San Patrizio: i 20 migliori film sull'Irlanda

Jimmy's Hall: una scena di gruppo tratta dal film

Paesaggi sconfinati, verde a perdita d'occhio e leggende popolari: sono queste le cose che ci vengono in mente pensando all'Irlanda. Ma, in realtà, c'è molto di più. Nonostante l'industria cinematografica irlandese sia relativamente contenuta, infatti, sono tante le pellicole dedicate a questo bellissimo paese che mettono in scena la tempra dei suoi abitanti ma anche le sue grandi problematiche.

Lasciandoci ispirare da questa terra ricca di storia e tradizioni, abbiamo deciso di stilare per voi una lista delle più belle pellicole ambientate tra le sue verdeggianti colline: da Il vento che accarezza l'erba a Nel nome del padre, da Barry Lindon a Svegliati Ned, ecco i 20 migliori film sull'Irlanda da vedere assolutamente.

1. Il vento che accarezza l'erba (2006)

Cillian Murphy e Orla Fitzgerald in una scena del film Il vento che accarezza l'erba

Per stilare una lista sui migliori film sull'Irlanda non potevamo che iniziare con una pellicola dal titolo davvero suggestivo: Il vento che accarezza l'erba. In questa pellicola del 2006, Ken Loach ci trasporta nel 1919, al tempo della prima guerra di indipendenza irlandese. Girato nella contea di Cork, ai tempi epicentro della guerra civile, il film racconta la storia di Damien O'Donovan (Cillian Murphy), un giovane medico che, invece di partire per Londra, decide di rimanere a difendere la propria patria.

Una scena del film Il vento che accarezza l'erba

2. Barry Lyndon (1975)

Ryan O'Neal in una sequenza di Barry Lyndon (1975)

Capolavoro del 1975 firmato Stanley Kubrick, Barry Lyndon porta sullo schermo le disavventure di un giovane irlandese di origini modeste (interpretato da Ryan O'Neal) che tenta una rocambolesca scalata alla ricchezza. Tratto dal romanzo Le memorie di Barry Lyndon di William Makepeace Thackeray, il film accompagna lo spettatore nelle terre d'Irlanda, anche grazie alla sapiente scelta della colonna sonora, caratterizzata da pezzi folk irlandesi e musica classica.

3. The Commitments (1991)

The Commitments

Se state cercando un film che metta in scena la società e lo stile di vita irlandese sulla fine degli anni '80, The Commitments è proprio quello che fa per voi. Diretta da Alan Parker e tratta dall'omonimo romanzo di Roddy Doyle, la pellicola racconta la storia di una soul-band, The Commitments, che iniziò ad avere successo all'interno dei sobborghi popolari di Dublino.

4. Cuori Ribelli (1992)

Tom Cruise e Nicole Kidman in Cuori ribelli

I meravigliosi paesaggi della penisola di Dingle fanno da sfondo alla storia d'amore tra un contadino irlandese (Tom Cruise) e la figlia del suo padrone (Nicole Kidman), durante il XIX secolo. Sebbene la seconda parte di Cuori Ribelli sia ambientato in America, anche le scene di Boston sono, in realtà, girate a Dublino, presso la Guinness Brewery in Market Street e nel suggestivo quartiere di Temple Bar.

5. Nel nome del padre (1993)

Nel nome del padre: Daniel Day-Lewis ed Emma Thompson in un'immagine

Diretto da Jim Sheridan e con un grande Daniel Day-Lewis, Nel nome del padre racconta la vera storia giudiziaria che vide coinvolti quattro ragazzi irlandesi. Accusati di appartenere all'IRA, i ragazzi vennero incarcerati nella terribile prigione di Kilmainham, prima di essere sottoposti a un processo.

6. Michael Collins (1996)

Liam Neeson e Alan Rickman nel film Michael Collins

Vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia, questa pellicola del 1996 diretta da Neil Jordan si concentra sulla vita del patriota irlandese Michael Collins (interpretato da Liam Neeson) e sulla nascita della Repubblica d'Irlanda. Molto bella la fotografia che riesce a rendere giustizia alle verdeggianti colline d'Irlanda e alle sue spiagge sassose.

7. Bloody Sunday (2002)

James Nesbitt nel film Bloody Sunday

La Bloody Sunday (Domenica di sangue) del titolo fa riferimento a un fatto realmente avvenuto; il 30 gennaio 1972, infatti, più di una dozzina di dimostranti irlandesi furono uccisi dall'esercito britannico durante una delle tante manifestazioni contro un decreto emanato dalla Tatcher. Il film, diretto da Paul Greengrass, è suddiviso in quattro capitoli, uno per ognuno dei protagonisti: un cattolico, un manifestante, il generale delle truppe inglesi e un soldato britannico.

8. Hunger (2008)

Michael Fassbender in una scena del film Hunger

Michael Fassbender e Liam Cunningham sono i protagonisti di questa magnifica pellicola per la regia di Steve McQueen: Hunger, sicuramente uno tra i migliori film sull'Irlanda in circolazione. Il film ricostruisce il trattamento disumano riservato ai prigionieri politici nel carcere di Long Kesh (Irlanda del Nord) e ha come protagonista Bobby Sands, esponente dell'IRA che, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, organizza uno sciopero della fame.

Hunger: una suggestiva scena del film

9. Ondine - Il segreto del mare (2009)

Un'intensa scena di Ondine che vede protagonisti Colin Farrell e Alicja Bachleda

Ambientato nel cuore dell'Irlanda, Ondine - Il segreto del mare, porta sul grande schermo una delle incredibili leggende legate a questa terra. Il film, infatti, racconta la storia d'amore tra il pescatore Syracuse (Colin Farrell) e Ondine (Alicja Bachleda-Curus), una "selkie", cioè una creatura mitologica marina in grado di prendere le sembianze di un essere umano.

10. Doppio Gioco (2012)

Andrea Riseborough insieme a Clive Owen in una scena del film Shadow Dancer

Nella Belfast degli anni Novanta, Collette (Andrea Riseborough) è una madre single nonché militante dell'IRA che viene catturata dai servizi segreti; un agente dell'MI5 (Clive Owen), però, le offre la possibilità di non finire in prigione, a un patto: diventare una spia del governo. Doppio Gioco è un film del 2012 per la regia di James Marsh.

11. Svegliati Ned (1998)

Una scena tratta dal film Svegliati Ned

In un immaginario paesino irlandese, Jackie (Ian Bannen) e Michael (David Kelly) scoprono che, un loro compaesano, ha avuto la fortuna di vincere alla lotteria. Il vincitore, però, sembra tener ben stretto il proprio segreto nonostante tutti i tentativi messi in campo dai due anziani amici. Questo finché non viene a galla un'incredibile verità: il fortunato giocatore è, infatti, Ned Devine, morto d'infarto non appena appreso della vincita. Svegliati Ned è il film giusto se siete alla ricerca di una divertente pellicola girata in Irlanda.

12. Le ceneri di Angela (1999)

Una scena tratta dal film Le ceneri di Angela

Basato sull'omonimo romanzo autobiografico di Frank McCourt e con protagonisti Robert Carlyle e Emily Watson, Le ceneri di Angela è la drammatica storia di Malachy e di sua moglie Angela, immigrati irlandesi di New York costretti a rientrare a Limerick, in Irlanda, insieme ai loro quattro figli. L'accoglienza, però, non sarà delle migliori: la famiglia cattolica di Angela, infatti, non ha mai accettato il suo matrimonio con un protestante di Belfast.

13. Once - Una volta (2006)

Markéta Irglová e Glen Hansard, in una immagine del film Once

Un musicista irlandese (Glen Hansard) che si guadagna da vivere suonando per le strade di Dublino e aggiustando elettrodomestici, incontra una bella polistrumentista di origine Ceca (Markéta Irglová). Insieme, riusciranno a trovare la motivazione necessaria per realizzare i propri sogni. Once - Una volta è un film del 2006 diretto da John Carney.

14. Jimmy's Hall (2014)

Jimmy's Hall: Barry Ward in una scena con Simone Kirby

Ambientato nel 1921 in un'Irlanda sull'orlo della guerra civile, Jimmy's Hall racconta la storia dell'irlandese Jimmy Gralton (Barry Ward Barry Ward) che, dopo dieci anni d'esilio negli Stati Uniti, fa ritorno in patria. Sconvolto dalla situazione di oppressione e povertà nella quale si trova la popolazione, Jimmy decide di riaprire il locale dedito alle arti e a disposizione dell'intera comunità che gli era costato la deportazione in passato.

Jimmy's Hall: una scena tratta dal film

15. Una proposta per dire sì (2010)

Amy Adams e Matthew Goode in una sequenza del film Leap Year

Tra i migliori film sull'Irlanda di genere commedia, non potevamo non citare Una proposta per dire sì, pellicola del 2010 per la regia di Anand Tucker. Giunta al quarto anno di fidanzamento con Jeremy (Adam B. Scott) senza aver ancora ricevuto la proposta di matrimonio, Anna (Amy Adams), decide di approfittare dell'anno bisestile per appellarsi a un'antichissima tradizione irlandese: ogni 29 febbraio, infatti, alle donne è consentito avanzare la proposta ai fidanzati ritardatari.

16. The Boxer (1997)

Daniel Day-Lewis è Danny nel film The Boxer

In questo film del 1997 diretto da Jim Sheridan, Daniel Day-Lewis è Danny, un pugile irlandese membro dell'IRA che, dopo aver scontato quattordici anni in galera, fa ritorno a Belfast per incontrare la sua amata Maggie (Emily Watson). Ma la donna, dopo tanti anni di attesa, si è rifatta una vita, sposando il migliore amico di Danny. Nel corso di The Boxer, però, la passione tornerà ad ardere tra il pugile e la sua ex fidanzata.

17. Un poliziotto da Happy Hour (2010)

Brendan Gleeson nel film The Guard

Gerry Boyle (Brendan Gleeson) è un poliziotto del Connemara dall'umorismo sarcastico e dai metodi decisamente anticonvenzionali. Insieme all'agente dell'FBI Everett (Don Cheadle), Boyle dovrà risolvere un misterioso omicidio opera di un serial killer. Un poliziotto da Happy Hour è una brillante action-comedy con delle suggestive ambientazioni irlandesi.

18. Veronica Guerin - Il prezzo del coraggio (2003)

Cate Blanchett in Veronica Guerin

Basato su fatti realmente avvenuti, Veronica Guerin - Il prezzo del coraggio (per la regia di Joel Schumacher) racconta la vera storia di una giornalista di Dublino (interpretata da Cate Blanchett) che lavora per un quotidiano locale. Decisa a riportare i risultati del suo scottante reportage su un importante traffico di stupefacenti, Veronica verrà assassinata da un sicario il 26 giungo 1996.

19. Albert Nobbs (2011)

Un intenso primo piano di Glenn Close en travesti in Albert Nobbs

Nell'Irlanda del XIX secolo, Albert Nobbs (Glenn Close) è il miglior cameriere di Dublino e lavora presso un prestigioso albergo della città. Albert, però, nasconde uno sconvolgente segreto: il domestico, infatti, è in realtà una donna, travestitasi per riuscire a trovare lavoro. Dopo trent'anni di servizio, la donna si ritroverà coinvolta in un frustrante triangolo amoroso.

20. Breakfast on Pluto (2005)

Cillian Murphy in una scena del film Breakfast on Pluto

Concludiamo la nostra lista dei migliori film sull'Irlanda con una pellicola del 2005 diretta da Neil Jordan: Breakfast on Pluto. Nato da una relazione clandestina e affidato alle cure della tabaccaia del paese, Patrick (Cillian Murphy) è un giovane dalla spiccata sensibilità femminile e amante dei travestimenti. Sullo sfondo della complessa situazione sociale dell'Irlanda degli anni Settanta, Patrick compirà la sua trasformazione diventando Kitten.

