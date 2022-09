Jurassic World: Il dominio in 4K UHD, la recensione: tutti i segreti della versione estesa

La recensione di Jurassic World: Il dominio in 4K UHD: oltre a uno stellare reparto audio-video, il prodotto Universal presenta anche la versione estesa con 14 minuti in più.

Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt in una foto

Appena uscito, è immediatamente balzato in vetta alle classifiche di vendita homevideo. E non è certo una sorpresa per un film così spettacolare che segna l'ennesimo capitolo di una saga di successo. Come vedremo nella recensione di Jurassic World: il dominio in 4K UHD, non è però solo l'eccellente qualità tecnica e l'abbondante ora di extra del prodotto Universal ad attirare i fan, ma anche la presenza nell'edizione, oltre che di quella cinematografica, anche della versione estesa, allungata di ben 14 minuti, per la quale c'era tanta curiosità. Abbiamo avuto il piacere di apprezzare grazie a Universal proprio l'edizione più ricca, ovvero quella a due dischi con il film in 4K UHD e in blu-ray HD, e la presenza appunto dell'extended version.

La versione estesa: ecco cosa c'è in quei 14 minuti in più

E partiamo proprio dalla curiosità per questa versione estesa di Jurassic World: Il dominio, che con i 14 minuti in più rispetto a quella cinematografica porta la durata complessiva del film a 2 ore e 40 minuti. Avvertendo che in questo paragrafo potete incappare in qualche spoiler se non avete ancora visto questa versione, va detto subito che l'extended version ha un inizio totalmente diverso perché c'è un lungo prologo ambientato milioni di anni fa, addirittura nel cretaceo. Poi qua e là durante il film ci sono diverse sequenze allungate. Ad esempio una piuttosto triste con Owen costretto a cedere il Parasaurolophus a malviventi che lo vogliono solamente per poterne commercializzare le ossa.

Jurassic World: Il Dominio, Laura Dern con Sam Neill durante una scena del film

Poi qualche minuto in più di violenza durante le riprese del mercato nero a Malta, tra cui la battaglia tra il listrosauro e l'oviraptor che resta senza testa, ma anche di romanticismo come la foto che Alan tiene nella roulotte di lui insieme ad Ellie. Quindi ancora l'aggressione di Blue a un paio di cacciatori, un flashback di Rexi durante la battaglia finale che rimanda al prologo nel cretaceo, e ancora nel finale un segnale di armonia con i dinosauri che vivono serenamente con altre specie.

Jurassic World: Il dominio, la recensione: I dinosauri ci ridimensionano

Un video 4K brillante e senza sbavature

Jurassic World - Il Dominio: il T-Rex in un Drive-In

Passiamo alla parte tecnica. Naturalmente il video 4K UHD ha largamente la meglio sul blu-ray e presenta una straordinaria qualità complessiva: il quadro è nitidissimo, c'è un lieve velo di grana naturale e il dettaglio è notevole sia nei primi piani che nelle larghe panoramiche, ma descrive in modo minuzioso anche tutti i dinosauri e ogni piega del loro corpo, non rivelando sbavature nemmeno nelle scene più frenetiche e movimentate. Se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, alcune sequenze CG sembrano un po' più morbide, ma stiamo parlando davvero di differenze minime.

Jurassic World: Il Dominio, Bryce Dallas Howard in una foto del film

Incarnati, vestiti, ambientazione e vegetazione sono descritti con ricchezza di particolari, ma a colpire sono soprattutto i campi lunghi, e l'inizio della sequenza delle locuste giganti ne è la dimostrazione, basta vedere l'eccellente risoluzione sui vasti campi di grano. Quanto all'aspetto cromatico, il video è impressionante per la brillantezza dei colori, ma anche per luminosità e profondità delle tonalità, il tutto non ricorrendo a un contrasto eccessivo, bensì a una calibrazione piuttosto sobria che mantiene un look non sparato e molto naturale alle immagini. I momenti di bassa luminosità sono gestiti senza problemi, il quadro resta compattissimo, il nero è profondo e i dettagli emergono netti dalle ombre.

Jurassic World: il dominio: Bentornati Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill, ma...

Audio italiano avvincente, ma l'esperienza del DTS: X inglese è qualcosa di indescrivibile

Jurassic World - Il Dominio: una scena del sequel

Sul fronte audio va riconosciuto che il DTS High Resolution 7.1 della traccia italiana consente un ascolto molto avvincente e spettacolare. Certo però il DTS: X della traccia originale è qualcosa di davvero spaziale per potenza, energia e ricchezza di effetti. Il film ha moltissime scene spettacolari, la comparsa dei dinosauri provoca sempre suggestioni audio non indifferenti. Ripetiamo, la traccia italiana tratta tutto questo in modo ottimale, la spazialità grazie ai sette canali è eccellente, lo spettatore è travolto dagli effetti, i bassi hanno un buon impatto e il microdettaglio è ben distribuito su tutti i canali.

Jurassic World: Il Dominio, Sam Neill durante una scena del film

Naturalmente il DTS: X inglese ha però una marcia in più, che si evidenza subito nella scena della tempesta sull'oceano quando dall'acqua balza fuori la creatura. Una traccia che ha innanzitutto dei bassi prodigiosi, e questo in un film nel quale ogni passo di un dinosauro ha un peso importante sul sonoro, fa la differenza. Nelle scene di lotta o in quelle più spettacolari si viene circondati da ruggiti, lamenti, rumori ed effetti travolgenti da ogni direzione e ovviamente anche dall'alto (occhio sia al cinguettìo degli uccelli, ma anche alle locuste), e anche l'ambienza più tranquilla è più ricca e precisa nei rumori più sottili. In questo contesto i dialoghi spiccano comunque chiari in entrambe le lingue, con una resa della colonna sonora potente e ampia.

Gli extra: un corto, i segreti degli effetti speciali e tante featurette sulla realizzazione

Jurassic World: Il Dominio, una nuova foto del film

Buona la sezione riservata agli extra, con oltre un'ora di materiale che troviamo già sul disco 4K. Si comincia con Battaglia a Big Rock (10 minuti), in realtà un cortometraggio diretto dallo stesso Colin Trevorrow che si svolge un anno dopo gli eventi di Jurassic World - Il Regno Distrutto e collega gli eventi del film precedente alla trama di questa puntata finale. Troviamo poi Una nuova specie di VFX (6') che analizza gli effetti speciali e il processo di realizzazione di alcune delle scene più spettacolari.

Jurassic World: Il Dominio, Sam Neill, Chris Pratt, Isabella Sermon in una scena del film

Quindi spazio a Dinosauri tra noi: Dentro Jurassic World - Il Dominio, documentario sulla realizzazione del film diviso in cinque parti: Insieme per la prima volta (5' e mezzo) sull'evoluzione del franchise e l'incontro fra cast nuovo e vecchio; Il mercato dei dinosauri (5'), ovvero un tour esplicativo della sequenza di Malta; Caos a malt_a (4' e mezzo), con il dietro le quinte dello spettacolare inseguimento sui tetti in compagnia dell'Atrociraptor e della moto di Owen tra le strade di Malta; _Vero da fare paura, un contributo sull'utilizzo degli animatronics a sua volta diviso in cinque parti dalla durata totale di 26 minuti; e infine L'ultima notte (7') sull'ultimo giorno di riprese.