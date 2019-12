Fabio De Luigi protagonista di 10 giorni con Babbo Natale: “Diego Abatantuono si aggiunge alla famiglia”

Abbiamo incontrato Fabio De Luigi e il cast di 10 giorni senza mamma, alle Giornate di Cinema, dove il film ha vinto il Biglietto d'oro come pellicola italiana più vista del 2019.

10 Giorni senza Mamma: Fabio De Luigi in una scena

10 giorni senza mamma è il film italiano più visto del 2019, con un milione e duecentomila presenze in sala. La pellicola, diretta da Alessandro Genovesi, ha come protagonista Fabio De Luigi e Valentina Lodovini, coppia in crisi con prole. Nel cast anche Diana Del Bufalo.

La famiglia che ha conquistato l'Italia nel 2019 tornerà anche il prossimo anno, più precisamente a Natale: Alessandro Genovesi sta infatti lavorando a 10 giorni con Babbo Natale, in cui vedremo Diego Abatantuono nei panni del signore con barba bianca e vestito rosso.

10 Giorni senza Mamma: una sequenza del film

Nel frattempo abbiamo incontrato il regista per un'intervista, insieme a Fabio De Luigi, Diana Del Bufalo e allo sceneggiatore Giovanni Bognetti, nell'ambito delle Giornate Professionali di Cinema, dove 10 giorni senza mamma è stato premiato con il Biglietto D'oro.

La video intervista a Fabio De Luigi, Diana Del Bufalo, Alessandro Genovesi e Giovanni Bognesi