Il caso Moro: un nuovo DVD con video migliorato e un extra con Andrea Purgatori sui misteri della vicenda

Grazie a Mustang-Rti è uscita una nuova edizione in DVD con master in HD de Il caso Moro, il celebre e discusso film di Giuseppe Ferrara.

Una nuova edizione di un importante film italiano, che all'epoca valse l'Orso D'Argento a Gian Maria Volonté, è sempre una bella notizia per gli appassionati di cinema. Soprattutto quando rappresenta dei miglioramenti sul piano video e contiene nuovi extra. Ecco perché l'uscita del DVD de Il Caso Moro con un master in alta definizione, targata Mustang-Rti, è l'occasione ideale per rivedere e riapprezzare il film di Giuseppe Ferrar, una pellicola uscita nel 1986 che fece discutere e destò polemiche nella ricostruzione dei drammatici 55 giorni del 1978 che separarono il sanguinoso rapimento di Aldo Moro dal ritrovamento del suo cadavere in via Caetani.

Un film da un libro-inchiesta, un regista scomodo e un'interpretazione fenomenale

Il caso Moro è un film da vedere per ripercorrere una vicenda che ha segnato in maniera indelebile la storia della nostra Repubblica e che al di là delle ricostruzioni ufficiali e delle sentenze, nasconde ancora ombre e zone di mistero. Zone che il film ripercorre con coraggio, avvalendosi degli atti dei processi e della commissione parlamentare, ma ispirandosi soprattutto al libro I giorni dell'ira di Robert Katz, che infatti è anche autore della sceneggiatura assieme ad Armenia Balducci e allo stesso Giuseppe Ferrara. Lo stesso Ferrara, scomparso nel 2016, è sempre stato definito un regista scomodo, perchè ha sempre visto il cinema come uno strumento d'inchiesta osando dove altri non osavano. Davvero straordinaria l'interpretazione di Gian Maria Volontè, stupefacente per la somiglianza e per la capacità di calarsi nei sofferenti panni di Aldo Moro.

Un contenuto nuovo con Andrea Purgatori e tutti i vecchi extra molto interessanti

L'interesse della nuova edizione Mustang-Rti è amplificato per il fatto che ai numerosi e interessanti extra della vecchia edizione, si aggiunge un contenuto tutto nuovo, ovvero Andrea Purgatori racconta il caso Moro, un contributo di 7 minuti a cura di Marco Spagnoli nel quale il celebre e sempre incisivo giornalista approfondisce varie tematiche della vicenda, descrivendo sfumature della figura di Aldo Moro, confermando che non tutto è venuto a galla di quei drammatici 55 giorni e parlando anche del ruolo del cinema in determinate vicende. Ma ci sono anche tutti i vecchi extra, un'altra ora di materiale prezioso e mai banale. A partire da L'amico americano - Intervista a Robert Katz (15'), ovvero l'autore del libro che ispira il film, che ha indagato su vari aspetti della vicenda ed è anche co-autore della sceneggiatura.

Troviamo poi Sul set di via Fani (10'), con momenti delle riprese sul set con Giuseppe Ferrara e il cast al lavoro, a seguire un'Intervista a Gian Maria Volonté (8'), un'altra intervista a Giuseppe Ferrara (20') con il regista che spiega come il film abbia voluto proprio insistere su alcuni aspetti controversi del rapimenti e dell'uccisione. A chiudere Estratto dalla conferenza stampa (6') di presentazione del film.

Il DVD: un video migliorato grazie al master e un audio impeccabile

E poi c'è ovviamente l'aspetto tecnico. Purtroppo Il caso Moro non è uscito in blu-ray, ma va detto che questo nuovo DVD viene da un master in alta definizione e la differenza rispetto alla vecchia edizione è evidente. Innanzitutto siamo di fronte a un quadro molto pulito e sempre piacevolmente compatto, a parte un paio di panoramiche dove affiorano degli aliasing, ma va detto che anche il dettaglio, pur morbido, è di tutto rilievo per il formato DVD. Alcuni primi piani sono effettivamente molto ben definiti, ma anche la cosiddetta prigione del popolo è ben descritta dalle immagini e le scene scure hanno solo un minimo di pastosità. L'audio in Dolby digital 2.0, da par suo, assolve benissismo il suo compito. I dialoghi, che fanno la parte del leone del film, sono cristallini, puliti. dall'ottimo timbro, mentre c'è anche un minimo di ambienza in occasione della scena di via Fani con la sparatoria e il rapimento.