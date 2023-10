Gen V, la recensione del sesto episodio: viaggio al centro dei ricordi

A ridosso dell'uscita di questo sesto e terzultimo episodio di Gen V, Prime Video ha deciso di rinnovare ufficialmente la serie spin-off di The Boys per una seconda e - diciamo noi - meritata stagione. Sì perché se lo show creato da Craig Rosenberg, Eric Kripke ed Evan Goldberg ci aveva già convinto e sorpreso con i primi episodi, lanciandosi poi in un'efficace ed esilarante rilettura real crime di Tek Knight, adesso conferma anche le sue coerenti intenzioni narrative scendendo più a fondo e scavando molto più all'interno dei rimorsi, delle paura e dei tormenti dei giovani protagonisti. A pochi metri dalla fine, Gen V sceglie di motivare e in alcuni casi di giustificare le scelte - anche quelle sbagliate - degli studenti della Godolkin University, trovando il modo più schietto e sincero per mostrarli non come super in erba ma come ragazzi ingenui e distrutti alla mercé della Vought. [ATTENZIONE, SPOILER A SEGUIRE]

Memorie esplosive

Gen V: una scena del sesto episodio

Alla fine del quinto episodio di Gen V avevamo scoperto il tradimento di Cate. Non una scelta relativa alla sua reale persona e che infatti non riesce a dipingerla nemmeno nella sua superficialità esplicativa iniziale come una cattiva, un mostro. Il suo rapporto con la Shetty, i segreti nascosti ai suoi amici, la cancellazione stessa dei ricordi scomodi per la Vought: niente di tutto questo ha a che fare con le reali intenzioni di Cate, che invece scopriamo essere molto più fragile ed emotiva di quanto precedentemente apparso. E già questo è un valore, considerando che fine fanno generalmente le "bionde popolari" nelle produzioni young adult americane, ma non bastasse c'è anche la profondità introspettiva della sua telepatia a nobilitare insieme la sua ragion d'essere e questo sesto episodio.

Gen V: una scena del sesto episodio

La puntata è infatti ambientata per intero all'interno della mente di Cate, dove la ragazza ha deciso d'imprigionare se stessa e i suoi compagni involontariamente, forse spaventata dai risvolti futuri delle proprie azioni. Qui esistono e resistono tutti i suoi ricordi, che Marie, Andre e Jordan possono adesso scoprire, così da comprendere meglio le tragiche cause dietro le scelte della compagna. Il problema è che la mente di Cate sta cadendo a pezzi per il troppo sforzo e i suoi ricordi e la sua memoria sono pronti ad esplodere da un momento all'altro esattamente come i vasi sanguigni nella sua testa. Alcuni di questi ricordi sono personificati nei protagonisti più importanti della sua vita, come la madre, la Shetty, Golden Boy e persino il Soldatino interpretato da Jensen Ackles, "il fidanzato immaginario" di Cate quando era adolescente, ovviamente accompagnato dal suo solito stile scurrile, sessualizzato e diretto. Interessante come anche le memorie più dolorose degli altri personaggi trovino modo di rivelarsi dentro la mente di Cate, trasformando di fatto l'episodio in una seduta terapeutica d'urto, estremamente catartica e d'impatto rivelatore per il gruppo e ovviamente per lo spettatore.

Gen V, la recensione del quinto episodio: in fuga dalla realtà

L'ennesimo episodio riuscito

Gen V: una scena del sesto episodio

In questo sesto appuntamento con la generazione V assistiamo a una riduzione delle esasperazioni narrative, alla ricerca di battute e situazioni al limite ad ogni costo - seppure intriganti -, e ci immergiamo invece nel vivo della trama e dell'intreccio, scalfendo con più decisione le armature dei protagonisti e introducendoci nelle loro tormentate emozioni. Si riflette indirettamente sull'ingenuità della giovinezza e su quanto sia facile manipolare chi ha ancora dei sogni e degli obiettivi, facendo inoltre in modo di non farglielo scoprire. Il punto è proprio questo, però: che l'ingenuità, quando "sei fottuto dentro" come questi personaggi, ha le gambe davvero corte ed è destinata a lasciare presto il posto a virtù e consapevolezze ben diverse e più elevate.

Gen V: una scena del sesto episodio

Possiamo pensare a Sam e a come impari a fidarsi di Emma, a non sovra-reagire e ad apprezzare la realtà senza scappare nella fantasia; ad Andre che ha finalmente la possibilità di parlare della sua relazione con Cate; a Jordan, che messo davanti al suo egoismo lo respinge e lo rifiuta; ma anche a Marie, che seppure solo in un ricordo ha la possibilità di rivelare il suo dolore alla sorellina. Ed è attraverso questo percorso di coscienza che il sesto episodio di Gen V si muove veloce e deciso, mettendo poi in campo i due elementi cardinali da sviscerare nelle prossime due settimane: l'esatta natura dei poteri di Golden Boy e gli esperimenti compiuti su di lui e Sam ma soprattutto l'odio celato della Shetty per tutti i supereroi, lo stesso che l'ha spinta a creare sottobanco nel Bosco un terrificante virus con cui contagiarli tutti quanti. Che tutto questo possa avere ripercussioni anche nella quarta stagione di The Boys?