Da Koreeda all'acclamato horror di Ti West: ecco il listino 2022 di Koch Media

Il listino di Koch Media per il secondo semestre del 2022 sarà ricchissimo di sorprese: tanto, come di consueto, per gli amanti dell'animazione (tra i titoli più attesi c'è One Piece Red: Il Film) come per quelli dei film horror e di tensione, grazie all'acclamato X di Ti West. Scopriamo quindi insieme il 2022 al cinema di Koch Media.

La selezione horror di Koch Media

Locandina di X – A Sexy Horror Story

Ad aprire le danze nel nuovo listino Koch Media è senz'altro uno dei casi horror dell'anno, da non perdere. Si tratta di X - A sexy horror story, il nuovo slasher di Ti West, super acclamato sia da pubblico sia dalla critica americana (a oggi ha il 95% di recensioni positive sul portale Rotten Tomatoes, che già lo annovera come piccolo cult). Nel 1979, una giovane troupe decide di girare un film per adulti nelle zone rurali del Texas, ma l'anziana coppia che li ospita, in una fattoria isolata e indisturbata, comincia a nutrire un interesse lascivo per i giovani attori. Durante la notte, questo interesse morboso esploderà in tutta la sua violenza e terrore. Tra i protagonisti Mia Goth, Jenna Ortega e Brittany Snow. A settembre 2022 un nuovo teen horror, Malediction, in cui Stranger Things incontra I Goonies: sin da bambino, Alex ha sempre nutrito un amore smisurato per Arthur e I Minimei, la celebre saga di film fantasy, famosa in tutto il mondo. Come regalo per il suo 18° compleanno, il suo gruppo di amici più stretti decide di accompagnarlo nella casa abbandonata dove era stato girato il film. Non possono immaginare però che i sogni d'infanzia di Alex si trasformeranno in un incubo mortale per ognuno di loro.

Da One Piece al viaggio sulla Luna: l'animazione Koch Media

Locandina di Peter va sulla luna

Dal 21 luglio arriva, direttameante dal Giffoni Film Festival, Peter va sulla Luna, il lungometraggio animato di Ali Samadi Ahadi: Peter, un timido nerd appassionato dello Spazio, si accorge che Anne, la sua sorellina, è scomparsa nella notte. Partito subito alla sua ricerca, viene catapultato magicamente a Campo Stellato, dove scopre che è tenuta prigioniera sulla Luna dal malvagio Uomo Luna. Per salvarla dalle sue grinfie malefiche, Peter dovrà fare squadra con un improbabile "dream team" della Via Lattea... In autunno sarà tempo di uno dei titoli più attesi dagli amanti degli anime, ovvero One Piece Red - Il Film, diretto da Gorô Taniguchi: è il primo lungometraggio nella storia di One Piece che coinvolge Eiichiro Oda, il suo creatore e il più famoso mangaka al mondo, come General Producer. La ciurma di Cappello di Paglia e i pirati più famigerati dei Sette Mari giungono in un'isola misteriosa per assistere al primo concerto dal vivo di Uta, la cantante più amata al mondo, che per la prima volta fa la sua apparizione in pubblico. Dietro la sua splendida voce "ultraterrena" si cela, però, la sua vera identità: Uta è la figlia di Shanks!

Il ritorno di Hirokazu Kore'eda

Broker: una scena del film

In autunno torna in sala un nome che ormai ha catturato l'attenzione di tutto il pubblico, cinefilo o meno. Hirokazu Koreeda torna col suo Broker, una toccante commedia familiare on the road dal sapore agrodolce che ha vinto il premio per la Miglior Interpretazione Maschile di Song Kang-Ho (Mr Kim di Parasite) all'ultimo Festival di Cannes. Il film sarà distribuito nella sale in collaborazione con Lucky Red. Nella pioggia una donna abbandona un neonato davanti a un "baby box". Due uomini lo prendono in consegna, ma sono trafficanti di bambini. Quando lei torna vorrebbe riprenderlo, ma decide di mettersi in viaggio con loro per cercare i genitori ideali a cui vendere il piccolo. Ne nasce un on the road surreale in cui il gruppo si trasforma in una famiglia per caso e durante il loro viaggio - amorevolmente in cerca di un futuro migliore per il bambino - due detective sono sulle loro tracce, intenzionate a coglierli sul fatto.

Broker, la recensione: il mercato dei sentimenti

Dall'Oriente arriva anche un altro titolo con Song Kang-Ho che promette brividi e colpi di scena, si tratta di Emergency Declaration di Jae-rim Han: il volo KI501 diretto alle Hawaii è costretto a dichiarare lo stato di emergenza a causa di un attentato bioterroristico a bordo. Le prime vittime gettano nel caos e nel panico tutti i passeggeri. A peggiorare la situazione subentrano anche tensioni diplomatiche tra la Corea del Sud e altri governi che, per evitare che il virus si diffonda anche all'esterno, non permettono all'aereo di atterrare.

