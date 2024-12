Io e te dobbiamo parlare e il "lato femminile" secondo Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Gea Dall'Orto

Tre donne diverse, eppure centrali nell'economia comica scelta da Alessandro Siani che, con Io e te dobbiamo parlare, si unisce con Leonardo Pieraccioni in un film che punta alla risata tout court. I due sono Antonio e Pieraldo, poliziotti pasticcioni, alle prese con un caso complicato che, nemmeno a dirlo, risolveranno con l'aiuto e il supporto di Matilde, compagna di Pieraldo ed ex moglie di Antonio, la loro figlia Maria e infine Sara, agente della postale e interesse amoroso di Antonio. Ad interpretarle, rispettivamente, Brenda Lodigiani, Gea Dall'Orto e Francesca Chillemi.

Francesca Chillemi e Alessandro Siani

Se in ogni film di Siani, e di riflesso in ogni film di Pieraccioni - pensando a Il ciclone o Il principe abusivo -, la presenza femminile è fondamentale, in Io e te dobbiamo parlare ritroviamo la stessa attenzione. Secondo Brenda Lodigiani, assoluta fuoriclasse (basti vedere i suoi sketch al Gialappa Show), "I protagonisti sono Alessandro e Leonardo, ma i ruoli femminili sono ben scritti. Hanno ruoli scritti. Siamo tre donne diverse, ma decisamente libere. Ecco, per lavoro faccio la cialtrona, e invece Siani mi chiedeva sempre di fare "meno". Cercava naturalezza".

Io e te dobbiamo parlare: intervista a Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Gea Dall'Orto

Per Francesca Chillemi, invece, il set del film è stata occasione di crescita: "Alessandro ha una sensibilità spiccata, e non da mai nulla per scontato. Tre donne diverse con tre racconti diversi. Hanno aspetti particolari, e messe insieme fanno vibrare la presenza femminile ben distribuita", e prosegue nella nostra video intervista, "Il set è stata una vacanza, anche se sono arrivata un po' titubante. Poco a poco mi sono liberata, e poi mi sono goduta il film. È stato un insegnamento".

Oltre alla Chillemi e alla Lodigiani ecco anche Gea Dall'Orto: "Ogni set è diverso dall'altro, ero la quota giovane di questa produzione. Non ero abituata ai ritmi della commedia, mi sono sentita accudita, lasciando andare una certa leggerezza. Sono contenta di aver lavorato con Alessandro perché a livello umano ascolta, è attento, ha cura di te".

Io e te dobbiamo parlare, recensione: Siani, Pieraccioni e una crasi comica che vive solo di gag

La figura femminile, tra retaggi e percezioni (sbagliate)

Pieraccioni insieme a Brenda Lodigiani

Tra l'altro, in Io e te dobbiamo parlare, quando entra in scena il personaggio di Francesca Chillemi viene a lei posta la fatidica domanda: figli e famiglia? Uno spunto che ci fa chiedere alle protagoniste se questa distinzione di genere è, nonostante tutto, ancora netta. Per Gea Dall'Orto: "Sono frasi che si sentono: i luoghi comuni sono difficili da sradicare. Più cresco più mi rendo conto che la discriminazione è reale, e per quanto si vada avanti permane". Invece, Francesca Chillemi confida che: "Sono una madre, ho una figlia, ma quando mi pongono domande del genere le percepisco sempre in modo molto indiscreto. Personalmente non mi approccio mai chiedendo aspetti intimi". Un tema, per Brenda Lodigiani, che bisogna continuare ad illuminare: "La percezione della femminilità oltre la famiglia è un tema caldo, che esiste. Dobbiamo continuare a battere su questo punto, continuando a parlarne. Dobbiamo rieducarci tutti in qualche modo".