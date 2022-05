Festival di Cannes, i 10 look più audaci di sempre

Mentre la 75esima edizione del Festival di Cannes si prepara per il gran finale, ripercorriamo i look più audaci e indimenticabili che hanno conquistato il tappeto rosso della Croisette nel corso degli anni: dagli outfit mozzafiato di Bella Hadid alle leggendarie coppe di Madonna.

Non è certo necessario sottolineare che il Festival di Cannes sia uno dei festival cinematografici più prestigiosi al mondo per quanto concerne la settima arte, d'altro canto ciò che per molti non deve passare in secondo piano è l'importanza del red carpet della kermesse francese, da sempre considerata come una protagonista del mondo della moda nonché una vera e propria ispirazione per i fashionisti di tutto il mondo. Sullo sfondo dell'affascinante Costa Azzurra, il prestigioso evento sprona le modelle e le star del cinema a distinguersi dalla massa con i loro look: mentre l'edizione 2022 del Festival del Cinema si prepara per il suo gran finale, ripercorriamo i look più audaci, che sono entrati nella storia della moda e dello stile, indossati dalle star di tutto il mondo nel corso degli anni, dall'iconico reggiseno a forma di cono di Madonna allo sbalorditivo abito Alexandre Vauthier di Bella Hadid.

1. Naomi Campbell

Un'immagine sul Red Carpet del Festival di Cannes

Naomi Campbell, soprannominata la "venere nera" è indubbiamente stata la star più fotografata del red carpet della premiere di Biutiful, celebre pellicola diretta da Alejandro González Iñárritu presentata in concorso al Festival di Cannes 2010 durante il quale il protagonista Javier Bardem è stato premiato per la sua memorabile interpretazione. L'iconica top model degli anni '90 ha partecipato alla sfilata sul tappeto rosso con un un abito a sirena color oro con scollo all'americana, arricchito da centinaia di paillettes. La modella ha anche abbinato accessori in pendant come la clutch di Salvatore Ferragamo al suo incredibile vestito, firmato Roberto Cavalli, che si abbinava perfettamente alla sua pelle luminosa.

2. Ilona Staller, alias Cicciolina

Pornostar, politica e musa ispiratrice della leggenda dell'arte nonché icona dello stile neo-pop Jeff Koons, Ilona Staller, in arte Cicciolina, non ha mai avuto paura di sollevare polemiche e durante la 41esima edizione del Festival di Cannes del 1988 ha dato scandalo optando per questo incredibile vestito trasparente, mostrandosi a seno nudo, coperta solo da un velo bianco da sposa e da un peluche rosa. All'epoca la Staller era una delle pornodive più quotate e il suo look, che oggi probabilmente non sarebbe neanche poi considerato così osé, fu oggetto di polemiche che durarono settimane.

3. Victoria Abril

Un'immagine sul Red Carpet del Festival di Cannes

Nel 1997 Victoria Abril ha partecipato al Festival di Cannes regalando ai paparazzi un'esibizione sfacciata con il suo abito blazer "affari davanti, festa sul retro": i look della prima musa storica di Pedro Almodóvar sono sempre stati da museo del costume, ma nel 1997 l'attrice spagnola ha deciso di infiammare la kermesse francese sfilando sul red carpet con un outfit particolarmente osé: una giacca con uno spacco sul retro che rivelava il suo perizoma. Come accennato in precedenza, nel corso della sua carriera la Abril ha recitato più volte per Almodóvar in pellicole come La legge del desiderio, Légami!, Tacchi a spillo e Kika.

4. Bella Hadid

Un'immagine sul Red Carpet del Festival di Cannes

Bella Hadid ha partecipato all'edizione del 2016 del Festival di Cannes indossando un abito di seta rossa con una profonda scollatura e un paio di spalline sottilissime arrivando letteralmente a scandalizzare la Croisette: la modella, nonché sorella minore di Gigi Hadid, ha calcato il red carpet della premiere del film La ragazza senza nome con un long dress rosso fuoco firmato Alexandre Vauthier. Con la sua scollatura ammaliante, la schiena nuda e lo spacco inguinale che lasciava scoperta la coscia, l'abito di seta ha infiammato il red carpet del Festival grazie alla bellezza dell'Hadid, che all'epoca aveva soltanto diciannove anni, e al colore della seduzione e della femminilità per antonomasia.

5. Irina Shayk

Irina Shayk ha indossato un abito estremamente audace al Festival del Cinema francese nel 2014: la supermodella russa ha sfilato sul red carpet relativo all'anteprima del nuovo film di Michel Hazanavicius, intitolato Alla ricerca del limite, sfoggiando un abito giallo oro firmato Atelier Versace con uno spacco mozzafiato. In seguito la Shayk si è cambiata per partecipare all'esclusivo party organizzato da Roberto Cavalli sul suo yacht, mostrando molta carne in un meraviglioso abito nero trasparente.

6. Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski, nota per aver raggiunto la fama nel 2013 grazie alla sua apparizione in topless nel video della canzone Blurred Lines di Robin Thicke, ha rubato la scena sul red carpet del Festival nel 2017 grazie ad una creazione di Peter Dundas: alla premiere di Loveless la modella ha folgorato tutti indossando un abito volant con ricami e trasparenze barocche. Come una meravigliosa principessa dal fascino antico, la Ratajkowski è apparsa con l'abito in tessuto trasparente con un profondo spacco all'altezza del decolleté, che ha portato divinamente conquistando il tappeto rosso.

7. Madonna

Un'immagine sul Red Carpet del Festival di Cannes

Come tutti si ricorderanno, Madonna ha letteralmente fatto la storia alla premiere di un suo film al Festival di Cannes nel 1991: conosciuta in tutto il mondo per la sua audacia, la regina del Pop è arrivata al Festival per la prima del suo film, intitolato per altro A letto con Madonna, con indosso una sorta di kimono rosa, orecchini d'oro pendenti e rossetto rosso. Nel bel mezzo del red carpet, la cantante si è improvvisamente tolta il kimono e ha mostrato ai presenti le coppe a punta del suo reggiseno-corsetto, disegnate da Jean-Paul Gaultier. Un momento ancora cult come non mai a 30 anni di distanza.

8. Melanie Thierry

Attrice, ex modella francese e Presidente della Camera d'Or della 74ª edizione del Festival di Cannes, Mélanie Thierry ha sfoggiato sul red carpet con un abito semplicemente mozzafiato abbinato a gioielli di Chopard e sandali di Jimmy Choo: la Thierry, classe 1981, ha scelto un vestito verde trasparente firmato Christian Dior per poi optare, il giorno seguente, per un altro abito caratterizzato da una trasparenza forse ancora più evidente. Come accennato in precedenza, Melanie ha abbandonato la carriera di modella e in seguito ha studiato recitazione sotto la guida di Jean-Laurent Cochet, ottenendo una serie di piccoli ruoli in telefilm francesi.

9. Kendall Jenner

Kendall Jenner, diventata famosa grazie al reality show incentrato sulla vita della sua famiglia chiamato Al passo con i Kardashian, ha preso parte alla Chopard Secret Night durante la 71a edizione del Festival di Cannes, nel 2018, indossando un mini abito di Alexandre Vauthier ricoperto di cristalli che lasciava poco spazio all'immaginazione. La Jenner ha sfilato, tra applausi e stupore, in un nuvola bianca trasparente interamente in tulle con pois ricamati, con in vita una cintura bianca con effetto trompe l'oeil, che lasciava intravedere delicatamente il seno nudo.

10. Bella Hadid

Un'immagine sul Red Carpet del Festival di Cannes

Chiudiamo la classifica con un altro iconico outfit di Bella Hadid, quello che ha scaldato il red carpet di Cannes 2021: l'abito nero creato da Daniel Roseberry era talmente scollato da lasciare scoperto il seno della modella che, di conseguenza, era stato strategicamente coperto da un gioiello a forma di albero rovesciato. La Hadid, che ha sfilato sul red carpet in occasione della presentazione di Tre piani di Nanni Moretti, a proposito del vestito in questione ha dichiarato: "Quando guardavo in basso riuscivo a vedere tutto... è stato molto bizzarro camminare sul tappeto rosso con una brezza che soffiava su certe zone, parti del tuo corpo dove di solito non dovresti sentire freddo."