Il nostro generale, la recensione: quando con Carlo Alberto dalla Chiesa si racconta la storia d’Italia

La nostra recensione de Il nostro generale, la serie tv in quattro puntate in onda dal 9 gennaio 2023 su Rai 1 che racconta una porzione di vita di Carlo Alberto dalla Chiesa, gli anni di piombo e la lotta alla mafia.

Sono passati quarant'anni dalla strage di Via Carini e per la prima volta una fiction Rai decide di ripercorrere una porzione significativa della vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Di serie sul Generale ne era stata tentata un'altra nel 2007, andata in onda sui canali Mediaset, con però un altro approccio alla figura storica che lì restava centrale a scapito di un contesto sfocato. Il nostro generale sceglie, invece, di raccontare solo una porzione della vita di dalla Chiesa e lo fa con un'attenzione particolare al contesto storico, quello degli anni di piombo, del terrorismo prima e della lotta alla mafia poi.

Il nostro generale: una parte del cast sul set della serie

In onda lunedì 9, martedì 10, lunedì 16 e martedì 17 gennaio 2023, questa serie di Rai 1 con Sergio Castellitto mette alla regia Lucio Pellegrini e Andrea Jublin che confezionano 4 episodi perfettamente a misura della prima serata della rete ammiraglia che, proprio per questo, cerca di fare servizio pubblico rendendo fruibili a tutti pagine importanti della storia del nostro paese.

Un punto di vista nuovo per la trama

Il nostro generale: un'immagine promozionale

La narrazione prende il via dal 1973, quando il generale Carlo Alberto dalla Chiesa viene trasferito da Palermo a Torino dove le Brigate Rosse stanno cominciando a rivendicare diverse azioni criminali in nome della lotta armata. Molto presto si palesa la necessità di una maggiore organizzazione nel contrastare gruppo terroristico e per farlo Dalla Chiesa ha un'idea che rivoluzionerà il modo di approcciarsi alla criminalità organizzata di qualsiasi estrazione: nasce il nucleo speciale antiterrorismo, una quadra appartenente all'arma dei Carabinieri in grado di infiltrarsi, studiare, indagare ed infine sconfiggere questo tipo di gruppi criminali.

Il nostro generale: un'immagine della serie

La prima novità nell'approccio al personaggio storico ci viene suggerita dal titolo: l'aggettivo possessivo nostro offre una precisa indicazione del punto di vista adottato per raccontare questa storia. Carlo Alberto dalla Chiesa rimane centrale per tutta la narrazione ma a raccontarcelo è la voce di uno dei suoi uomini, uno sguardo esterno ma profondamente legato al personaggio principale, che offre allo spettatore il suo sguardo da insider di un gruppo che con il tempo diventa quasi famiglia, lasciando trasparire tutto l'orgoglio che deriva da un forte senso di appartenenza a chi è stato in grado di fare la storia. Da qui viene descritta tutta una rete di affetti, familiari e lavorativi, che in qualche modo parlano del protagonista da più angolazioni donandogli la complessità necessaria a reggere le vicende raccontate.

Rendere con efficacia gli anni di piombo

Il nostro generale: una scena della serie

Anche se affetta da una certa dose di retorica che la pervade in diversi momenti, la serie tv riesce comunque a risultare avvincente, nonostante immaginiamo che i fatti narrati siano comunque già noti a molti spettatori. Nel mostrarci l'intera squadra, le difficoltà e le rinunce dei giovani agenti antiterrorismo Il nostro generale è in grado di rendere con sufficiente efficacia il complicato periodo storico che va dal 1973 al 1982, anno della strage di Via Carini che ha segnato la morte del Generale dalla Chiesa in uno degli attentati più cruenti e traumatici di questo paese.

Un ottimo cast

Il nostro generale: Teresa Saponangelo in una scena

Una nota di merito la spendiamo anche per il cast, perché è proprio grazie ad un Sergio Castellitto, misurato e in parte, che tutto funziona a dovere. Ma non è solo lui a spiccare: Teresa Saponangelo, nel ruolo di Dora dalla Chiesa riesce a lasciare un'impronta forte con il suo personaggio che è sì madre, moglie e confidente ma anche una donna profondamente intelligente che con pochi gesti e un numero di battute contenuto si staglia granitica al fianco del personaggio principale. Allo stesso modo Antonio Folletto, Andrea Di Maria, Viola Sartoretto, Stefano Rossi Giordani, che interpretano gli agenti della squadra, restituiscono un'idea di affiatamento e solennità nel proprio lavoro che costituisce il vero cuore pulsate di una serie scritta in modo intelligente e in grado di raggiungere un vasto tipo di pubblico.