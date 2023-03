Ida Red, su Prime Video in streaming da oggi

Ida Red, il film d'azione del 2021 di John Swab con Josh Hartnett e Melissa Leo tra i protagonisti, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi 2 marzo 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Ida "Red" Walker potrebbe non sopravvivere alla sua malattia terminale mentre si trova incarcerata per rapina a mano armata. Si rivolge a suo figlio, Wyatt, per un ultimo lavoro e per ottenere la possibilità di riconquistare la sua libertà. Ida Red è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 29% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 46 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.5 su 10.

Tra i titoli più noti di John Swab troviamo Gioventù perduta del 2019, con Ron Perlman e Michael Pitt, che è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Il prossimo progetto, in arrivo nel 2023, si intitola One Day a a Lion e vede tra i protagonisti J.K. Simmons e Virginia Madsen: al centro della storia Jackie Powers, un uomo che non si fermerà davanti a nulla per impedire a suo figlio di seguirlo in una vita criminale. Con il suo datore di lavoro mafioso all'inseguimento, un incontro casuale in un ristorante lungo la strada traccia un nuovo percorso per tutti i protagonisti...