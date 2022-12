Improvvisamente Natale, Diego Abatantuono e Violante Placido: “Un set pieno di magia"

"A Babbo Natale ci credo ancora, lascate sognare noi bambini...". E se lo dice Sara Ciocca, attrice rivelazione nonché protagonista di Improvvisamente Natale, bisogna davvero tornare a credere in Babbo Natale. Soprattutto oggi, che le Festività hanno ormai un sapore diverso, più distratto e frettoloso. Allora, per riscoprire lo spirito natalizio, non perdete il family movie targato Prime Video e diretto da Francesco Patierno, che racconta di una bambina, dei suoi genitori che stanno per separarsi e di un irresistibile nonno che organizza un cenone di Natale a... Ferragosto. Il tutto, naturalmente, filtrato da uno sguardo divertito e divertente, in linea con i toni da commedia per-tutta-la-famiglia. "Per la storia siamo partiti da esperienze personali", dice il regista nella nostra video intervista. "Questo vuole essere un film sincero e leggero su quelle che sono le dinamiche delle famiglie contemporanee. Il punto di partenza poi è stato affidato al cast".

La video intervista a Francesco Patierno, Sara Ciocca, Violante Placido, Diego Abatantuono

Oltre a Sara Ciocca, nel nutrito cast di Improvvisamente Natale troviamo anche Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Nino Frassica, Antonio Catania, Anna Galiena e il mitico Mago Forrest. "Francesco ha messo insieme energie diverse. Ha trovato un linguaggio comune. Con Lodo Guenzi c'è stata subito alchimia, avevo già lavorato con Diego per Pupi Avati. E poi c'è Sara, pazzesca, ha un'energia travolgente. Il tutto in una cornice magica e colorata", ci racconta Violante Placido. "Abbiamo fatto molte scene corali, ci siamo guardati negli occhi, ci siamo detti la verità sempre senza rimorsi a fine giornata", prosegue proprio Sara Ciocca "È bello stare sul set con persone con cui ci si trova bene. Perché poi le incertezze si notano a film finito".

"A Natale fanno 38 gradi!"

Improvvisamente Natale: una scena del film

Sulla bravura di Sara Ciocca scherza anche Diego Abatantuono: "Sara intanto che girava con noi lavorava pure come cardiochirurga! È così brava... scherzi a parte, non ridere sul set con Catania e Frassica è stata tosta. Ma la sorpresa è stata il Mago Forrest. Una grande persona, ha tanta intelligenza e ironia...". E sul Natale? Risponde proprio Abatantuono: "Oggi a Natale fanno trentotto gradi...". Più seria invece Violante Placido, che chiude così la video intervista: "Viviamo in una società che ci porta a perdere certi valori. Però poi abbiamo i bambini, che credono ancora nel Natale. Mio figlio mi chiede di stare uniti per le Feste fin da settembre!".