Hello World e gli anime che giocano col tempo

In occasione dell'arrivo di Hello World in homevideo, passiamo in rassegna i migliori anime che affrontano il tema del tempo.

Hello world: un'immagine del film

Arriva in homevideo grazie a Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media dedicata al mondo Anime, Hello World, film d'animazione giapponese diretto da Tomohiko Ito, regista dell'amatissimo Sword Art Online. La storia è ambientata nella Tokyo del 2027 (non è proprio del tutto un caso, visto che la Character Designer, Yukiko Horiguchi, è la creatrice del peculiare e riconoscibile stile "Kyoto Animation" nel design dei personaggi, attraverso opere di culto come Lucky Star e K-ON) e il protagonista è Naomi Katagaki, un liceale timido e riservato con la passione per la letteratura che entra in contatto con un uomo misterioso. L'individuo gli rivela di essere il se stesso del futuro, dando a Naomi una missione, quella di salvare la sua compagna di scuola e futura fidanzata, Ruri, da un terribile incidente che le causerà un coma irreversibile. Anche se la richiesta sembra semplice, tentare di cambiare il corso degli eventi si rivelerà più complicato e macchinoso del previsto.

Hello World: un'immagine promozionale del film

Hello World porta sul grande schermo molti di quegli elementi estremamente cari al cinema di animazione nipponico: l'importanza del passato, di ogni singolo gesto e dei ricordi che possono essere talvolta gioia, talvolta tormento. In questo articolo proveremo a fare una lista dei 5 migliori anime che giocano con il tempo e il suo scorrere inesorabile come motore per narrare storie che, proprio come Hello World, parlano di vita, amore e determinazione.

1. La ragazza che saltava nel tempo (2006)

La ragazza che saltava nel tempo: un'immagine del film

Makoto è una ragazza delle superiori che a scuola inciampa su un misterioso congegno. Scopre così che, saltando sufficientemente in lungo, può viaggiare nel tempo in un qualsiasi momento in cui lei era presente. La giovane userà più volte il suo nuovo potere per tentare di aggiustare situazioni scomode, ma tutto ha un prezzo e ben presto dovrà fare i conti con il futuro che lei stessa ha plasmato e che potrebbe danneggiare le persone a lei care. Ne La ragazza che saltava nel tempo la fantascienza si fonde con il classico anime scolastico per creare una storia piacevole e al tempo stesso struggente. Il tempo qui è quasi un gioco, e la capacità di gestirlo viene usata dalla protagonista con leggerezza, ma con il passato (e tantomeno con il futuro) non si scherza, sono le nostre azioni a plasmare il mondo che ci circonda, siamo noi responsabili per il domani.

2. Mirai (2018)

Mirai: una scena del film animato

Kun-chan è un bambino che dopo l'arrivo in casa della sorellina Mirai sente venir meno l'attenzione dei genitori e, in preda a una crisi di gelosia, scopre un giardino incantato (che altro non è che il giardino della sua casa) dove riesce a incontrare la versione adolescente di sua sorella. Kun-chan farà altri viaggi nel tempo che, immaginari o no, lo porteranno alla scoperta delle sue radici e di come ogni membro della sua famiglia sia legato a lui e agli altri da sottili fili invisibili fatti d'amore e ricordi. Diretto dallo stesso regista de La ragazza che saltava nel tempo, Mirai (che in giapponese significa futuro) parla proprio di questo, dell'importanza delle proprie radici, della forza dei sentimenti che, più del codice genetico, ci legano alle persone che amiamo. Il tempo diventa una dimensione onirica su cui scivolare e da cui venire rapiti per scoprire anche un po' di noi stessi.

Mirai: la gelosia e l'affetto fraterno secondo Mamoru Hosoda

3. Pioggia di ricordi (1991)

Una scena di Pioggia di ricordi

Lasciamo il genere fantastico per parlare di Pioggia di ricordi, un film che fa del tempo un bene prezioso, qualcosa di cui fare tesoro tramutandolo in un flusso di vita fatto di attimi, gesti, situazioni che saranno le fondamenta su cui gettare le basi della nostra vita. Taeko è una donna che lavora a Tokyo, ma sente il richiamo della campagna, e in un viaggio estivo ripercorre gli attimi più significativi della sua infanzia: i capricci, le delusioni e le gioie della fanciullezza. Il passato arriva a permeare il presente, lo invade e un po' lo conquista per mostrare qualcosa che con l'età adulta si è perso, una spontaneità per troppo tempo inghiottita dalle rigide regole del mondo adulto, dalla frenesia del lavoro e dal caos della grande città. Nella natura il tempo inizia così a scorrere quasi in modo diverso, al ritmo del lavoro contadino.

4. Quando c'era Marnie (2014)

Quando c'era Marnie: Anna e Marnie su una barca in un momento del film animato

In Quando c'era Marnie Il tempo si piega, si sovrappone per permettere un incontro che cambierà la vita della protagonista. Anna è una ragazzina introversa, ha perso entrambi i genitori in un incidente e con la sua madre adottiva condivide un difficile rapporto. Mandata da dei parenti in un piccolo villaggio dell'Hokkaido, Anna incontra Marnie, una misteriosa ragazza che abita in una villa all'apparenza disabitata e con cui stringerà una forte amicizia. In questo anime il tempo assume una consistenza quasi plastica, è duttile e permette alle due ragazzine di incontrarsi, alleviando così la loro solitudine, regalandogli poi qualcosa di estremamente prezioso, una ripartenza, qualcosa da conservare con sé per la vita futura.

Your name. (2016)

Your name. - Un'immagine tratta dal film animato

Your name. è di sicuro uno dei più famosi film anime degli ultimi tempi, osannato e apprezzato in molti dei paesi dove è stato distribuito (accaparrandosi anche una nomination all'Oscar) pone anch'esso grande importanza al tempo e, in questo caso, al fare la cosa giusta al momento giusto. Il film di Makoto Shinkai racconta di Mitsuha e Taki, che vivono come due tipici ragazzi liceali fino a quando, una mattina, si svegliano l'uno nel corpo dell'altra per un motivo che viene svelato solo a trama inoltrata. Lo sfasamento temporale gioca in questo caso un ruolo importantissimo, il tempo diventa un tiranno che imporrà un severo limite ai loro obiettivi e alla loro storia.

