The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, il trailer del documentario sulla morte della star

La morte dell'icona del cinema è al centro del documentario The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, di cui Netflix ha condiviso il trailer.

La morte di Marilyn Monroe è al centro di un documentario in arrivo su Netflix di cui è stato diffuso il trailer.

Il progetto arriverà in streaming il 27 aprile e nel video si cerca di fare chiarezza sulla morte di una delle icone del cinema attraverso delle registrazioni audio inedite delle persone che erano vicine all'attrice e persone potenzialmente informate sui fatti, mentre le immagini ripercorrono la vita e la carriera dell'attrice.

Alla regia di The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes c'è Emma Cooper, mentre tra i produttori c'è anche Chris Smith, creatore di Tiger King.

Il documentario, che debutta sugli schermi a sessanta anni di distanza dalla morte dell'attrice avvenuta quando aveva solo 36 anni, fa emergere nuovi dettagli su quanto accaduto.

Marilyn Monroe ha perso la vita ufficialmente per un'overdose accidentale. Nel 1992 il caso è poi stato riaperto.

Il documentario prova ad affrontare tutte le ipotesi riguardanti la morte, tra cui l'omicidio e la cospirazione.