È colpa nostra? Nicole Wallace: "La saga? Raccontiamo un'età complicata"

Se c'è una trilogia che ha impazzato prima su Wattpad, in libreria e poi in streaming, questa è sicuramente È colpa mia facendo nascere addirittura uno stuolo di fan con un nome ben preciso: i Culpables. Al centro della storia l'amore impossibile tra i fratellastri acquisiti Noah e Nick, i cui rispettivi genitori si fidanzano e innamorano.

Una scena del film finale

In occasione dell'arrivo dell'attesissimo capitolo finale, intitolato È colpa nostra?, dal 16 ottobre su Prime Video, abbiamo incontrato su Zoom l'attrice protagonista, Nicole Wallace, che potreste aver già adocchiato nell'ottima Ni una más e che ci ha raccontato le sfide che quest'ultima pellicola ha richiesto.

È colpa nostra? Intervista a Nicole Wallace

Nel film Prime Video il matrimonio di Jenna e Lion prepara il terreno per la tanto attesa reunion tra Noah e Nick. Lui però non riesce a perdonarla ed è ormai erede dell'impero imprenditoriale del nonno, mentre lei ha appena avviato la propria carriera: la fiamma è destinata a riaccendersi o si è spenta per sempre?

Una sfida per Noah, che le cambia radicalmente la vita. Ci dice Nicole Wallace: "Come giovane donna, penso che sia una cosa difficile da gestire, accettare e mettere in pratica. Non credo che sia un fattore che riunisce i protagonisti, ma ne è una conseguenza diretta. Quando interpreti un personaggio per ben tre film e questo cresce con te, è normale influenzarsi a vicenda: Wallace ci racconta che ha insegnato al suo personaggio a seguire il suo istinto e a mettere se stessa al primo posto; viceversa, Noah le ha insegnato soprattutto che va bene commettere errori, non essere perfetti, essere dei work in progress".

Romcom e cameo musicali nel film Prime Video

Nicole Wallace in una sequenza

Ci sono momenti da commedia romantica, soprattutto nella prima parte del matrimonio tra Jenna e Lion. Ci racconta l'attrice: "Credo che la cosa che mi è piaciuta di più di questo terzo film sia che l'inizio sembra davvero una commedia romantica, coi suoi cliché e le scene tipiche del genere. È stato divertente girarle con Gabriel. È stata anche una boccata d'aria fresca rispetto alle due pellicole precedenti, dopo così tanto dramma, così tanta azione. Non che prima fossero totalmente assenti, ma qui ci muoviamo in un territorio più maturo e consapevole".

Uno dei nuovi rapporti di Noah

Questo capitolo finale è sicuramente il più adulto sia per Noah che per Nick perché parliamo di matrimoni, di opportunità di lavoro, di stabilità, di futuro. Una nuova e migliorata Noah, in un certo senso: "Per me era molto importante che si capisse che sono passati quattro anni, soprattutto in un passaggio così cruciale nella vita di una giovane donna, che va dai 18 ai 22 anni. Ovvero quando lasci l'università. Sei una giovane adulta e stai cercando di capire te stessa; incontri nuove persone e ci sono pressioni e conseguenze per le tue scelte, perché non hai più la protezione dei tuoi genitori, devi trovare un lavoro e pagare le bollette, e ti chiedi cosa questo dice di te e di chi stai diventando. Mi è piaciuto molto far parte di un coming of age".

Crescere insieme a Noah nella trilogia di Culpables

É colpa nostra?: Nicole Wallace e Garbiel Guevara in una foto

Una delle battute più celebri del primo capitolo è "Io ho solo 17 anni. Baciami finché ne avrò 18". A proposito di età, è singolare il percorso parallelo di Nicole e Noah, davanti e dietro la macchina da presa. Ci dice Nicole Wallace: "È la prima volta che interpreto anche l'età effettiva di Noah, perché quando ho iniziato lei aveva 17 e io 20 anni, poi lei 18 e io 21, e ora interpreto effettivamente una 22enne come nella realtà. Quindi è stato come guardarmi allo specchio. Un viaggio di ricerca che si completa".

Dietro le quinte con Nicole Wallace

Tra le scene memorabili di È colpa nostra? per la protagonista c'è sicuramente il matrimonio iniziale da cui parte tutto, l'attesa reunion tra lei e Nick e il cameo musicale (che non vi sveliamo) che l'ha fatto diventare il suo giorno preferito delle riprese. La parte più impegnativa invece è stata quella emotiva lungo tutto le scene che riguardano l'avvenimento che accade a Noah perché si è chiesta più volte come l'avrebbe affrontato al suo posto.

Facce da matrimonio?

A chiusura dell'intervista l'attrice ci racconta un aneddoto dal set: la sequenza finale del film (che ovviamente non vi sveliamo) è stata molto impegnativa fisicamente: ci sono molte acrobazie e molti combattimenti. La difficoltà per lei però è arrivata fin dall'inizio: "Durante il primo giorno di riprese, in cui ci stavamo allenando, mi si sono girate tre vertebre e sono dovuta andare dal medico. Quella condizione è durata a lungo, quindi ho girato quasi tutto il film tutto senza riuscire a muovere la testa!"