Il bodyguard e la principessa, la recensione: una commedia romantica scontata

Lexi ha trentacinque anni e lavora a New York in un negozio di oggettistica. Tutti, anche la sua migliore amica, ignorano però la sua vera identità: la donna infatti ha nobili origini ed è la legittima erede del (fittizio) regno europeo di Sentovia. Prossima a festeggiare il suo compleanno, viene messa davanti ad una sorta di ultimatum dai suoi ricchi genitori e dovrà decidere se assumere il ruolo di reggenza che le spetta in quanto unica rampolla oppure continuare la sua vita nella metropoli. Qualora optasse per quest'ultima via, il padre abdicherà e porrà fine alla monarchia nel suo Paese.

Il bodyguard e la principessa: una sequenza del film

Come vi raccontiamo nella recensione de Il bodyguard e la principessa, Lexi ha due settimane di tempo per fare la sua scelta, durante le quali la madre la spinge a degli incontri combinati al fine di trovare un potenziale, futuro, consorte. Ma non solo, la protagonista sarà anche accompagnata da un affascinante guardia del corpo, Noah, che la segue notte e giorno durante le sue uscite. Trascorrendo gioco-forza un sacco di tempo insieme, tra i due nasce un sentimento inaspettato...

All you need is love

La protagonista Emily Alatalo

Niente per cui stupirsi nel corso dell'ora e mezzo di visione de Il bodyguard e la principessa, pensato appieno per il suo format da film televisivo della domenica pomeriggio e per il relativo target, composto generalmente da un pubblico senza troppe pretese. Una commedia romantica che vede ancora una volta l'ennesimo amore impossibile tra due figure appartenenti a classi sociali differenti, con una futura regina e una guardia del corpo che si innamorano giorno dopo giorno. Nessuna sorpresa di sorta nel corso della telefonata narrazione, tra gelosie e ravvedimenti dell'ultimo minuto che preparano il campo al più scontato degli happy ending, come tradizione vuole. E il tema delle diversità tra la nobiltà e la gente comune resta davvero troppo in superficie per essere anche efficace.

Coincidenze d'amore, la recensione: il ritorno di Meg Ryan e l'antitesi delle (sue) rom-com

Visto e rivisto

Emily Alatalo è la principessa Lexi

Una formula riciclata in più occasioni in romanzi e con non poche incursioni anche in produzioni a tema live-action quella adottata nella sceneggiatura, tra migliori amiche che ignorano segreti scottanti - e comprensibilmente se la prendono - e genitori che sfoggiano la loro opulenza in maniera talmente ostentata da risultare più odiosi che caricaturali: basti vedere quando affittano una gigantesca sala di un hotel soltanto per piazzare il loro tavolino e pranzare con la figlia. Figlia che non è per nulla pronta ad accettare quel per lei scomodo ruolo e anzi preferirebbe continuare la sua esistenza borghese a New York, dove nessuno è a conoscenza di chi sia veramente e la tratta come una persona comune: anche qui il discorso identitario è pressoché nullo, con la caratterizzazione psicologica ed emotiva della Nostra ai minimi storici. Comunque da apprezzare la simpatia contagiosa di Emily Alatalo, ben più genuina del suo personaggio.

Amore che viene amore che va

Il bodyguard e la principessa: un'immagine del film

Inizialmente questa guardia del corpo improvvisata - che sembra comportarsi come nessuna guardia del corpo farebbe nella vita reale - appare più come uno stalker o un maniaco agli occhi della stralunata protagonista, la quale dopo aver compreso l'arcano si ritrova suo malgrado impegnata in appuntamenti galanti organizzatigli dalla madre snob, pronta a tutto pur di trovare un futuro genero all'altezza del loro rango sociale. SMS in sovrimpressione, canzoncine pop d'ordinanza e una generale staticità della macchina da presa confermano lo stile di una regia scialba e anonima, perfettamente in linea con i titoli a tema che ogni anno invadono il piccolo schermo d'Oltreoceano per poi sbarcare anche nei nostri palinsesti televisivi. Il bodyguard e la principessa non aggiunge nulla di originale o di effettivamente emozionante, adagiandosi senza sforzo sulla soglia della prevedibilità.