King the Land, i rumor sulla relazione tra Lee Jun-ho e Im Yoon-ah sono 'solo pubblicità' per la serie?

King The Land è stato uno dei titoli più attesi dell'anno fin dal suo annuncio, e ora il K-drama con protagonisti Lee Jun-ho e Im Yoon-ah è tra le serie più viste su Netflix e tra le più chiacchierate del web. Ma uno dei motivi per cui lo show fa tanto parlare di sé è anche la presunta relazione tra le due co-star; rumor che, temono i fan, sia stata solo un'abile mossa di marketing.

Lee Jun-ho e Im Yoon-ah stanno insieme?

Sebbene non siano ancora disponibili tutti gli episodi della serie, King The Land è diventato subito uno dei K-drama più chiacchierati, nonché uno dei titoli più visti su Netflix dal suo debutto a oggi.

Tuttavia, negli ultimi giorni, molte delle discussioni riguardanti lo show sono state legate a quella che sembrava essere una possibile relazione amorosa tra i due protagonisti, gli idol Lee Jun-ho e Im Yoon-ah.

Queste voci sono state prontamente smentite da parte delle rispettive compagnie delle due star, SM Entertainment e JYP Entertainment, che secondo quanto riportato anche da All K-Pop, hanno chiarito come, sebbene la componente delle Girl's Generation e il membro dei 2PM siano grandi amici, non si stiano in realtà frequentando.

È solo pubblicità per promuovere King The Landing?

Risolta la questione (almeno sulla carta), i K-netizen hanno però iniziato a speculare sul fatto che tutta questa storia possa essere stata architettata ad hoc per promuovere lo show e, sempre stando a quanto si legge su All K-Pop, commenti come "I rumor su una relazione emergono spesso in concomitanza dell'uscita di una serie per aumentarne la visibilità, no?" e "È praticamente una mossa promozionale standard per una rom-com. Questo tipo di rumor è inevitabile".

Altri, però, sono dell'avviso che King The Landing avesse guadagnato già abbastanza popolarità anche senza ricorrere eventualmente a tali mezzi, e quindi non vi vedono intenzionalità dietro la cosa.

Quale sia la verità dietro la diffusione di questi rumor non è noto saperlo, ma di certo potete dare un'occhiata alla coppia on-screen su Netflix, dove ogni settimana vengono caricati due nuovi episodi.