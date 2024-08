House of the Dragon: tutto su Rhaenyra Targaryen, la Regina della serie

Protagonista della serie prequel del Trono di Spade, Rhaenyra Targaryen incarna il potere femminile in molteplici sfumature: come madre, come stratega e come Regina.

Quando Rhaenyra appare la prima volta sullo schermo, lo fa in sella al suo drago. L'incarnazione della ribellione, della tenacia e di altre qualità declinate in un potente femminile singolare. Cresciuta come erede designata al Trono di Spade, Rhaenyra è stata preparata fin dalla tenera età per diventare la prima regina regnante dei Sette Regni. Ma questo non è un destino previsto per una donna ed è così che il suo destino è costellato di tradimenti e di una lotta incessante per il potere.

Rhaenyra Targaryen, La Principessa Ribelle

Rhaenyra Targaryen da giovane all'inizio della serie di House of the Dragon

Rhaenyra Targaryen è, dunque, uno dei personaggi più affascinanti e complessi di House of the Dragon. Figlia del Re Viserys I Targaryen e della sua prima moglie, la Regina Aemma Arryn, Rhaenyra cresce con il peso delle aspettative reali sulle sue spalle. Sin dalla tenera età, deve fare i conti contro l'eredità di suo padre: sarà lei a ereditare il Trono di Spade oppure rischia di essere messa deposta da un fratello che suo padre desidera ardentemente?

Il peso della corona è gravoso: se lei sarà veramente la prima regina regnante dei Sette Regni, questo ruolo la pone in una posizione delicata all'interno di una società patriarcale e fortemente tradizionalista. Un po' come è stato per sua zia Rhaenys Targaryen, la Regina che non fu mai, scartata dall'eredità proprio perché una donna.

Una scena con Emma D'Arcy

House of the Dragon esplora profondamente l'evoluzione in questo senso di Rhaenyra da principessa giovane e ambiziosa a regina combattiva e implacabile. Il suo percorso è segnato da sfide personali e politiche, compresi i tradimenti e le perdite che la temprano e ne definiscono il carattere. L'interpretazione di Emma D'Arcy aggiunge ulteriore profondità al personaggio, rendendo ogni scena carica di tensione emotiva e complessità psicologica. Prima di D'Arcy, il ruolo di Rhaenyra nella sua giovinezza è interpretato da Milly Alcock, che offre una performance convincente e affascinante, mostrando la crescita del personaggio da giovane innocente a figura centrale nella lotta per il potere.

Rhaenyra, Regina di cuori

Rhaenyra è stata sposata due volte, entrambi i matrimoni giocano ruoli cruciali nel contesto politico della sua epoca. Il suo primo matrimonio con Laenor Velaryon è stato imposto dal padre, Re Viserys, per consolidare l'alleanza con la potente Casa Velaryon. Tuttavia, questo matrimonio fu più una formalità che una vera unione, poiché entrambi i coniugi avevano relazioni extraconiugali. Da questa unione nacquero tre figli: Jacaerys, Lucerys e Joffrey, noti come i "Strong Boys" a causa delle voci sulla loro vera paternità, legata a Ser Harwin Strong.

Emma D'Arcy nei panni di Rhaenyra Targaryen

Dopo la morte di Laenor, Rhaenyra sposò suo zio, il Principe Daemon Targaryen, unendo due dei personaggi più carismatici e controversi della serie. Questo matrimonio, avvenuto in segreto e contro la volontà di Re Viserys, rafforzò la posizione di Rhaenyra nella lotta per il trono. Da questa unione nacquero altri due figli, Aegon e Viserys, mentre un terzo figlio, Visenya, morì alla nascita.

Syrax e la Danza dei Draghi

Prima di essere una Regina, una madre e un'amante, Rhaenyra è una cavalcatrice di draghi, e il suo legame con Syrax è una parte fondamentale del suo personaggio. Syrax, così chiamata in onore di una dea valyriana, è descritta come un drago giovane e potente. Rhaenyra montò Syrax dalla giovane età, e il drago giocò un ruolo cruciale nelle sue campagne militari durante la Danza dei Draghi, il nome dato alla guerra civile tra Rhaenyra e il suo fratellastro Aegon II per la successione al Trono di Spade.

Rhaenyra e Syrax

Questo, è uno degli eventi più tragici e sanguinosi della storia di Westeros. Nonostante Rhaenyra avesse il sostegno di gran parte del reame e un numero superiore di draghi, la guerra fu caratterizzata da errori strategici e devastazioni causate dall'egoistica ingordigia dei Targaryen e la bieca cupidigia delle altre casate. La sua rivalità con Alicent Hightower, ultima moglie di Viserys, ha alimentato ulteriormente il conflitto, creando due fazioni opposte alla corte: i "Neri", sostenitori di Rhaenyra, e i "Verdi", sostenitori di Aegon II.

Rhaenyra Targaryen, la Prima Regina

Rhaenyra è descritta come una donna determinata, ambiziosa e dotata di una forte volontà. Fin da giovane, ha mostrato una grande intelligenza e un acuto senso politico, qualità che le hanno permesso di navigare nelle insidiose acque della corte di Westeros. Tuttavia, il suo carattere è anche segnato da una certa impulsività e arroganza, che spesso la portano a prendere decisioni affrettate e a fidarsi delle persone sbagliate.

House of the Dragon, quindi, dipinge un ritratto complesso e avvincente di Rhaenyra Targaryen, una donna che sfida le convenzioni del suo tempo e combatte con tenacia per il suo diritto di governare. La sua storia è un affresco epico di ambizione, potere e tragedia, che continua a risuonare con il pubblico contemporaneo, offrendo uno sguardo affascinante su una delle figure più enigmatiche della storia del Ghiaccio e del Fuoco.