5 film per ragazzi per godersi gli ultimi giorni di vacanza su Infinity+

Si torna a scuola, ma prima ci sono gli ultimi giorni di vacanza; su Mediaset Infinity con Infinity+ è disponibile la collection Back to School per accompagnare gli studenti, e non solo, nel nuovo anno scolastico con tanti titoli per tutta la famiglia.

Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare, un'immagine del film animato

"Ragazzi, sta per cominciare la scuola!". A questa affermazione i bambini possono rispondere, a parole o solo con un'espressione, con varie reazioni. C'è chi di tornare tra i banchi proprio non ne ha voglia, c'è chi è felice di rivedere i propri amici e anche qualcuno a cui mancano i propri maestri. È settembre, bellezza. È il mese in cui si torna dalle vacanze e in cui ricominciano le scuole. Ma è anche il mese in cui ricomincia tutto: nuovi libri, nuove canzoni e, soprattutto, nuovi film. È il momento in cui si torna a casa e, sulla propria smart TV, o dove meglio si crede, ci si può gustare in pace qualche bel film per godersi gli ultimi giorni di vacanza. In occasione del ritorno a scuola, allora, su Mediaset Infinity con Infinity+ è disponibile la collection Back to School per accompagnare gli studenti, e non solo, nel nuovo anno scolastico con tanti titoli per tutta la famiglia. Abbiamo scelto 5 titoli per godersi gli ultimi giorni di vacanza. Ma vi segnaliamo che, nella ricca collection, ci sono anche Il giardino segreto, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 1910 scritto da Frances Hodgson Burnett, Mamma o papà?, interpretato da Antonio Albanese e Paola Cortellesi, il film d'animazione Angry Birds - Il film e molti altri ancora.

1. I Puffi 2

I Puffi 2: Pestifera e Frullo con Puffetta nella prima immagine ufficiale del film

La prima novità è in arrivo su Mediaset Infinity con Infinity+ dal 3 settembre. I Puffi 2 è il sequel del film d'animazione e live action campione di incassi I Puffi. Stavolta il malvagio stregone Gargamella crea una coppia di dispettose creature simili ai puffi, i Monelli, con cui spera di catturare la loro magica "essenza blu". I Puffi 2, del 2013, come il primo film del 2011, è un film che ha riportato in auge - con nuove tecnologie - quelle pellicole che si facevano negli anni Settanta e Ottanta, come Chi ha incastrato Roger Rabbit e Elliot, il drago invisibile, che mescolavano live action e animazione, e permettevano ad attori in carne e ossa di interagire con personaggi virtuali. Così, in questo film, i simpatici personaggi blu alti "due mele o poco più" creati dalla fantasia di Peyo, vivono accanto ad attori come Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Brendan Gleeson e Hank Azaria: il perfido e maldestro Gargamella è lui.

2. Alvin Superstar

Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare, Jason Lee con i tre protagonisti animati

Dal 9 settembre saranno disponibili i quattro film della saga di Alvin Superstar (Alvin Superstar, Alvin Superstar 2, Alvin Superstar 3 - Si salvi chi può! e Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare) con protagonisti i tre fratelli scoiattoli Alvin, Simon e Theodore. E anche qui parliamo di personaggi animati - i sagaci e irresistibili roditori dalle inconfondibili vocine - che sullo schermo appaiono accanto ad attori in carne ed ossa. Tra cui c'è un nostro caro, vecchio amico, quel Jason Lee che è stato nel cast di Quasi famosi, ma, soprattutto, è stato il nostro amato Earl nella serie tv cult My Name Is Earl. Il suo personaggio, lì, era quasi un cartone animato, un eterno adolescente. E allora è perfetto per interagire con dei personaggi di animazione, tre animaletti che si comportano in tutto e per tutto come tre adolescenti, in quattro film per grandi e per bambini.

Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare, una scena del film diretto da Walt Becker

3. 10 giorni senza mamma

10 Giorni senza Mamma: Fabio De Luigi in una scena

Chi sul grande schermo appare spesso come un fumetto in cane ed ossa - e riescono a farlo solo i più bravi - è Fabio De Luigi, che insieme a Valentina Lodovini è il protagonista di 10 giorni senza mamma, un film in cui molti genitori e figli si ritroveranno, in tutto o in parte. È la storia di una coppia di genitori con tre figli che, per una serie di situazioni, si trovano a scambiarsi ruoli e abitudini all'interno della famiglia. A tratti amaro, a tratti spassoso (vedere Fabio De Luigi nella scena dell'inserimento all'asilo non ha prezzo), 10 giorni senza mamma,racconta proprio quello di cui stiamo parlando oggi: le nostre giornate tra scuola, lavoro, figli e tutto quello che questo comporta.

4. Emoji: Accendi le emozioni

Emoji: Accendi le emozioni, un'immagine del film d'animazione

Emoji: Accendi le emozioni, film d'animazione firmato Sony Animation del 2017, nasce da un'idea interessante. Quella di immaginare che le emoji, le "faccine" che troviamo nei nostri smartphone e che usiamo ogni giorno per dare un tono ai nostri messaggi, vivano di vita propria all'interno dei sistemi operativi dei nostri telefoni. Il film di Anthony Leondis racconta la storia di Geene, una emoji che vive all'interno dello smartphone di un teenager e che, a differenza delle altre, ha il potere di cambiare espressione. Che poi è lo spunto per un discorso sulla diversità. Emoji segue la tendenza di altri film, da Toy Story a Ralph Spaccatutto, che provano a dare una vita a oggetti inanimati come i giocattoli o digitali come i videogiochi e le emoticons.

Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare, un'immagine tratta dal film animato

5.Dora e la città perduta

Dora e la città perduta: Michael Peña, Isabela Moner e Eva Longoria in una scena del film

Dora l'esploratrice è un personaggio della Nickelodeon che ha fatto compagnia a molti bambini - e di conseguenza ai genitori - nei loro primi anni di vita. La coraggiosa esploratrice bambina, accompagnata dai suoi assistenti, in ogni puntata si lancia in missioni che servono a insegnare qualcosa, in forma interattiva, ai bambini, come le forme, i colori, gli oggetti, i numeri. Dora e la città perduta porta il personaggio in un film live action, e così facendo allarga il potenziale target. La Dora in carne ed ossa, interpretata da Isabela Moner, diventa una coraggiosa adolescente (ma sempre con i caratteristici capelli a caschetto e frangetta) alla ricerca dei genitori e di un luogo mitico. Non fa più le domande ai bambini e attende le risposte, come nel cartone animato, ma a chi ha seguito quei cartoni da piccolo piacerà ritrovare una cara amica. Per i grandi, ci sono Eva Longoria e Michael Peña.