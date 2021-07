Da Bandit, a The North Sea e al nuovo film di Paolo Ruffini: ecco il listino Minerva Pictures

Scopriamo insieme il listino 2021 di Minerva Pictures: da Come ti ammazzo il bodyguard 2 con Ryan Reynolds a Bandit con Mel Gibson, passando per il nuovo film di Paolo Ruffini con Beppe Fiorello e Massimo Ghini

Minerva Pictures torna con un proprio listino come distribuzione indipendente: dopo 17 anni di assenza, presenta sette nuovi film destinati alla sala e al grande schermo. Un listino ricco ed interessante, che spazia dalla commedia, al fantasy fino addirittura al film catastrofico, passando anche per titoli di produzione italiana, come il nuovo film di Paolo Ruffini con Beppe Fiorello e Massimo Ghini. Ecco allora tutti i film in uscita per Minerva Pictures nei prossimi mesi del 2021.

Cast di richiamo

The Hitman's Wife's Bodyguard 2: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Salma Hayek nel trailer

Cominciamo da quelli con un ricco e conosciutissimo cast: Come ti ammazzo il bodyguard 2, diretto da Patrick Hughes, e Bandit di Allan Ungar. Il primo è il sequel dell'omonimo film del 2017, ed è ambientato tre anni dopo quanto accaduto nel film precedente. Del cast fanno parte nomi come Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Morgan Freeman e Antonio Banderas. Bandit, invece, è basato sulla vera storia del rapinatore "Bandito volante" e ha come protagonista Mel Gibson. Tra i volti del film anche Josh Duhamel e Elisha Cuthbert.

Josh Duhamel sarà il protagonista di Bandit, film ispirato a una storia vera

Dal catastrofico al fantasy

Locandina di The North Sea

Proseguiamo con The North Sea, diretto da John Andreas Andersen con Kristine Kujath Thorp e Rolf Kristian Larsen. La storia prende il via nel 1969, quando il governo norvegese annuncia la scoperta di uno dei più grandi giacimenti petroliferi del mondo, peccato però che il ritrovamento avrà conseguenze devastanti - a decenni di distanza - sull'intero pianeta. Tra le uscite dei prossimi mesi per Minerva troviamo anche Fantasie, film che esplora le fantasie nascoste di sei coppie, diretto da David e Stéphane Foenkinos e con Ramzy Bedia, Nicolas Bedos, Monica Bellucci e Carole Bouquet nel cast.

Nel listino Minerva, come vi anticipavamo, è presente anche un fantasy: The Last Warrior, Root of Evil, prodotto in collaborazione con Disney e diretto da Dmitriy Dyachenko. Questo film è il sequel della commedia del 2017 e vede nel suo cast Viktor Khorinyak e Mila Sivatskaya.

Film italiani e per famiglie

Concludiamo la nostra panoramica del listino Minerva Pictures con Ragazzaccio e The Christmas Witch. Il primo, diretto da Paolo Ruffini, vanta un cast di volti importanti come Beppe Fiorello, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Alessandro Bisegna e Jenny De Nucci. The Christmas Witch, infine, è un family movie diretto da Francesco Cinquemani che mescola live action ed animazione. Nel cast Tom Arnold, William Baldwin, Lorenzo e Mia Zaini, Cristina Mogia e Bruce McGuire.

Il listino Minerva Pictures