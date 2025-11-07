Franktenstein, intervista a Guillermo del Toro: "La verità unica non esiste. Essere ribelli? Un atto umano"

Il regista, con i protagonisti Oscar Isaac e Jacob Elordi, raccontano l'adattamento targato Netflix. La nuova versione della creatura parla del mondo di oggi. In streaming.

Oscar Isaac, Guillermo Del Toro e Jacob Elordi presentano Frankenstein
INTERVISTA di 07/11/2025

Guillermo del Toro era destinato a fare questo film. Come ha detto più volte, fin da quando ha visto per la prima volta, a 7 anni, il film Frankenstein di James Whale, la creatura interpretata da Boris Karloff è diventata il suo "Gesù personale". Qualche tempo dopo, a 11 anni, ha poi letto il romanzo di Mary Shelley e la connessione con questa storia è diventata totale e molto personale: quel ragazzino messicano del Novecento e quella ragazza inglese dell'Ottocento, che avrebbe dato il via a un nuovo genere, la fantascienza, erano in comunicazione diretta.

Frankenstein Oscar Isaac
Oscar Isaac è Victor Frankenstein

Il percorso che ha portato Del Toro al film Frankenstein, arrivato su Netflix, dopo il concorso a Venezia 82 e un breve passaggio in sala, è quindi durato una vita intera. Si tratta di un vero e proprio regalo che la piattaforma di streaming ha fatto sia a noi spettatori che al regista. E non è il primo: questo nuovo adattamento di Frankenstein esiste infatti grazie al successo di Pinocchio, premiato con l'Oscar e il Golden Globe 2023 al miglior film d'animazione, altra storia molto cara a del Toro.

Come protagonisti ha scelto Oscar Isaac e Jacob Elordi, rispettivamente nei ruoli dello scienziato Victor Frankenstein e della creatura. Nella nostra intervista il trio ci ha assicurato una cosa: questa è una versione diversa da tutte quelle che abbiamo visto fino a ora. Per un punto in particolare: finalmente è il mostro a raccontare la sua storia.

Frankenstein: intervista a Guillermo del Toro, Oscar Isaac e Jacob Elordi

Una delle scelte più belle di questo Frankenstein è quella di raccontare la storia che conosciamo tutti da due punti di vista, quello di Victor e quello della creatura.

Per del Toro era fondamentale: "Questa è stata la parte più impegnativa e più importante, in molti modi, della nostra versione. C'è una costruzione enorme, che viene fatta in modo diverso rispetto a prima. Nel tono è così veemente. All'inizio abbiamo Victor che dice: questa è la mia storia e ho ragione. E poi la cosa molto stimolante è l'arrivo di un'altra voce, che entra e dice: no, no, c'è un altro lato di questa storia. È molto emozionante. E molto necessario. Non era mai stato fatto in questo modo in qualsiasi altro adattamento del romanzo. E penso che sia urgente in questo momento: serve a capire che insieme alla tua verità c'è un'altra verità che non stai ascoltando".

Frankenstein, recensione: Guillermo Del Toro firma il suo capolavoro Frankenstein, recensione: Guillermo Del Toro firma il suo capolavoro

La ribellione e la rabbia di Victor e del mostro

Per Victor e il mostro la ribellione e la rabbia sono come benzina. Questo è un tema molto caro al regista: "Per me disobbedire è importante. È la stessa cosa che caratterizza il mio Pinocchio. La ribellione è un atto di pensiero, è una scelta. È ciò che ti rende umano". D'accordo Isaac: "Sì è come il fuoco. Perché può creare la vita ma, allo stesso tempo, può diventare una dipendenza. È qualcosa che anche i tossicodipendenti fanno molto: sfidare, sentirsi costantemente come se avessero bisogno di dimostrare qualcosa. È l'altra faccia della medaglia ed è un punto di vista interessante, che ritroviamo costantemente lungo tutto il film. Penso sia uno spunto molto intelligente".

Frankenstein Guillermo Del Toro Oscar Isaac Jacob Elordi Venezia 2025
Oscar Isaac, Guillermo Del Toro e Jacob Elordi a Venezia 82

Elordi invece, come il suo personaggio, crede negli aspetti positivi della rabbia: "Credo pienamente nel valore della rabbia. Penso che sia passione e verità". Del Toro concorda: "Credo che nessuna emozione sia inutile, tranne forse il senso di colpa. Penso che la rabbia sia strutturale: se non ti arrabbi contro le cose che sono sbagliate, allora qual è la tua vita? Penso sia una cosa che fa parte di noi". Per Isaac invece: "Victor e la creatura possono essere incredibilmente pieni di rabbia. Può essere un segnale. Un segnale per capire qualcosa".

La voce del mostro e il gesto di Elordi

Per raccontare la sua storia la creatura deve però prima trovare la propria voce. Non è una cosa facile. Anche per Elordi è stato (ed è) impegnativo: "Mi sento come se, personalmente, stessi ancora cercando la mia. Penso che tutti, da bambini, vogliano raccontare la propria storia, crescere e dire: ok, tu la vedi così, ma io invece la vedo così. Io l'ho vissuta in questo modo. Quindi credo stia tutto nel conoscere se stessi e guardarsi dentro, pensare ed essere un membro attivo della razza umana. È così che si fa. Suppongo. Ma non ci sono ancora arrivato nemmeno io. Non sono sicuro di cantare davvero la mia canzone".

Frankenstein E5Kp5Vx
Jacob Elordi è la creatura

Un'idea molto toccante del Frankenstein di del Toro è il gesto con cui il mostro esprime tutto il suo desiderio di contatto umano: si tocca la testa con la mano. Un'idea che viene proprio dal regista, come ci ha detto Elordi: "Viene direttamente da Guillermo. La prima volta che ci siamo incontrati mi ha preso la mano e se l'è messa in testa. E da quel momento quello è stato il nostro modo di comunicare, tra Adam e il creatore e tra noi. Da quel momento quel gesto diceva tutto". Del Toro conferma: "La creatura impara tre parole: Victor, Elizabeth e amico. Sono le sue prime tre parole. Quindi questo gesto è molto toccante, perché per lui significa amico".

Essere mostri insieme

Frankenstein Set Guillermo Del Toro Oscar Issac
Del Toro e Isaac sul set di Frankenstein

Il più grande desiderio della creatura è non essere solo. Ecco perché, quando capisce che non potrà mai far parte degli esseri umani per via del suo aspetto mostruoso, chiede a Victor di creargli una compagna, così da "poter essere mostri insieme". Ecco: è questo il segreto della felicità? Poter essere mostri insieme? Il regista è andato oltre: "Questo è uno. L'altro è sapere che sei solo, sei nato solo e morirai solo. E va bene così. Certo, è una consapevolezza più difficile da apprezzare. Il finale dice più o meno questo: sono solo, e va bene che io sia solo e vivo. Le cose si uniscono".