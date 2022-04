I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti, la recensione: la vita e la morte della diva americana

I Segreti Di Marilyn Monroe I Nastri Inediti: Marilyn Monroe in un'immagine

Il catalogo true crime Netflix è in continua espansione, si tratta infatti di uno dei sottogeneri più amati - per quanto riguarda il mondo dei documentari e delle docuserie - tra quelli della piattaforma. Come vedremo in questa recensione di I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti, il documentario diretto da Emma Cooper non appartiene completamente al genere true crime, pur partendo infatti da premesse investigative, il suo intento principale è quello di raccontare da una diversa prospettiva la vita di Marilyn Monroe. Se lo spunto iniziale è quello di un'indagine sul mistero della sua morte, partendo dal lavoro del giornalista Anthony Summers (autore del libro del 1985 Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe), il documentario non apporta nulla di nuovo a quanto già era stato detto e supposto, ma si limita a tirare le fila di quanto scoperto da Summers nel corso degli anni.

I Segreti Di Marilyn Monroe I Nastri Inediti: Marilyn Monroe in una foto del documentario

I nastri inediti di cui si parla nel titolo infatti sono le registrazioni di tutte le interviste che il giornalista ha condotto per scrivere il suo libro: si tratta senza dubbio di un grande valore aggiunto alla storia, e conferiscono un'aurea di autenticità alla narrazione, ma non aggiungono qualcosa di inedito al documentario.

I dolori di Marilyn

I Segreti Di Marilyn Monroe I Nastri Inediti: Marilyn Monroe in una sequenza

Il valore del documentario, almeno a nostro parere, risiede nella ritratto che fa della grande diva americana, mettendone in luce con delicatezza tanto i pregi - il suo mix unico di grazia, spensieratezza e genialità nel suo lavoro - come i difetti e le imperfezioni, partendo dalla descrizione della sua infanzia da orfana da cui ebbero origine i problemi che l'accompagneranno in età adulta. La Marilyn Monroe che conosciamo è eterea e affascinante, un'anima pure che ha vissuto una vita particolarmente sfortunata, sempre in balia di uomini potenti che la mettevano da parte una volta stufi di lei. Approfondiamo infatti la storia con Joe DiMaggio, Walt Whitman ed infine, per quanto possibile visto che si tratta di una relazione che è stata tenuta segreta, quella con i fratelli Kennedy.

I Segreti Di Marilyn Monroe I Nastri Inediti: Marilyn Monroe in una foto d'archivio

Il rapporto di Marilyn con gli uomini è il fil rouge della narrazione, e dà il via anche all'investigazione di Anthony Summers, per gran parte incentrata su quello che accadde (ed è stato insabbiato) con i Kennedy. Addirittura veniamo a scoprire che non esiste che una foto di Marilyn con i fratelli, tutte le altre pare infatti siano state distrutte dall'FBI. La scelta, appunto, di concentrarsi su questo lato della vita, della carriera e della morte della diva contribuisce a costruirne un ritratto toccante ed emotivamente coinvolgente per lo spettatore, che non sarà particolarmente interessato al lato "investigativo" della storia, ma prosegue nella visione affascinato dal personaggio che ci viene raccontato.

Tante, troppe, informazioni

I Segreti Di Marilyn Monroe I Nastri Inediti: Marilyn Monroe in una foto

Un prodotto interessante, quindi, ma senza dubbio non particolarmente riuscito se si dovesse tenere conto esclusivamente del lato investigativo della vicenda, che è sì consistente, ma non aggiunge niente di nuovo (a meno che, ovviamente, non si sia completamente digiuni del caso Marilyn Monroe) a quanto già si sapeva.

I Segreti Di Marilyn Monroe I Nastri Inediti: Marilyn Monroe in un'immagine del documentario

Inoltre, la struttura scelta - in cui un numero davvero consistente di registrazioni si susseguono, guidandoci da un testimone all'altro - potrebbe risultare confusa per lo spettatore, a tratti è infatti difficile seguire il passaggio da un personaggio all'altro. I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti è quindi una fonte molto ricca ed affascinante sulla vita della diva, ma risulta però fin troppo confusa, sopratutto nella parte finale, dedicata alla sua morte.