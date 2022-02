Il filo invisibile, la recensione: Una famiglia e i suoi disastri

Il filo invisibile: una scena del film

Identità fluida, prime volte, crisi di coppia, famiglie disfunzionali. È un racconto familiare quello che Marco Simon Puccioni mette in scena con leggera ilarità e una buona dose di umorismo nel suo ultimo film Il filo invisibile su Netflix dal 4 marzo dopo un'anteprima di soli tre giorni in sala (dal 21 al 23 febbraio). Il regista di Riparo torna a esplorare un terreno a lui caro, quello delle tematiche sociali; come vedremo nella nostra recensione de Il filo invisibile nel film trovano spazio omogenitorialità, maternità surrogata e famiglie arcobaleno, ma anche ridefinizione dei ruoli e delle identità al di fuori di quello che la tradizionale distinzione di genere impone. Lo sguardo sospeso tra ironia e romanticismo esplora le dinamiche della famiglia contemporanea, senza nasconderne la confusa e a volte isterica ricerca di un posto nel mondo, svelandone fragilità e contraddizioni nel costante tentativo di prendere le misure e farsi largo in una società pronta nei fatti ad accoglierla, ma bloccata dall'incapacità della politica di legiferare.

Omogenitorialità e famiglie arcobaleno in una commedia degli equivoci

Marco Simon Puccioni costruisce la narrazione de Il filo invisibile sul modello della commedia degli equivoci, i malintesi si susseguono in rapida successione regalando al pubblico alcuni dei momenti più riusciti del film, la cornice è pop e il tono agrodolce con sfumature romantiche. Il regista affida al giovane protagonista Leone e allo schermo del suo telefonino, il compito di raccontare allo spettatore le rocambolesche vicende della sua famiglia, che come tante altre a volte scoppia. Leone ha sedici anni e due genitori, papà Paolo e papà Simone; è nato in California da Tilly, una donna americana che li ha aiutati a farlo venire al mondo. Tilly è la sua "Dede" come è abituato a chiamarla sin da quando è piccolo; la sua infanzia è stata come quella di altri milioni di bambini, è cresciuto senza fare troppo caso alle particolarità della sua famiglia e guardando le piazze riempirsi per difenderne i diritti fondamentali. Aveva già undici anni quando Paolo e Simone si sono potuti unire finalmente in matrimonio, "le Unioni Civili erano state una grande conquista".

Ed eccoci a oggi: le immagini che si sono susseguite sullo schermo sono i fotogrammi di un video per la scuola, che Leone sta preparando insieme a Jacopo per raccontare la propria famiglia. Una manciata di momenti che testimoniano come in fondo tra pregiudizi e prese in giro Leone se la sia cavata abbastanza bene almeno fino a questo suo presente da adolescente con una vita scolastica un po' turbolenta, alle prese con le prime schermaglie amorose e le scombinate feste liceali. Ma in questo suo strampalato viaggio di formazione e confronto con il mondo, il matrimonio tra i suoi genitori va in crisi. Paolo scopre infatti, che Simone lo tradisce da mesi con un altro uomo. Un imprevisto che rimetterà in discussione un equilibrio faticosamente conquistato negli anni e che aprirà una lunga riflessione sul significato di famiglia e su quel "filo invisibile" che lega Leone a tutte le persone coinvolte nella sua nascita.

Gli stereotipi del racconto familiare

"Una famiglia e i suoi disastri" potrebbe essere il sottotitolo della commedia, che se si dimostra contemporanea nelle tematiche, non lo è altrettanto nelle modalità scelte per esporle. Gli stereotipi sono quasi tutti quelli già visti altrove, questa volta però a passare in mezzo alla tempesta dei cortocircuiti familiari è una coppia omosessuale con un figlio che è il risultato di un "cocktail" ospitato dalla madre surrogata: è il pretesto narrativo per moltiplicare i misunderstanding, amplificare le problematiche e creare in più occasioni un divertito siparietto degli equivoci.

Manca però il necessario approfondimento che avrebbe meritato una storia così ricca, in bilico tra il teen drama a tinte pop e il dramma familiare che si consuma tra sospiri, urla, inciampi, dispetti, calici di vino e tavole alto borghesi. Il disfacimento a cui va incontro il microcosmo domestico del protagonista, che "ha accolto, curato e guidato" Leone in quella "strana cosa che è la vita", ci viene raccontato secondo i cliché del genere, ma la vera rivelazione è il giovanissimo Francesco Gheghi, capace di stare al gioco e fare da spalla quando serve ai due straordinari papà, Filippo Timi e Francesco Scianna, che nei panni di due genitori disfunzionali si amano, si urlano addosso e si fanno dispetti. Ma ciò che conta alla fine è quel filo invisibile, a volte un po' ingarbugliato che lega milioni di uomini e donne, perché la famiglia è quella che ognuno si sceglie al di là dei legami di sangue.