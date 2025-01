House of the Dragon 2: ecco tutti i segreti di una Steelbook Limited Edition 4K da favola

Per la stagione 2 di House of the Dragon, Warner ha rilasciato una favolosa Steelbook Limited Edition 4K con quattro dischi, otto bellissime card e una marea di extra.

Le avventure della Casa Targaryen continuano: per la seconda stagione ancora più ricca di drammi, intrighi e draghi della serie targata HBO Original di grande successo House of the Dragon, basata sulla saga Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin, la Warner Bros. Discovery Home Entertainment ha fatto le cose in grande proponendo diverse uscite homevideo.

Emma D'Arcy nei panni di Rhaenyra Targaryen

Noi abbiamo potuto apprezzare grazie a Warner l'edizione sicuramente più prestigiosa, ovvero la bellissima Steelbook Limited Edition, che non solo presenta gli otto episodi (due per disco) della seconda stagione nel sontuoso formato video 4K UHD che ne assicura l'assoluta eccellenza tecnica, ma che è anche un prodotto prestigioso per collezionisti, sia per la bellezza della confezione che per i gadget presenti e i numerosi extra.

Nella custodia rigida la steelbook, quattro dischi e otto card dei personaggi

La steelbook 4K di House of the Dragon - Stagione 2

E vediamo dunque questa Steelbook Limited Edition 4K della seconda stagione di House of the Dragon, che si presenta con una custodia rigida molto spessa con al suo interno la vera e propria confezione metallica (con artwork diverso dalla custodia) ma anche una busta rigida con la scritta esterna All Must Choose. All'interno di questo contenitore troviamo un depliant che descrive il contenuto dei dischi e soprattutto otto bellissime cartoline dei personaggi. Nella steelbook vera e propria ci sono invece i quattro dischi 4K con gli otto episodi e i numerosissimi extra. Attenzione, qui non sono presenti dischi blu-ray, pertanto bisogna essere equipaggiati per il 4K UHD.

Il contenuto della steelbook di House of the Dragon - Stagione 2, con i 4 dischi, la busta rigida e le otto card

Il video 4K UHD: dettaglio super e ottima gestione della CGI

Matt Smith nei panni di Daemon Targaryen

La parte migliore riguardo alla tecnica è sicuramente il video 4K UHD, che offre immagini splendide e una resa complessiva forse addirittura un pelo superiore alla prima stagione, con una gestione della CGI più convincente e accattivante, Qualche minuscola sbavatura rimane su alcune scene di volo con draghi o altre creature volanti, ma la fluidità è garantita e soprattutto il livello di dettaglio è sempre impressionante, a partire dalla sequenza dei titoli di apertura, per poi proseguire su oggetti di scena, i favolosi costumi e le spettacolari ambientazioni, tutto riprodotto in maniera formidabile.

Hugh e Vermithor in una scena di House of the Dragon

Il video digerisce in maniera efficace non solo le scene scure e le atmosfere soffuse, ma come detto riesce a rendere credibili anche le sequenze con tanti effetti digitali. Sul piano cromatico il compito non è semplice perché la tavolozza è complessa: anche se talvolta sembra più esplosiva e meno dimessa della prima stagione, con colori più intensi, rimane quell'atmosfera eterea e ricca di sfumature che il video riesce a riprodurre in modo mirabile restituendo immagini compatte e pulite.

House of the Dragon 2, il cambio di rotta che lo (ri)avvicina a GoT

Audio italiano ottimo, ma il Dolby Atmos inglese è incredibile

Una scena della seconda stagione di House of the Dragon

Ottimo anche l'audio, ma per l'italiano bisogna pure stavolta accontentarsi del semplice Dolby Digital 5.1, che regala comunque un coinvolgimento incredibile perché si tratta di una traccia molto vivace, dotata di ampia spazialità, capace di catturare il ricco sound design con precisi effetti panning e di sfoderare anche bassi muscolari nelle tante scene spettacolari e quelle in cui i fuochi ruggiscono dalle narici dei draghi. Sta di fatto però che ovviamente il Dolby Atmos inglese regala un'esperienza ancora più emozionante e immersiva, anche perché sfrutta in maniera esemplare e spettacolare la verticalità che in alcune scene, soprattutto quelle con i draghi, offre momenti davvero molto suggestivi con effetti provenienti dall'alto. Tra scene di azione, effetti atmosferici e colonna sonora, la spazialità è enorme grazie al lavoro costante ed energico di tutti i diffusori. I dialoghi puliti e cristallini completano la qualità delle tracce.

House of the Dragon 2, per Matt Smith Daemon Targaryen è come Maradona

Un reparto extra immenso con quasi tre ore e mezza di materiale

Rhaenyra e i draghi

Davvero notevole il reparto extra con quasi tre ore e mezza di contributi distribuiti fra i quattro dischi dell'edizione. Sul disco uno troviamo House that Dragons Built - Ep #1 Extended Version (34'), ovvero il primo degli speciali dedicati ai singoli episodi che contengono interviste e filmati dietro le quinte. A seguire Defend Your Council (2') sulla rivalità tra "Team Green" e "Team Black", Character Spots dedicato ai perosnaggi Rhaenyra (1') e Aegon (1' e mezzo), e Fire Hot Takes: Team Green vs. Team Black (2'). Quindi lo speciale sul secondo episodio The House that Dragons Built - Ep #2 Extended Version (3' e mezzo), poi Return to Winterfell (1') sull'apertura della stagione. Si chiude con House Who? (House Stark) (1' e mezzo) e Return to the Realm (2') sul ritorno della serie.

I draghi di The House of the Dragon

Nel disco due gli speciali sugli episodi, ovvero The House that Dragons Built - Ep #3 Extended Version (34') e The House that Dragons Built - Ep #4 Extended Version (30'). Poi House Who? (Bracken & Brackwood) (2') e Fire Hot Takes diviso tra Case for Ruler (2') sulle possibilità per i potenziali sovrani e l'ironico Daemon contro Aemond (2'). A seguire Eve Tribute Piece (1') su una delle tante uscite di scena dei personaggi, House Who? (House Tully e House Frey) (2') sulle dinamiche di potere in gioco, Guess That Line - Eve & Steve (4') con protagonisti Steve Toussaint ed Eve Best. In chiusura Character Spots sui personaggi Daemon (1') e Corlys (HD; 1' e mezzo).

Daemon e Rhaenyra Targaryen

Nel disco tre gli speciali The House that Dragons Built - Ep #5 Extended Version (21') e The House that Dragons Built - Ep #6 Extended Version (35'), oltre ai Character Spots sui personaggi Alicent (1' e mezzo) e Aemond (2'). Infine il disco quattro con gli speciali The House that Dragons Built - Ep #7 Extended Version (37') e The House that Dragons Built - Ep #8 Extended Version (26'), quindi Family Tree (5' e mezzo) con alcuni spunti di genealogia per chi non ha familiarità con tutti i dettagli della serie. Per chiudere troviamo Divided Kingdoms (9') sulla corsa agli armamenti con i draghi, e The Curse of Harrenhal - Extended (8') su Alice Rivers.