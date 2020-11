Josh Duhamel sarà il protagonista di Bandit, film ispirato a una storia vera

Josh Duhamel sarà il protagonista di Bandit, un thiller che verrà diretto da Allan Ungar, già autore del film Uncharted fan che aveva come protagonista Nathan Fillion.

L'attore sarà coinvolto anche come produttore esecutivo in collaborazione con Eric Gozlan, Arianne Fraser e Delphine Perrier.

La sceneggiatura di Bandit è stata scritta da Kraig Wenman che si è ispirato alla storia vera di Gilbert Galvan Jr., un cittadino americano che è fuggito da una prigione ed è andato in Canada, dove è diventato un criminale soprannominato Flying Bandit (Bandito volante).

Galvan era conosciuto per il modo in cui si mascherava e per aver pianificato oltre 63 furti in banca e di gioielli. L'uomo, inoltre, amava volare e si spostava in prima classe con varie destinazioni, alle volte derubando tre banche durante un'unica giornata prima di tornare a casa per cena. Il criminale, inoltre, ha stabilito il record per il maggior numero di furti consecutivi nella storia canadese.

Josh Duhamel avrà la parte di Galvan che verrà mostrato dopo che si innamora di una donna che non può mantenere economicamente, decidendo quindi di provare a derubare una banca e scoprendo di essere particolarmente bravo nel farlo. Il protagonista inizierà a diventare dipendente dall'adrenalina legata ai suoi piani criminali, diventando poi sempre più famoso. La situazione porta così ad attirare l'attenzione di un poliziotto determinato ad arrestare il ricercato a tutti i costi, dando il via a una caccia all'uomo con l'aiuto delle forze speciali. I due uomini cercheranno quindi di superarsi a vicenda e si inseguiranno in giro per la nazione.

Alla base del progetto ci sarà il romanzo The Flying Bandit scritto da Robert Knuckle, e le interviste compiute da Ed Arnold con il criminale. jos