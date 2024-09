Da Uzumaki a DanDaDan, gli anime da seguire quest'autunno

Le foglie arrossiscono, la pioggia ci rende più calmi e riflessivi e i tramonti si innamorano oltre l'orizzonte: che bello l'autunno! Ancora più bello quest'anno con l'arrivo di alcune serie tanto attese, serie promettenti, serie divertenti e alcune persino controverse. Se siete alla ricerca di anime che vi tengano compagnia dal rientro delle ferie, in una dolce, profumata serata autunnale, tra avventure, risate o racconti dal sapore unico, ecco una selezione di anime da non perdere nei prossimi mesi.

1. Dandadan

Una scena di DanDaDan

Tra le novità più intriganti di quest'autunno bisogna tassativamente citare DanDaDan, un anime che sta attirando molta attenzione per la sua particolare caratteristica di fondere più generi narrativi. La storia segue due adolescenti: Momo Ayase, una ragazza scettica sull'esistenza degli UFO ma che crede invece in spiriti e spettri, e Ken Takakura, un nerd fan degli alieni, ma che non crede ai fantasmi. Quando entrambi si sfidano per dimostrare chi tra i due ha ragione, finiscono per imbattersi in un mondo dove le loro credenze più assurde diventano realtà.

Dandadan è un mix di azione, horror e comicità con l' eccellente animazione di Science Saru (Devilman Cry Baby) e un ritmo che tiene incollati allo schermo, ideale per chi cerca qualcosa di diverso dal solito.

L'anime sarà disponibile su Crunchyroll dal 3 Ottobre.

2. Chi - Chikyū no Undō ni Tsuite

Un'illustrazione del fumetto a cui si ispira la serie

Per gli appassionati di storie che vanno oltre la fantasia e si addentrano nella riflessione filosofica, Chi - Chikyū no Undō ni Tsuite è un'opera da non perdere. Questo anime si basa su una storia ambientata nel periodo Rinascimentale europeo, precisamente in Polonia, dove la conoscenza è vista con sospetto e chi osa sfidare il pensiero comune rischia la propria vita. Il giovane protagonista, Rafal, è un genio che scopre la teoria che potrebbe cambiare la concezione del mondo: la teoria eliocentrica, che suggerisce che la Terra si muove intorno al Sole.

Chi - Chikyū no Undō ni Tsuite non è solo un'avventura scientifica, ma un viaggio intellettuale che esplora i conflitti tra fede, scienza e potere, in un contesto storico finemente rielaborato.

Chi - Chikyū no Undō ni Tsuite sarà disponibile su Netflix dal 5 Ottobre.

3. Neko ni Tensei Shita Oji-san

Una tenera immagine dell'anime

Chi ha detto che le reincarnazioni negli anime devono sempre portare a eroi e battaglie epiche? Neko ni Tensei Shita Oji-san ribalta le aspettative dei soliti isekai, ovvero quei generi narrativi in cui solitamente il personaggio si reincarna in un mondo fantasy, con una trama divertente e originale: un uomo di mezza età si reincarna... in un gatto!

L'anime segue le disavventure di questo "nobile felino", che dovrà abituarsi a una nuova vita e interagire con un mondo che lo vede ora come un adorabile micetto. Un anime leggero, divertente, che promette risate e momenti di pura dolcezza, offrendo una storia piacevole adatta a chi cerca qualcosa di spensierato.

Neko ni Tensei Shita Oji-san sarà disponibile su Crunchyroll ad Ottobre.

4. Tono to Inu

Un'immagine di Tono to Inu

Ecco un altro titolo per gli appassionati di storie rilassanti e umoristiche, stavolta con protagonista un altro fiero appartenente tra i nostri amici a quattro zampe: Tono to Inu porta sullo schermo le avventure di un samurai che si ritrova a vivere insieme a un cane dalle caratteristiche decisamente... particolari. E non ci si riferisce soltanto al suo aspetto!

Tra fraintendimenti esilaranti e interazioni buffe, questa serie cattura il lato comico della vita quotidiana, mescolando situazioni assurde a momenti ordinari e semplici.

Tono to Inu è disponibile su Crunchyroll ad Ottobre.

5. Yakuza Fiancé: Raise wa Tanin ga Ii

I protagonisti dell'anime Yakuza Fiance

Se amate le storie d'amore, intrighi e azione, Yakuza Fiancé: Raise wa Tanin ga Ii è l'anime perfetto per voi. La trama ruota intorno a Yoshino, una giovane ragazza promessa sposa a un erede della yakuza. Ma la vita tra famiglie criminali non è certo facile, e Yoshino si troverà presto coinvolta in intrighi di potere e rivalità che metteranno alla prova non solo la sua forza, ma anche i suoi sentimenti. Con una combinazione di tensione romantica, azione mozzafiato e un cast di personaggi carismatici, questa serie promette di essere una delle più avvincenti dell'autunno per i cuori tatuati e non solo.

Yakuza Fiancé: Raise wa Tanin ga Ii è disponibile su Crunchyroll dal 7 Ottobre.

6. Mechanical Arms

Per tutti i fan di fantascienza e Mecha, arriva Mechanical Arms, che unisce azione adrenalinica e un'estetica futuristica. La trama ruota attorno a Hikaru Amatsuga, un giovane ragazzo che un giorno scopre un misterioso bracciale, chiamato "Mecha-Ude", traducibile letteralmente come "mechanical arm", capace di trasformarsi in un'arma meccanica con una propria coscienza integrata. Il bracciale non solo gli conferisce poteri straordinari, ma lo coinvolge anche in una guerra tra individui che possiedono dispositivi simili.

Il protagonista di Mechanical Arms

Il cuore dell'anime è la relazione tra Hikaru e il suo Mecha-Ude, un'arma con una personalità unica e imprevedibile. La serie esplora il tema del legame tra umano e macchina, riflettendo su come la tecnologia possa potenziare ma anche cambiare l'umanità. . Mechanical Arms promette di essere un mix avvincente tra azione, riflessione e una narrazione coinvolgente, arricchita da una colonna sonora potente e animazioni di alto livello.

Mechanical Arms sarà disponibile su Crunchyroll dal 3 Ottobre

Bonus. Uzumaki

Una scena di Uzumaki

Ecco infine un anime per gli appassionati dell'horror: Uzumaki, adattamento dell'omonimo capolavoro di Junji Ito. Ambientato in una piccola città colpita da eventi inspiegabili legati a spirali, Uzumaki vi porterà in un vortice di terrore. La storia segue Kirie e Shuichi mentre assistono impotenti alla lenta ma inesorabile corruzione della loro città, dove ogni cosa, dagli oggetti alle persone, viene risucchiata in un incubo geometrico e angosciante.

Con la sua atmosfera claustrofobica e l'incredibile cura per i dettagli visivi, questo anime è un must per chi cerca una dose di puro orrore psicologico.

Non si sa ancora quando sarà disponibile Uzumaki in Italia, in quanto verrà rilasciato su Adult Swim dal 28 Settembre. Ma come successo con Rick and Morty, sempre di Adult Swim, oltre a un altro anime tratto dalle opere di Junji Ito, ovvero Junji Ito Maniac potremmo magari presupporre che anche Uzumaki verrà rilasciato su Netflix, la piattaforma degli altri due titoli?