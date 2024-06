La seconda stagione di House of the Dragon debutta e Westeros prende vita a Milano

Un appuntamento da non perdere per tutti i fan del mondo di George R.R. Martin: una proiezione speciale del primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon sotto le stelle al Castello Sforzesco di Milano, in contemporanea con gli USA.

L'estate sta arrivando e con essa anche l'attesissima seconda stagione di House of the Dragon. Possiamo dire senza timore di essere smentiti che si tratta dell'appuntamento principale per tutti gli appassionati seriali per i caldi mesi estivi, quello imperdibile e da seguire di settimana in settimana a partire dal 17 giugno in streaming solo su NOW. La serie HBO e Sky Exclusive già due anni fa aveva riportato gli amanti del mondo di George R.R. Martin nei territori che avevano lasciato nel 2019 al termine de Il Trono di Spade, e l'aveva fatto con un'energia e una forza tali da aver convinto anche quelli che si sentivano ancora scottati dal finale della serie madre.

Ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, House of the Dragon è tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di Martin, guidata dallo showrunner Ryan Condal e vanta un cast d'eccezione, che va da Paddy Considine nel ruolo di Viserys I Targaryen, quinto Re dei Sette Regni, a Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke e Rhys Ifans, che interpretano rispettivamente Daemon Targaryen e Rhaenyra Targaryen, Alicent Hightower e Otto Hightower. Una produzione imponente che meritava un lancio in grande stile, che Sky e NOW hanno programmato per la sera del 16 giugno a Milano, dalle 22:30 al Castello Sforzesco per celebrare il debutto della seconda stagione di House of the Dragon. Un appuntamento preceduto dal talk "House of the Dragon: mondi medievali e draghi digitali", tenuto da Roberto Pisoni alle 12:25 nella medesima location nell'ambito del Wired Next Fest.

Una serata ricca di attività, tra stendardi Verdi e Neri

La location è quella giusta, e l'orario pure: si inizia come detto in tarda serata, alle 22:30, per trovarsi pronti per la visione del primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon per le 3 della notte tra il 16 e il 17, in contemporanea con gli Stati Uniti, in una proiezione esclusiva e d'atmosfera sotto le stelle della notte milanese. All'ingresso il pubblico (che può registrarsi gratuitamente su tuttidevonoscegliere.com per ricevere il QR code da presentare all'ingresso) troverà ad accoglierlo gli stendardi dei Verdi e dei Neri a svettare sopra il Castello Sforzesco, richiamando le due fazioni di Casa Targaryen, quella Verde a supporto di Re Aegon II, o quella dei Neri, guidata dalla Regina Rhaenyra. E sarà subito necessario fare una scelta, dichiarare la propria appartenenza. Schierarsi, come è necessario fare nei giochi di potere che da sempre animano il mondo di George R.R. Martin.

La premiere della seconda stagione di House of the Dragon a Milano

Un primo passo da compiere, una scelta partecipata prima di immergersi nelle tante attività previste per la serata milanese. Si inizia con un DJ set curato da Alex Farolfi di Radio Deejay, si prosegue con l'intrattenimento di Mattia Carzaniga sul palco dell'evento, che accompagnerà il pubblico fino alla proiezione del primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon, tra quiz e curiosità sulla serie, per mettersi alla prova e rinfrescare la memoria in vista della visione della première (ma potete anche recuperare tutti gli episodi della prima stagione in streaming su NOW, per prepararvi all'evento).

Un evento esclusivo per la serie dell'estate

L'incoronazione pubblica per legittimare Aegon II

Come dicevamo, parliamo di una delle principali uscite estive del mondo dell'intrattenimento audiovisivo ed è giusto e doveroso questo sforzo da parte di chi ne detiene l'esclusiva italiana. Il pubblico che potrà partecipare, fino a esaurimento posti, troverà a propria disposizione per tutta la serata giochi a squadre che riproporranno le atmosfere dei Sette Regni, una food court dove poter acquistare cocktail e pietanze a tema, ispirate al mondo della serie, oltre alle immancabili Photo Opportunity per testimoniare la propria presenza a uno degli eventi dell'estate milanese (e non solo). Quanto alla proiezione in sé, il vero attesissimo cuore della serata, sarà tenuta su un maxischermo per rendere giustizia alla portata iconografica e visiva della seconda stagione di House of the Dragon.

Vivere e condividere la seconda stagione di House of the Dragon

Viserys e Alicent in una scena di House of the Dragon

Una serata da vivere e condividere, insomma. Questo il valore aggiunto delle serie che vengono pubblicate con il cosiddetto rilascio settimanale, che rende ogni episodio un evento a sé, un momento che si alimenta di condivisione e chiacchiericcio, di discussioni, ipotesi e riflessioni. Per questo è ancor più importante la proiezione in presenza, l'evento a cui prender parte insieme a conoscenti, amici e anche perfetti sconosciuti che condividono la stessa passione e lo stesso amore per il mondo di George R.R. Martin o per la serialità in generale. Ci piace l'idea di costruire eventi attorno ai titoli di punta, perché il mondo dell'intrattenimento che stiamo vivendo è fin troppo affollato, denso e dispersivo, ed è giusto che i grandi titoli che hanno la capacità di stimolare la fantasia del pubblico siano supportati da una costruzione promozionale adeguata, da una impalcatura in grado di sostenerne la potenza immaginifica. Sky e NOW non vi invitano solo a una serata fuori dal comune, ma anche a prendere da subito una posizione: da che parte intendete stare? Verdi o Neri?