Eva, recensione: quando la maternità (mancata) ha il sapore dell’horror

Non si può dire che Emanuela Rossi manchi di coraggio. La sua opera seconda, Eva, torna ad approfondire temi già presenti nell'esordio del 2019, Buio, che sembrano stare particolarmente a cuore alla cineasta. La genitorialità, la crisi globale, quel senso di apocalisse imminente che ci portiamo dietro, ma anche il contatto con la natura e con le entità immateriali, il tutto condito da una buona dose di atmosfere horror.

Carol Duarte stringe Tommaso Zoppi in una scena di Eva

Nei suoi film, Emanuela Rossi prende per mano il pubblico spingendolo ad affacciarsi sull'orlo dell'abisso e poco importa se, nel corso del processo, la coerenza narrativa viene meno o se certi misteri rimangono tali. Quello di Rossi è un cinema di suggestioni e atmosfere, sfilacciato, ma onorico e affascinante. Ed ha la consistenza del sogno, anzi, per dirla tutto dell'incubo la presenza sullo schermo di Eva (la brasiliana Carol Duarte), misteriosa donna che vive nei boschi, se ne va in giro con un abito di pailletes sbrindellato e una tuta di acetato e rapisce i bambini che le capitano a tiro finché l'incontro col piccolo Nicola e col padre Giacomo non fanno vacillare le sue certezze.

Una fiaba nera ecologista e ambientalista

A cavallo tra una fiaba nera e un thriller di M. Night Syamalan, Eva si apre con una donna misteriosa che dà fuoco a un campo di girasoli, attirando l'attenzione della polizia. Questa dicotomia tra realtà e dimensione onirica è la linfa vitale del film, il cui messaggio oscuro, ma decisamente ben confezionato, sembra avere un valore particolare per Emanuela Rossi. La donna dei boschi, che vive in simbiosi con la natura e non si cambia mai d'abito per tutto il film, sembra lambire il mondo moderno, fatto di negozi, persone e supermercati, solo per localizzare e prelevare le sue prede - i bambini - per salvarli da genitori distratti e pericoli che incombono di natura non meglio specificata.

Una scena subacquea di Eva

Anche grazie alla fisicità di Carol Duarte, magrissima, androgina e con una chioma di capelli ricci, la sua Eva, nome che richiama la prima donna nonché origine del peccato, sembra una creatura dei boschi la cui natura è incerta, ma sono molti i dettagli che la accomunano a una strega. Buona? Cattiva? Questo starà allo spettatore deciderlo. Quel che è certo è che Emanuela Rossi sceglie di alimentare l'ambiguità intorno al personaggio anche a costo di minare la logica del racconto.

Edoardo Pesce e Carol Duarte seduti sotto gli alberi

Quando il mistero è più affascinante della spiegazione

Se la dimensione "ferina" del racconto, seppur non del tutto comprensibile, conserva un fascino tutto speciale, la situazione cambia quando Eva si imbatte in Nicola (Tommaso Zoppi) e nel padre Giacomo, interpretato da Edoardo Pesce. I due vivono in un casale isolato nella campagna umbra in cui Giacomo produce miele biologico senza far uso dei veleni che avrebbero ucciso la madre di Nicola. L'incontro e la relazione tra Eva e Giacomo causano un cambio di passo e atmosfera nel film che però, non per questo, appare più comprensibile.

Un primo piano di Carol Duarte

L'uniformità di tono costruita in tutta la prima parte della pellicola viene meno man mano che l'atmosferica onirica viene in qualche modo "abbassata" e riportata a un livello terreno dalle scaramucce tra innamorati. In più i numerosi temi toccati nel film si affastellano fino a confondersi. Al trauma della maternità negata si aggiunge quello dell'incomunicabilità, a un generico afflato ambientalista si sovrappone un chiaro messaggio contro l'inquinamento e l'industrializzazione sfrenata. Nonostante l'impegno degli attori, l'incanto si spezza quando una parziale spiegazione del comportamento ossessivo di Eva emerge con una svolta pietista poco azzeccata mentre il film si fa più confuso e disordinato. Affascinante la fotografia di Luca Bigazzi, che impreziosisce le inquadrature traducendo in immagini lo straniamento e il dolore della protagonista.