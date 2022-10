Halloween - La notte delle streghe in 4K UHD, la recensione: tutti i segreti della steelbook a tre dischi

La recensione di Halloween - La notte delle streghe in 4K UHD: la bella steelbook a tre dischi di Midnight Factory presenta il cult di John Carpenter in un ultralimited edition con il formato video migliore e anche l'extended cut in blu-ray. Nell'edizione anche un booklet e una card da collezione.

Non c'era miglior momento dell'anno, proprio a ridosso della festa di Halloween, per omaggiare nel modo migliore il capostipite della grande saga nel segno della maschera di Michael Myers, risalente al lontano 1978. Grazie a Midnight Factory, infatti, Halloween - La notte delle streghe è appena uscito in un'imperdibile edizione Steelbook a tre dischi, che comprende il film nel folgorante formato 4K UHD e in blu-ray, ma anche una extended cut proposta in HD. L'ultralimited edition del cult horror di John Carpenter distribuita da Plaion Pictures, è l'occasione migliore per riavvolgere il nastro e vedere come tutto ebbe inizio, ovvero il brutale omicidio commesso da Myers bambino nei confronti di sua sorella. Quindici anni dopo, alla vigilia di Ognissanti il folle maniaco fugge dal manicomio criminale ed è pronto a seminare di nuovo morte e terrore. È l'inizio di una saga che terrorizza tutto il mondo da oltre 40 anni.

Steelbook a tre dischi, booklet, card e anche l'Extended Cut

Andiamo innanzitutto a vedere come si presenta questa ultralimited edition che Midnight Factory ha confezionato per Halloween - La notte delle streghe. La Steelbook è davvero molto bella e presenta in cover l'iconica locandina del film, con la mano sul coltello e la zucca su un elegante sfondo nero. Sul retro, la figura di Michael Myers in cima alle scale. All'interno tre dischi: nel primo il film di John Carpenter nella versione cinematografica e nel formato top, quello 4K UHD, nel secondo la stessa versione in blu-ray, e nel terzo (inserito in una bustina) ancora un blu-ray per la extended cut. A rendere ancora più ricca l'edizione, nella confezione ma all'esterno dalla steelbook troviamo un elegante e interessante booklet illustrato con testi di approfondimento in italiano di 24 pagine, e una cartolina da collezione col poster del film.

Jamie Lee Curtis in una scena di Halloween - La notte delle streghe

Tornando all'Extended Cut, si tratta di una versione televisiva uscita in Usa nel 1981 che fino alla precedente edizione del film, sempre targata Midnight Factory, era ancora inedita in Italia. Presente solamente in Blu-ray (il terzo disco della confezione), ha 10 minuti aggiuntivi con sequenze in lingua originale e puntuali sottotitoli in italiano, che portano la durata complessiva del film a 101 minuti. Tra le sequenze aggiuntive, l'udienza di internamento di Myers bambino, il dottor Loomis che dice al bambino internato che potrà anche ingannare gli altri, ma non lui, e lo stesso dottore all'ospedale di Smith's Grove mentre nella stanza totalmente distrutta di Myers vede la parola "sister" incisa sulla porta.

Il video 4K è un bel salto di qualità

Halloween: una scena con l'irriducibile Michael Myers

E veniamo alla parte tecnica, con la versione 4K, che ovviamente la fa da padrone e rappresenta un deciso salto di qualità al blu-ray. Ovviamente non siamo dalle parti della nitidezza dei moderni prodotti digitali, ma le poche sbavature sono dovute solamente ai difetti del girato originale e considerato il materiale di partenza, il risultato è ottimo con un quadro stabile e compatto. Il dettaglio infatti è buono su tutti gli elementi del piano, con particolari che riescono a emergere anche dai fondali. La tenuta nelle scene buie e notturne è soddisfacente, anche se il nero sembra un po' altalenante e in qualche frangente più slavato, cosa che toglie profondità e mordente al quadro. Per quanto riguarda il croma, i colori beneficiano di una maggior intensità e risultano più brillanti e vividi, con sfumature decisamente più ricche. Va registrato una brevissimo disturbo attorno ai tre quarti d'ora di film, che però dura davvero un attimo. Per quanto riguarda le versioni blu-ray, compresa la Extended Cut, sono anch'esse di buon livello per il formato, con una resa fisiologicamente minore per croma e dettaglio.

Audio: anche la traccia italiana è in DTS HD

Sul fronte audio, confermata la bella sorpresa dell'ultima edizione, ovvero la presenza di una traccia DTS HD Master Audio 5.1 anche in italiano, oltre che in originale. Il risultato è una scena sonora decisamente più ampia, pur considerando i limiti di un film di oltre quarant'anni fa. Comunque la celebre colonna sonora e gli effetti ambientali mettono in moto tutti i diffusori, contribuendo a una visione ricca di tensione. I dialoghi continuano ad avere comprensidilmente un timbro che risulta un po' datato, ma sono comunque pulitissimi. Soddisfacente anche la dinamica e la spazialità, mentre i bassi sono presenti ma non riescono a mordere come nelle produzioni recenti. La traccia originale offre dialoghi più naturali e corposi, ma anche un impatto complessivo più energico.

Gli extra: commento audio e una lunga Masterclass con John Carpenter

Donald Pleasence in una scena di Halloween - La notte delle streghe

Solo discreti gli extra, che non presentano novità. In ogni caso, oltre al commento audio al film di John Carpenter e di Jamie Lee Curtis, sul blu-ray della versione cinematografica troviamo una Masterclass di John Carpenter di ben 73 minuti, moderata dal regista Yann Gonzalez in occasione della premiazione con la Carrosse d'Or alla Quinzaine des realisatèurs a Cannes 2019. Un contributo nel quale Carpenter ripercorre la sua carriera i suoi lavori. A completare il pacchetto di extra troviamo anche trailer, spot tv, spot radio. Ma non dimentichiamo la card e il booklet già citati in precedenza.