Adios, la recensione: un teso thriller all'insegna della vendetta

Juan è un piccolo truffatore che ha finalmente ottenuto la libertà vigilata, speranzoso così di poter trascorrere del tempo insieme alla compagna e alla figlia ancora bambina. Mentre alcuni suoi compagni della malavita lo spingono a ritornare nel giro, trovandosi contro al suo netto rifiuto, una sera si trova al volante della sua auto quando un'altra macchina provoca un drammatico incidente stradale, nel quale ad avere la peggio è proprio la piccola, morta sul colpo a soltanto poche ore dalla sua festa per la comunione.

Adiós: una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Adios, da quel momento per Juan ciò che conta è soltanto scoprire la verità e chi sia realmente responsabile di quanto accaduto, con i sospetti che si concentrano sulla banda rivale proveniente dall'est Europa. A indagare vi è anche la polizia, con in particolare la caparbia poliziotta Eli che intende vederci chiaro e finisce per svelare un intrigo criminale ai più alti livelli, non sapendo più di chi potersi realmente fidare, salvo unirsi a Juan nella ricerca di giustizia e verità.

Nel cuore del male

Adiós: Mario Casas in una scena del film

Dopo qualche anno trascorso a Hollywood, dove aveva firmato tra l'altro anche il revenge-movie Tokarev (2014) con Nicolas Cage, lo spagnolo Paco Cabezas torna in patria per collaborare con uno dei suoi attori favoriti come la star Mario Casas, e ancora una volta è pronto a raccontare una storia di vendetta ambientata in un contesto criminale. Contesto criminale dove, come recita il proverbio, "il più pulito ha la rogna" e le stesse forze dell'ordine celano un giro di corruzione sempre più fitto e infimo, obbligando i personaggi principali a lottare non soltanto contro le rese dei conti tra le varie parti in causa legati al mondo dei boss. ma anche con quella legge che lo è soltanto di nome ma non di fatto.

Fino all'ultimo sangue

Adiós: una scena del film

Quel prologo di apparente quiete precede ovviamente la tempesta in divenire e da lì ha il via la personalissima indagine di Juan, pronto a tutto pur di scoprire chi si nasconda dietro la morte dell'amata figlioletta, ma fondamentale è l'apporto delle figure femminili. La tenace poliziotta di Eli, la moglie altrettanto tosta per quanto sommersa dal dolore e l'anziana capofamiglia della gang giocano infatti ruoli chiave nella dinamica della vicenda, che a dire il vero avrebbe necessitato di qualche sfumatura maggiore qua e là. Le quasi due ore di visione soffrono infatti di una parziale staticità, con alcune lungaggini che tolgono parziale respiro alla trama principale, la quale si inerpica anche troppo nella gestione di colpi di scena che risultano preventivabili già in apertura, quasi si sia allungato il brodo anche più del dovuto.

Senza pietà

Adiós: una scena del film

Dove l'operazione convince pienamente è nella solida regia di Cabezas, che sa come innescare la tensione nelle molteplici scene d'azione, con slow-motion annessi, tra situazioni di stallo e inseguimenti a perdifiato che mettono a dura prova anche la fisicità dell'eterogeneo cast. E se Casas ormai non è più una sorpresa per chi ama e conosce il cinema iberico contemporaneo, le candidature ai premi Goya - gli "Oscar spagnoli" - sono arrivate in realtà per le migliori attrici, ovvero Natalia de Molina, Mona Martínez e Pilar Gómez. Una colonna sonora influenzata dal flamenco, a immergere in quella cultura tipicamente indigena e sanguigna, con sprazzi di luce che emergono ogni tanto in questa storia che riprende un plot abusato, tentando di offrirne uno sguardo nuovo e impetuoso ma riuscendovi soltanto a metà.