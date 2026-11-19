La sigaretta consumata fino a sfiorare il filtro, il trucco sbaffato, le mani sporche d'olio, lo sguardo che ricorda quello del Joker di Heath Ledger, qualcuno ha scritto. Non solo, come invece abbiamo scritto noi per primi, ricorda pure Jamie Lee Curtis nella puntata natalizia di The Bear. Senza mezzi termini, nell'eccezionale Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis la protagonista, Vanessa Scalera, spiega e sintetizza in novanta, bollenti, minuti, cosa voglia dire essere un'attrice totale.

Vanessa Scalera e Lino Musella

Anzi, un'attrice totalizzante. Spazio, scena, il visibile e l'invisibile. Scalera è lì, presente, a tradurre in un fascio di nervi la sua Angela, mater familias che, da Napoli, sbarca a Milano per passare (anzi, trapassare) la vigilia di Natale a casa del figlio Antonio, interpretato da un altro grande: Lino Musella. Presentato in concorso a Venezia 83, dove Scalera avrebbe dovuto oggettivamente vincere la Coppa Volpi, portando a casa però il Premio Pasinetti assegnato dal SNGCI, Il fuoco che ti porti dentro è basato sul romanzo di Antonio Franchini.

Il fuoco che ti porti dentro e la prova di Vanessa Scalera

Vanessa Scalera, amatissima dal pubblico e, ve lo garantiamo, amatissima anche dai colleghi e dalle "maestranze", ha spiegato quanto il personaggio le abbia permesso di uscire dalla zona di comfort. "Angela mi ha dato la possibilità di esplorare la parte più viscerale e volgare di me stessa", ha ammesso l'interprete, presentando il film di De Angelis. "È un personaggio affascinante perché non è soltanto una madre terribile, ma una donna con cui volentieri passerei una serata per vedere fino a che punto quell'essere umano si riesce a spingere. Andare in quella profondità, essere disgustosa, maleducata, sfacciata ma tremendamente affascinante e simpatica, l'ho trovato liberatorio".

Angela, estremamente rancorosa, e infuocata nell'anima e nel sangue, vomita le parole e il livore, che sono in qualche modo il centro squilibrato del film. "Il rancore non mi aiuta, e provo a mollarlo", dichiarava Scalera a Movieplayer, quando l'abbiamo intervistata. "Più che rancorosa, viviamo in una società a cui hanno insegnato ormai la paura. Ed è un sentimento che mi spaventa tantissimo".

"Se c'è onestà puoi fare tutto"

Dall'altra parte, Edoardo De Angelis non ha avuto paura a strutturare un film stretto e costipato, capace di diventare una specie di esperienza collettiva che punta il faro sulle persone normali. "C'è bisogno di artisti che facciano opere sentite e profonde", continua Scalera, "per me i film belli sono quelli in cui ci leggo un'onestà artistica. Se c'è onestà puoi raccontare tutto quello che vuoi".

E sì, puoi farlo anche senza effetti speciali, come ha sottolineato il regista nell'incontro stampa riportato dal Corriere. "Ho usato solo macchina da presa, obiettivo, scrittura e attori. Sono loro gli effetti speciali più potenti. Il mondo nel quale io mi avventuro è il loro volto, esploro la geografia delle loro espressioni". Una geografia emotiva che impatta sullo schermo con rabbia e ardore, esagerando come solo sa essere esagerata la vita. E l'absolute di Vanessa Scalera ne è la fiammante dimostrazione.