Inside Out 2: in anteprima il blu-ray che salità subito in testa alle classifiche di vendita

Il sequel Disney-Pixar campione di incassi e con numeri da record nello streaming, arriva in homevideo il 9 ottobre. Abbiamo potuto vedere in anteprima il blu-ray e vi spieghiamo perché sarà subito il più venduto.

Il pronostico che facciamo è facile facile, non sarebbe nemmeno quotato sui siti di scommesse: appena uscirà fra qualche giorno, il 9 ottobre, Inside Out 2 diventerà subito il prodotto homevideo più venduto piazzandosi in vetta alle classifiche. Questo è già il destino di quasi tutti i prodotti Disney-Pixar, figuriamoci del sequel del film del 2015, che ha già avuto uno strepitoso successo al botteghino e in streaming.

Ansia è una delle nuove emozioni di Riley

Il film diretto da Kelsey Mann è stato infatti il lungometraggio d'animazione più redditizio nella storia del cinema, con 1,7 miliardi di dollari, ma ha fatto registrare numeri da record anche nelle visualizzazioni su Disney+. E adesso ecco l'uscita homevideo in DVD e blu-ray. Noi grazie a Eagle Pictures che distribuisce il prodotto abbiamo potuto ammirare il blu-ray, strepitoso sul piano tecnico e buono negli extra: una qualità che contribuirà certamente alla scontata scalata nelle classifiche di vendita.

Il video di Inside Out 2: un tripudio di colori per le nuove emozioni di Riley

La slipcover con il blu-ray di Inside Out 2

Il primo aspetto che balza all'occhio è la confezione: l'edizione blu-ray di Inside Out 2 si presenta infatti in un'elegante slipcover a contenere l'amaray (ma in commercio è disponibile anche la steelbook). Ma veniamo al reparto più atteso, ovviamente quello video, che come lecito attendersi da un prodotto di animazione moderno e di qualità, è a dir poco strepitoso, a partire dalla parte cromatica. Ebbene la trama del sequel la sappiamo: la piccola Riley è cresciuta, ora che è diventata adolescente abbandona le emozioni dell'infanzia, che improvvisamente subiscono un brusco cambiamento.

Imbarazzo, Ansia, Invidia ed Ennui: ecco le nuove emozioni protagoniste di Inside Out 2

Ecco dunque farsi spazio Ansia, Imbarazzo, Ennui (la noia esistenziale tipica dell'età), Invidia e Nostalgia. Tutto questo presuppone anche un cambiamento di colori e sfumature nella rappresentazione delle emozioni: dall'arancione dell'Ansia al violetto un po' spento di Ennui, dall'azzurrino verdognolo frizzante di Invidia al rosa dell'Imbarazzo. Il blu-ray riproduce questa variegata palette cromatica in modo splendido, con un vero tripudio di colori che abbraccia con precisione e intensità tutte le varie tonalità e le sfumature.

Inside Out 2, la recensione: nuove (e colorate) emozioni per un sequel coerente e significativo

Immagini nitidissime dal dettaglio impressionante

Gioia accanto ad Ansia in una scena di Inside Out 2

Ma anche negli altri parametri, il video del blu-ray di Inside Out 2 è di livello stellare, tanto che è un vero peccato e un grande rimpianto poter solo immaginare la resa del 4K, non in commercio in Italia. Ma come detto anche in HD la visione è sbalorditiva. Il dettaglio è impressionante ed esalta le capacità artistiche del team di animazione: tutto è estremamente nitido, non solo le emozioni, ma anche i personaggi, i fondali e le ambientazioni sfoderano grande incisività anche nei minimi particolari, con contorni netti e precisi. La sensazione è sempre quella di un quadro brillantissimo, nel quale spicca anche un'impressione di notevole profondità.

Tristezza e Gioia in una suggestiva scena del film

Audio coinvolgente e avvincente

Un momento di tensione per le emozioni

Per quanto riguarda l'audio, la traccia italiana è proposta in Dolby Digital Plus 7.1, mentre quella inglese sfodera un ancora più performante DTS HD 7.1. Anche sotto l'aspetto sonoro il blu-ray è spettacolare, l'attività surround è continua, precisa e coinvolgente, con una distribuzione del suono tra i canali laterali e posteriori che crea un inebriante turbinìo sia nelle scene interne alla mente di di Riley, sia in quelle esterne, soprattutto le frenetiche sequenze di hockey. Una corposa colonna sonora e dialoghi chiari e precisi completano un audio decisamente frizzante.

Inside Out 2 avrà un sequel? Ecco come potrebbe essere il terzo film della saga

Gli extra: il processo creativo, l'analisi di una sequenza e le scene eliminate

Una scena di Inside Out 2 con Imbarazzo protagonista

Extra non travolgenti ma comunque in quantità soddisfacente, visto che si raggiungono i 45 minuti di contributi. Si parte con Nuove emozioni (12'), che si focalizza su come sono state scelte, studiate e realizzate le emozioni di Riley mentre diventa un'adolescente: un processo di creazione che spazia dal design, all'animazione e fino alla voce. Troviamo poi Sbloccare il caveau (9') che analizza nei minimi dettagli la costruzione della sequenza dove le emozioni incontrano Bloopy, l'ispirazione che ha dato l'idea e le sfide tecniche per realizzarla. Infine troviamo cinque scene eliminate (per un totale di ben 24 minuti) in varie fasi di completamento, compresa un'apertura alternativa.