Il malloppo, recensione: un'altra commedia dai soliti schemi

E ci risiamo. Potremmo fare copia-e-incolla direttamente da altre recensioni già scritte per parlare de Il malloppo di Volfango De Biasi. O comunque per provare a spiegare perché commedie di questo tipo oggi appaiano decisamente superate (ammesso siano mai state davvero centrali), soprattutto rispetto a un linguaggio comico ormai profondamente cambiato (in bene o in peggio, questo è un altro discorso).

Il punto è che il concetto è trasversale: De Biasi sa girare, va dritto al punto, muove al meglio gli attori, ha gusto e punta lecitamente al divertimento. Tuttavia, sembra perseguitarlo il solito schema riproposto di film in film: il siparietto legato all'equivoco decontestualizzato che dovrebbe far ridere. Dovrebbe, appunto.

Il malloppo: Diego Abatantuono e la sua improbabile banda

Al centro della vicenda c'è Diego Viani (Diego Abatantuono), ex rapinatore della Milano anni '80 famoso per i colpi "a mano disarmata". Ha abbandonato il crimine aprendo un'osteria a Ferrara. Il suo migliore amico è Michele Ragusa (Michele Foresta aka Mago Forest), improbabile investigatore privato che s'arrabatta come può e sfrutta lo stagista non retribuito Alex (Max Angioni), il quale sogna di diventare un detective. Ma si sa, i fantasmi di un tempo sono pronti a tornare: ecco ricomparire Salamandra, ex complice di Diego che lo accusa di un torto economico mai risolto.

Diego Abatantuono ne Il malloppo

Quando Salamandra viene trovato morto, tutti i sospetti ricadono sull'ex criminale dalla buona forchetta. Il commissario Castrone (Antonio Catania) nutre verso Diego un odio personale ed è fermamente convinto della sua colpevolezza. A nulla servono le perplessità della figlia Sara (Irene Girotti), giovane poliziotta che non gli ha mai perdonato i trascorsi illegali. Diego dovrà dunque darsi da fare e, aiutato dai suoi due compari, proverà a svelare la verità.

Forse è arrivato il momento di cambiare registro

La trama de Il malloppo suggerisce fin da subito il tono di una commedia che s'appoggia interamente sulla prova del cast. A proposito, il terzetto di testa (Abatantuono, Angioni e Forest, che sintetizzano diversi registri comici) strizza fin troppo l'occhio a una certa commedia francese, spesso saccheggiata dal nostro cinema per innumerevoli remake. Pure quando si propende per opere originali, pare impossibile staccarsi da una grammatica che non ci appartiene e che da noi non riscuote lo stesso successo.

Max Angioni e Mago Forest

Dall'altra parte, la logica delle film commission indugia fin troppo sugli scorci di Ferrara e Tresignana, usati per riempire i vuoti di una sceneggiatura firmata dallo stesso De Biasi con Herbert Simone Paragnani, Gianluca Belardi, Irene Girotti e Salvo Di Paola. Un copione che fa poco per mostrare dinamismo e freschezza, restando bloccato nella ricerca della risata a tutti i costi attraverso i singoli sketch.

Se lo spunto di partenza è teoricamente adatto, il resto arranca: la comicità sarà pure soggettiva, ma ne Il malloppo si ripercorrono schemi che in passato non hanno mai dato i frutti sperati in sala, passando inosservati prima di trovare riscatto nello streaming. Ed è un peccato. Il materiale ci sarebbe, se solo non venisse applicato a una commedia a cui manca la qualità più importante: saper mordere. E se una commedia non "mozzica", beh... allora significa che è ora di cambiare registro.