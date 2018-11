Intervista a Francesco Pannofino, la voce de Gli Animali Fantastici: dove trovarli

Per molti sarà sempre e comunque un regista scurrile, approssimativo, alquanto contrario alla qualità, amante di smarmellate, allergico a cagne maledette. Per altri sarà la voce cavernosa e profonda di Denzel Washington e George Clooney, solo per citare i due attori più celebri a cui ha prestato le corde vocali. Per altri ancora sarà sempre e comunque il doppiatore di Hagrid, il gigantesco custode e guardiacaccia di Hogwarts a cui è spettato l'onore di diventare persino insegnante di Cura delle Creature magiche. Francesco Pannofino sa essere tante cose, far convivere dentro di sé tanti mondi e immaginari. Proprio come il Lucca Comics & Games.

E allora quale contesto migliore per un'intervista esclusiva al mitico protagonista di Boris? L'occasione ce l'ha offerta Audible che, in occasione della celebre manifestazione toscana, ha presentato al pubblico l'audiolibro Gli Animali fantastici: dove trovarli (disponibile sullo store digitale dal 31 ottobre) di cui Pannofino è voce narrante.

Un audiolibro che si inserisce nella grande offerta Audible che vanta 15.000 titoli e oltre 100.000 ore di ascolto; un prodotto che va ad arricchire il catalogo degli audiolibri dedicati al magico mondo di Harry Potter. Sì, perché dal settembre 2017 a oggi, Pannofino ha ridato vita a tutta la saga letteraria di J.K. Rowling, prestando la voce a studenti, professori ed elfi domestici.

Leggi anche: Alfonso Cuarón a Cannes: "Harry Potter? Del Toro si arrabbiò con me perché non avevo letto i libri"

Dal doppiaggio alla narrazione: la libertà della voce

Affabile, alla mano, ma sempre professionale e puntuale negli interventi, Francesco Pannofino si è presentato al Lucca Comics & Games con molta sorpresa e curiosità negli occhi. Era stato a Lucca tanti anni fa, e ritornare in una manifestazione ancora più grande, ricca e popolata lo ha colpito non poco. "È come camminare in un enorme set cinematografico di un film fantasy", ha detto. Lui che al fantastico ha prestato la voce più volte soprattutto grazie alla saga di Harry Potter, nella quale ha vestito i panni vocali del mitico Hagrid. Dal quel lontanissimo 2001 a oggi, Pannofino non ha solo doppiato il gigante buono di Hogwarts, ma anche narrato tutti gli audiolibri di Harry Potter, appendici comprese. Per questo abbiamo parlato della differenza tra doppiaggio e narrazione, del fascino e delle difficoltà nel dare voce alla miriade di personaggi potteriani. Per questo il sarcasmo pungente di Boris, per una volta, è stato messo da parte. Con Francesco Pannofino abbiamo parlato solo e soltanto di magia.

Leggi anche: Harry Potter, un giro ai Warner Bros. Studios per scoprire i segreti di Hogwarts