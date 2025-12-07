Il cinema indipendente e d'autore nel listino 2026 di Europictures

Il nuovo calendario delle uscite di Europictures è stato presentato alle Giornate Professionali di Sorrento e, come da tradizione, mantiene una struttura dalla forte identità autoriale e indipendente, senza rinunciare a titoli più pop.

Jodie Foster in Vita privata

Il listino 2026 si apre con Vita privata (11 dicembre 2025), thriller psicologico diretto da Rebecca Zlotowski con protagonista Jodie Foster, affiancata da Daniel Auteuil e Virginie Efira. La trama? Lilian Steiner, psichiatra americana trapiantata a Parigi, si trova a indagare sulla morte misteriosa di una sua paziente: convinta che non si tratti di suicidio, si lascia coinvolgere in un'indagine che la porta a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato.

Europictures: il listino del 2026

Una scena di Chopin! - Ultima Sonata a Parigi

Il 29 gennaio del 2026 arriverà Disappearance - La fuga di Josef Mengele, diretto da Kirill Serebrennikov: un film biografico-drammatico che ricostruisce gli anni della fuga del terribile medico nazista, ricercato e inesorabile, mentre tenta di sfuggire alla giustizia rifugiandosi in Sud America dopo la guerra. Protagonisti August Diehl, Burghart Klaußner e Dana Herfurth.

A febbraio è atteso Chopin! - Ultima Sonata a Parigi di Michal Kwiecinski. Con un cast che include Lambert Wilson, Joséphine de La Baume e Eryk Kulm nei panni di Frédéric Chopin, il film si concentra sugli ultimi anni della vita del grande compositore.

Il ritorno di Isabelle Huppert

Ad aprile ecco Quasi grazia firmato da Peter Marcias con protagonista Laura Morante - e con Irene Maiorino e Ivana Monti -, che porta sul grande schermo la vita di Grazia Deledda - l'unica donna italiana a vincere il Premio Nobel per la Letteratura. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Marcello Fois, racconta tre momenti fondamentali della sua esistenza. A marzo per Europictures ecco La donna più ricca del mondo di Thierry Klifa e con protagonista Isabelle Huppert, affiancata da Laurent Lafitte e Marina Foïs. Il film, ispirato alla controversa vicenda di Liliane Bettencourt (erede dell'impero L'Oréal), racconta la relazione ambigua e mediatica tra una ricchissima ereditiera e un fotografo-scrittore molto più giovane

I film 2026 del listino Europictures