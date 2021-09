Il cieco che non voleva vedere Titanic, recensione: una vita sfocata

Il cieco che non voleva vedere Titanic: Petri Poikolainen in una scena del film

Per la sua edizione 2021 la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ha aggiunto una nuova sezione: Orizzonti Extra, estensione di Orizzonti che propone opere fuori formato ma comunque appetibili per il grande pubblico, con tanto di apposito premio. E per l'edizione inaugurale di Orizzonti Extra il riconoscimento è andato al quarto lungometraggio del cineasta finlandese Teemu Nikki, oggetto di questa recensione de Il cieco che non voleva vedere Titanic, che dopo il trionfo lidense è pronto a sbarcare nelle sale italiane e in contemporanea sulla piattaforma del distributore I Wonder, raggiungendo così il maggior numero possibile di spettatori nel nostro paese. Una bella iniziativa per dare il massimo della visibilità a un film che proprio della possibilità (o, in questo caso, impossibilità) di fruire del cinema fa uno dei suoi perni emotivi principali.

Cameron, Carpenter e la cecità

Il cieco che non voleva vedere Titanic: Petri Poikolainen in un momento del film

Il protagonista de Il cieco che non voleva vedere Titanic è un tale Jaakko, che vive da solo in un appartamento nei pressi di Tampere, una delle più grandi città finlandesi (160 chilometri a nord di Helsinki). L'unica visita regolare che riceve è quella dell'infermiera, perché da alcuni anni non è più autosufficiente: Jaakko è infatti affetto da sclerosi multipla, malattia che lo ha privato dell'uso delle gambe e della vista, quest'ultima la beffa maggiore poiché egli è un grande cinefilo con una nutrita collezione di DVD e VHS ("Blu-ray pochissimi, perché la mia vista stava già peggiorando e di conseguenza l'alta definizione non serviva a un granché"). È un grande appassionato delle opere di James Cameron (escluso Titanic, che non vide per principio perché trovava folle che un grande regista di pellicole d'azione facesse una storia d'amore) e di John Carpenter, ed è proprio mentre rivedeva i film di quest'ultimo che si è reso conto di dover rinunciare al proprio hobby, come spiega a una donna conosciuta su internet: "Mi sono detto che era il momento di smettere quando non riuscivo più a distinguere Kurt Russell dall'husky."

Il cieco che non voleva vedere Titanic: Petri Poikolainen in una sequenza

Come passa, quindi, le sue giornate? Il cellulare gli ricorda regolarmente di prendere i rilassanti per i muscoli, a causa degli spasmi alle gambe; il padre gli telefona almeno una volta al giorno, e la risposta è sempre "Sono ancora vivo"; l'infermiera deve sopportare le sue lamentele e le sue frecciatine (la chiama Annie Wilkes e Ratched); le uniche gioie sono poter scommettere in rete e parlare con Sirpa, anch'ella non in pienissima forma e conosciuta virtualmente, causa difficoltà di spostamento per entrambi (lei vive a Hämeenlinna, non esattamente dietro l'angolo). Non rimane quindi che conversare a distanza e immaginare il momento in cui potranno finalmente incontrarsi di persona e lui potrà verificare se lei è veramente come la immagina, ossia Sigourney Weaver da giovane ("la Ripley di Alien", che lei fraintende con un gioco di parole scatologico che nei sottotitoli italiani è stato reso con il più innocuo "Elvis Presley").

Il volto della sofferenza cinefila

Il cieco che non voleva vedere Titanic: Petri Poikolainen in una foto del film

Come precisato nei titoli di coda, il film racconta una storia di finzione ma mette in scena i veri problemi quotidiani dell'attore Petri Poikolainen, cieco nella vita per i medesimi motivi di Jaakko. Per questo motivo i titoli di testa sono scritti in braille e recitati ad alta voce da una narratrice, mentre il lungometraggio in sé opta soprattutto per primi piani del volto di lui, unico elemento davvero a fuoco negli 80 minuti del film: tutto il resto è anche solo leggermente sfocato, per rappresentare il modo in cui lui vede il mondo, riducendo gli altri attori a voci o sagome distorte. Un approccio potenzialmente respingente ma che in realtà accentua la forza emotiva del progetto, poiché rimaniamo a stretto contatto con Jaakko e ne riconosciamo da vicino le difficoltà generali e la sofferenza da appassionato di cinema in particolare.

Il cieco che non voleva vedere Titanic: Petri Poikolainen in una sequenza

Si crea così un meraviglioso paradosso secondo il quale questo è al contempo il film più audace e quello più sincero e umano del regista Teemu Nikki, noto per le sue varie incursioni nel cinema di genere, spesso con abbondanti dosi di humour nero (basti pensare a Euthanizer, che entusiasmò il pubblico del Festival di Toronto nel 2017). Qui si ride ma con toni più malinconici, in compagnia di un uomo il cui volto addolorato è prigioniero della malattia e di una regia che ne sottolinea le restrizioni, per poi al contempo amplificarne le ambizioni e i sogni. Lui non avrà voluto vedere il penultimo film di Cameron, ma la sua storia è assolutamente da non perdere, su qualsiasi schermo, grande o piccolo che sia (anche se in sala si accentua la percezione del mondo sfocato che circonda Jaakko). È una piccola grande ode all'amore in tutte le sue forme e alla determinazione, inscalfibile anche dinanzi a ostacoli come l'impossibilità di rivedere le opere audiovisive che ci hanno cambiato la vita.