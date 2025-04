Guida pratica per insegnanti, la recensione: una commedia sociale sull'insegnamento

Un film corale firmato da Thomas Lilti che mette in scena un gruppo di docenti di una banlieue parigina per parlare di motivazioni, errori, vocazione e fallimenti. Vincent Lacoste guida attori strepitosi, da Adèle Exarchopoulos a François Cluzet. In sala.

"Don't know much about history / Don't know much biology / Don't know much about a science book /Don't know much about the French I took / But I do know that I love you". È sulle note di Wonderful World di Sam Cook che si apre Guida pratica per insegnanti di Thomas Lilti mentre scorrono immagini d'archivio in bianco e nero di alunni sui banchi di scuola insieme ai loro insegnanti. Un periodo in cui quella figura, così importante per la crescita dei ragazzi, era centrale all'interno della società. La stessa che oggi combatte per rimanere a galla in un sistema scolastico pubblico sempre più compromesso.

Un'indagine sociale e umana

Vincent Lacoste in una scena del film

Thomas Lilti, ex medico che ha lasciato il camice per imbracciare la macchina da presa, ha approfonditamente raccontato la sua ex professione sul grande schermo. Ippocrate (adattato anche in una serie tv), Il medico di campagna, Il primo anno sono i titoli che compongono una trilogia con la quale riflettere su un ruolo e un mestiere che conosce a fondo. Ora, con Guida pratica per insegnanti cambia focus e settore, ma lascia che a guidarlo in questa indagine sociale e umana siano le stesse domande.

Da dove arriva la motivazione a insegnare in un contesto così complesso? Che insegnanti sono diventati? E che genitori sono? La vocazione che fine fa negli anni? Per farle sceglie un giovane insegnante alle prime armi, Benjamin (Vincent Lacoste, volto noto del suo cinema). Un dottorando senza borsa di studio che accetta una supplenza in matematica senza esperienza alle spalle in una scuola di una banlieue di Parigi.

Un'immagine di Guida pratica per insegnanti

Il suo ingresso nell'istituto a contatto con gli studenti che non sa come approcciare permette al regista di ampliare lo sguardo e il raggio di azione. E così Guida pratica per insegnanti diventa una commedia sociale corale sull'insegnamento. Gli alunni ci sono, ma i protagonisti del racconto sono i loro professori (interpretati da un cast di grandi interpreti).

Pierre (François Cluzet), il veterano del gruppo; Meriem (Adèle Exarchopoulos), insegnante benvoluta da tutti, Sandrine (Louise Bourgoin), professoressa apparentemente centrata, Fouad (William Lebghil), docente di inglese dal temperamento esuberante e Sophie (Lucie Zhang) che cerca di tenere in equilibrio neo maternità e lavoro. Per ognuno di loro alla dimensione professionale viene accostata quella privata fatta di sacrifici, delusioni, incertezze e messa in discussione.

Nessuna volontà di creare santini

Louise Bourgoin in un'immagine del film

Presentato nel 2023 al Festival di San Sebastián. Guida pratica per insegnanti racconta cosa succede dall'altra parte della cattedra. Le confidenze in sala professori, i compiti da correggere, la vita privata, le lezioni da preparare, i tutorial su YouTube, gli incontri con i genitori, i pranzi in mensa, i dubbi e i momenti di supporto reciproco. C'è una volontà precisa da parte di Lilti di catturare quanto più realismo possibile in quegli scambi.

Inoltre il film, il cui titolo originale è Un métier sérieux, mette a fuoco proprio il concetto dell'impegno attraverso "un mestiere serio", ma sempre più vituperato da un sistema scolastico non all'altezza. Non c'è nessuna volontà da parte di Thomas Lilti di realizzare dei santini, anzi. Gli uomini e le donne che racconta sono attraversati da insicurezze e non sono esenti dal commettere errori o fronteggiare fallimenti.

Una scena di Guida pratica per insegnati

Ne è un esempio il consiglio di disciplina chiamato a esprimersi sull'espulsione di uno studente, Enzo (Bilel Souidi), che già in passato era stato ripreso per atteggiamenti violenti o di disubbidienza. L'esito della votazione sarà una sconfitta collettiva. Nel guardare Guida pratica per insegnanti si tornerà alla mente ai propri anni da studenti ripensando, magari con un po' di clemenza in più, ai propri docenti.