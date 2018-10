It: ecco il cofanetto con il blu-ray e il portachiavi Funko Pop di Pennywise

Per omaggiare alcuni grandi classici horror in vista di Halloween, Warner Bros. Entertainment Italia ha appena rilasciato alcuni cofanetti speciali. Tra questi, abbiamo avuto il piacere di poter visionare il cofanetto di It, il recente film di Andres Muschietti tratto dal celebre capolavoro di Stephen King, contenente un gadget davvero speciale, ovvero un esclusivo portachiavi da collezione della Funko Pop raffigurante Pennywise. Per i tantissimi fans di King, o dello spaventoso pagliaccio che incarna il male (qui interpretato da Bill Skarsgård), oppure semplicemente del film (divenuto l'horror con il maggior incasso di tutti i tempi), un'altra ghiotta occasione per essere trascinati nuovamente nelle atmosfere tipiche dello scrittore del Maine assieme a un Club dei perdenti credibile e ben interpretato da un gruppetto di giovani attori perfetti.

Il portachiavi di Pennywise: la paura sempre in tasca

Partiamo dalla grande novità di questa nuova edizione in blu-ray, ovvero il super gadget aggiuntivo. All'interno di un cofanetto con una copertina del tutto nuova e molto suggestiva, che è in pratica un incrocio tra il terrificante volto di Pennywise e il leggendario palloncino, oltre all'amaray classica con all'interno il blu-ray, troviamo infatti un esclusivo portachiavi da collezione della Funko Pop, raffigurante Pennywise con le braccia di ragno.

Un altro gioiello per la collezione degli appassionati di film horror, un ciondolo in vinile realizzato da Funko Pop, noto per le sue figure di personaggi estremamente popolari dalla televisione e dal cinema. L'originale portachiavi riproduce autenticamente il volto del clown dell'orrore in ogni dettaglio, dall'abito grigio-rosso alle selvagge montagne di capelli d'arancio, dalla fronte screpolata alle braccia di ragno. Un gadget davvero originale e curioso, ma anche utile per l'uso quotidiano e per avere sempre con sè uno dei personaggi più terrificante creati dalla mente di Stephen King, nonché una vera e propria icona horror. Insomma, per chi ama il genere, il modo più facile per portarsi la paura sempre in tasca.

Un audio pazzesco: nelle fogne di Derry, accanto a Pennywise

E poi naturalmente c'è il film, con un blu-ray Warner Bros. del quale non possiamo che tessere nuovamente le lodi, partendo dalla vera arma vincente di quest'edizione, ovvero un audio davvero formidabile, in grado di far sobbalzare sul divano, e non solo per gli spaventi prodotti da Pennywise. Intanto va ricordato che è presente anche una traccia Dolby Atmos inglese (con core True HD), che naturalmente rappresenta il top assoluto, assolutamente devastante, roba da dieci e lode. Ma la buona notizia è che anche il DTS HD Master Audio 5.1, presente per fortuna anche in italiano oltre che in originale, è di livello eccellente, capace di far tremare i muri di casa e immergere lo spettatore nelle fogne di Derry. Il mix audio infatti è spaventoso, capace da solo di aumentare ulteriormente la tensione dei momenti chiave, grazie a un asse posteriore portentoso per incisività e precisione, e a un sub che sfodera bassi profondi, ringhiosi e vibranti. Si gioca molto su colonna sonora ed effetti per creare paura in certe scene, cosa che il blu-ray esalta con un impatto sonoro da primato. Dal temporale iniziale, con pioggia e tuoni, alle terrificanti apparizioni di Pennywise, i momenti top sono qualcosa di indimenticabile. Ma è ricchissima anche l'ambienza tranquilla, il riverbero nelle gallerie, i passi furtivi, i sospiri, gli inquietanti canti di bambini iniziali, il vento, i rumori nella scuola. Sembra insomma di essere davvero lì, in mezzo agli altri. E ci si ritrova talvolta a guardarsi dietro per vedere se davvero c'è qualcuno. I dialoghi perfetti, la dinamica elevatissima e la perfetta resa della colonna sonora di Benjamin Wallfisch, completano un reparto da applausi scroscianti.

Il video: tra gli esterni luminose e le cupe gallerie

E passiamo al video, sul quale una premessa è d'obbligo. Il giudizio va diviso infatti fra scene ben illuminate e quelle scure, perché il divario è notevole. Nelle prime si può godere un dettaglio cristallino e incisivo, un quadro nitido su tutti i piani come capita ad esempio nei Barren, negli esterni e nella vertiginosa scogliera dalla quale i ragazzini si tuffano. Un quadro caratterizzato anche da un croma naturale e sobrio, nel quale spiccano volutamente però i colori di Pennywise, dal rosso del trucco, dei palloncini e anche del sangue, all'arancione dei capelli, tutte tonalità che spezzano in qualche modo la normalità del contesto. Parte del film però si svolge in un'oscurità più o meno densa, con ambienti scuri, fogne, gallerie sotterranee, interni di abitazione cupi e opprimenti, oggettivamente difficili da riprodurre. Qui la resa non è sempre convincente, anzi una certa pastosità affiora in maniera evidente, annacquando il dettaglio e rendendo un po' confuso il quadro. Qui dipende un po' dall'altalenante resa del nero: a volte è di un inchiostro profondo e compatto, come il nero del tombino dal quale affiorano gli occhi di Pennywise; altre volte però sembra troppo alti rendendo un po' nebuloso e anche rumoroso il quadro. Il tutto si traduce in una elevata morbidezza del dettaglio. Che però, attenzione, potrebbe anche dipendere comunque da un look preciso e dall'ombrosa fotografia di Chung-hoon Chung.

Extra: un'ora di contributi sfiziosi. E c'è anche Stephen King

Totale 8.5 Video 8 Audio italiano 9 Audio inglese 10 Extra 7.5

Ed eccoci al reparto dedicato agli extra, sicuramente di buon livello: forse non esaustivo e super abbondante come avrebbero voluto i fans del film, ma comunque nell'ora di contributi c'è un po' di tutto, compreso Stephen King, per cui come qualità non ci si può lamentare. Si parte con Pennywise Lives! (16 minuti e mezzo), featurette molto interessante e ovviamente tutta dedicata all'iconico clown, nella quale la fa da mattatore Bill Skarsgård, che racconta come ha cercato di calarsi nel personaggio. Con alcuni particolari curiosi, come il look dell'occhio strabico che è tutto suo, o come ha svolto personalmente gran parte delle acrobazie, o come il fatto che i ragazzini non hanno visto Pennywise per gran parte delle riprese. Inoltre ci sono particolari sul trucco e anche contributi di regista e produttori sul suo personaggio. Si prosegue con The Losers' Club (16'), dedicato ovviamente ai ragazzini, al loro lavoro sul set, al legame e all'amicizia che si è creata nel corso della lavorazione del film, un feeling importante anche per le riprese, come sottolineato dagli stessi giovani attori, ma anche dal regista. Il tutto con filmati curiosi del loro rapporto sul set. Si svela poi l'importante ruolo del loro maestro di recitazione.

E poi eccoci a Author of Fear (14'), ovvero un'intervista a Stephen King, che racconta l'idea iniziale del suo romanzo, di come Derry abbia preso ispirazione da Bangor, e di come le sue esperienze personali da ragazzino abbiano influito su tanti fatti del libro.

Si chiude con undici scene cancellate (qualcuna estesa), per un totale di oltre 15 minuti. Divertente la gag della prima scena, nella quale Georgie si prende la barchetta e se ne va, lasciando interdetto Pennywise. le altre sono "serie", riguardano tutti i personaggi ma aggiungono poco alle vicende del film già note.