che la quinta parte de La casa di carta sarà anche l'ultima. Lo ha confermato Netflix stessa, che nella scheda del prodotto ha definito la prossima stagione quella finale. Diremo così addio al professore e alla sua banda, ma non è escluso che alcuni personaggi dello show possano tornare in una serie spin-off, visto che si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero una serie tutta dedicata a Berlino. Senza dubbio uno dei protagonisti più carismatici e amati della serie. Il creatore Alex Pina ha ammesso: "Sì, ne abbiamo parlato in alcuni momenti ma attualmente siamo impegnati su altro".

La casa di carta 5: ecco le teorie più interessanti

2. Graditi ritorni

Pedro Alonso e Alvaro Morte in una foto condivisa da Netflix per annunciare la parte 5

Sulla trama de La casa di carta 5 si sa poco e niente. In merito, il creatore Álex Pina ha dichiarato: "Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la Parte 5 di La Casa di Carta. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre". Sicuramente il Professore verrà messo alle strette ed è ormai chiaro che un pianificatore e maniaco del controllo come lui dovrà arrendersi all'imprevisto e all'improvvisazione. Di certo rivedremo il personaggio di Berlino, che come nella quarta parte tornerà all'interno di sequenze-flashback. Lo confermano sia un post ufficiale di Netflix, in cui l'attore Pedro Alonso è al fianco di Álvaro Morte, che i social dello stesso Alonso che ha aggiornato i fan direttamente dal set del quinto atto. E stando alle informazioni presenti all'interno IMBD notiamo che Alba Flores è ancora accreditata nel cast, il che significa che anche la compianta Nairobi potrebbe apparire in qualche ricordo.

3. Spoiler calcolati?

La storia Instagram di Miguel Herran

Come detto attorno a La casa di carta 5 c'è molta riservatezza. E così molte delle probabili informazioni sul finale sono trapelate dai post che il cast ha condiviso sui social. È ormai noto il probabile spoiler fatto dall'attrice Najwa Nimri, interprete di Alicia Serra, che potrebbe aver rivelato un dettaglio importante. Qualche mese fa l'attrice ha realizzato una diretta Instagram durante una pausa delle riprese. Nel video l'interprete di Alicia balla, fuma e ascolta musica, decidendo a un certo punto di alzarsi e ballare. L'attrice svela così che non stava indossando il pancione e fa scorgere del sangue sul braccio sinistro. Najwa, rapidamente, si rende conto di aver mostrato troppo, si siede ed esclama con aria allarmata: "Mi ero dimenticata. Cavolo, non ci avevo pensato!". I fan hanno quindi ipotizzato che Alicia Serra nella parte 5 partorirà e alcuni sostengono persino che la donna si unirà alla banda del Professore, ma onestamente ci sembra una leggerezza decisamente sospetta e calcolata appositamente per far parlare della serie. Qualche giorno fa ha insospettito anche una storia su Instagram di Miguel Herrán, che ha postato una foto di addio con tanto di sguardo triste e The End dei The Doors in sottofondo. Non sappiamo se si trattasse del suo ultimo giorno sul set o un triste presagio per il personaggio di Rio, ma è chiaro che il cast stia giocando volutamente sporco per insospettire il pubblico e creare dibattito sui social.

4. Riprese e uscita

La casa di carta 4: Tokyo nella quarta stagione

Come detto prima: state alla larga dalla marea di fake news che avvolgono La casa di carta 5. Molte delle false informazioni riguardano soprattutto la tanto attesa data di uscita del finale, che al momento è sconosciuta. In rete circola una presunta data di uscita 7 aprile 2021, totalmente infondata e voci che affermano che la serie arriverà in primavera, ma anche questa è una previsione errata. Basti pensare che le riprese, iniziate ad agosto dello scorso anno in Spagna, Danimarca e Portogallo, sono ancora in corso, come dimostrato da una recente storia di Alvaro Morte ancora impegnato nei panni del Professore. Gli autori hanno sempre ammesso che girare una serie action durante una pandemia è terribilmente difficile, e per questo i tempi di produzione e post-produzione si sono allungati inevitabilmente. Rimanendo realisti, crediamo che La casa di carta 5 uscirà certamente entro fine anno, magari quest'estate volendo essere ottimisti, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi. È importante ricordare infatti i tempi richiesti dalla campagna promozionale. L'uscita della scorsa stagione fu annunciata quattro mesi prima, per cui riteniamo difficile che il finale possa uscire prima di luglio. È probabile, inoltre, che la quinta stagione possa essere divisa in due parti e che gli episodi finali possano essere 10 in totale.