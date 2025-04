Generazione romantica, intervista a Jia Zhangke: “La Cina di oggi? Ha perso energia e vitalità”

Un'opera epica, monumentale che attraversa quasi vent'anni di storia cinese, dal 2001 fino alla pandemia, inseguendo le dinamiche amorose di una coppia. Sullo sfondo il volto di un paese che cambia e le sue profonde trasformazioni sociali e culturali: si chiama Generazione romantica ed è il nuovo film di Jia Zhangke, Leone d'Oro a Venezia nel 2006 con Still Life, che ancora una volta si diverte a giocare con le immagini, rivisitandole e ridandogli una nuova vita.

Un film lungo vent'anni tra documentario e finzione

Zhao Tao in una scena del film

All'apparenza Generazione romantica è un racconto sospeso tra documentario e finzione, in realtà è molto di più, quasi una sintesi dell'immaginario cinematografico di Jia Zhangke. Dentro ci sono finiti frammenti di vita reale girati nell'arco di venti anni a partire dal 2001, filmati in 16 mm, spezzoni inediti e mai utilizzati di suoi vecchi film (da Still Life a Unknown Pleasure), riprese in digitale e immagini realizzate appositamente per l'ultima parte della storia ambientata ai giorni nostri. "La raccolta del materiale è cominciata nel 2001 - ci racconta il regista - perché ero molto affascinato dalla vitalità e dall'energia delle persone dell'epoca e poi perché iniziava a diffondersi l'uso del digitale che mi incuriosiva".

L'attrice Zhao Tao in una scena del film

Il tutto senza una sceneggiatura, "volevo fare un progetto itinerante, senza una sceneggiatura ben precisa, la mia idea era quella di andare in giro e registrare ciò che vedevo come l'interazione dei miei attori con l'ambiente circostante". Così sono andati avanti per anni registrando tutti i cambiamenti sociali in corso; il materiale sarebbe dovuto confluire in un lavoro dal titolo A Man with a Digital Camera, "avevo in mente una storia molto lineare". "Poi è arrivato il 2020, l'anno della pandemia da COVID; stavamo in casa da quasi un anno e mi sono chiesto come il mondo fosse cambiato. Eravamo molto aperti e abituati a viaggiare, a stare in contatto con le persone e all'improvviso ci eravamo ritrovati a stare chiusi in casa mettendo un brusco freno alla vita veloce e frenetica che ci aveva accompagnati fino a quel momento. È allora che mi sono chiesto se valesse la pena utilizzare in questo modo tutto il materiale girato nell'arco di venti anni e ho deciso di usarlo in una maniera diversa, più aperta. È come se nella mia produzione ci fosse stato un passaggio dalla fisica tradizionale a quella quantistica, vorrei che tutte le immagini anche quelle apparentemente senza senso influenzassero la vita delle persone che vivono in quel momento". Ci sono voluti tre anni di montaggio prima di arrivare al risultato finale: un film che in poco meno di due ore condensa una riflessione esistenziale sull'uomo e il ritratto di un paese in continua evoluzione.

La memoria collettiva di un paese

Il cast e il regista Jia Zhangke a Cannes 2024

Generazione romantica è anche un film sulla memoria che, ci avverte, "può diventare pericolosa quando ci si focalizza sui ricordi: sono solo esperienze che abbiamo vissuto e perso, e concentrarsi su ciò che abbiamo perso può rattristare e diventare un'ossessione". Ma non nel suo caso: "riorganizzare tutti quei ricordi, per me voleva dire raccontare una vicenda umana da un punto di vista storico, allontanandomi e distaccandomi". In questi vent'anni la Cina è molto cambiata, la sensazione è che abbia perso qualcosa: "è una società molto complessa. Nel 2001 era piena di vitalità, le persone erano piene di energia e si impegnavano a ottenere più libertà e potere. Dopo il COVID ci ritroviamo invece in una società in cui la gente ha perso molto di quella passione e di quell'entusiasmo presenti nei primi anni del 2000".