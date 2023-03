7 K-drama fantasy con appassionanti storie d'amore

Se siete appassionati di storie d'amore e ambientazioni fantasy, il mondo dei K-drama ha diversi titoli che potrebbero fare proprio al caso vostro. Scopriamone insieme alcuni.

Vi abbiamo già parlato dei K-drama Netflix da tenere d'occhio nel 2023, ma quest'oggi, come fa anche il sito Soompi, vogliamo portare alla vostra attenzione delle serie che potranno interessare particolarmente che vanno alla ricerca di amore, magia e epicità tutte in unico prodotto.

Tra i titoli più attesi della stagione televisiva coreana trovavamo infatti serie come The Hevenly Idol, con Kim Min-kyu e Go Bo-gyeol, o Kokdu: Season of Deity, con Kim Jung Hyun e Im Soo Hyang, che hanno entrambi a che fare con divinità e scambi di anime.

E a proposito di scambi di anime, quale show prendere come riferimento se non Alchemy of Souls, la cui seconda parte è da poco disponibile su Netflix?

Alchemy of Souls, la recensione: tanto cuore e cura per i dettagli nel gioiellino fantasy di Netflix

Abbiamo, poi, titoli meno recenti ma decisamente tra i più amati come Goblin e Bride of the Water God, rispettivamente del 2016 e 2017, o anche My Love from the Star, del 2013.

Alla lista si aggiungono infine due drama non nuovissimi, ma comunque degli ultimi anni: Angel's Last Mission: Love, del 2019, con Kim Myung Soo (L) e Shin Hye Sun e Tale of the Nine-Tailed, del 2020, con Lee Dong Wook e Jo Bo Ah.

Ecco la lista completa con tutti gli show menzionati:

Alchemy of Souls

The Heavenly Idol

Goblin

My Love From The Star

Tale of the Nine-Tailed

Bride of the Water God

Kokdu: Season of Deity

Angel's Last Mission: Love

C'è dunque una vasta gamma tra cui scegliere la vostra prossima visione sebbene non tutti questi titoli siano ancora disponibili in streaming nel nostro paese. Quali