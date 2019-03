Dumbo, intervista a Eva Green: "Siate forti, abbracciate la vostra unicità"

Intervista video a Eva Green, che Tim Burton in Dumbo ha trasformato in un'affascinante acrobata.

Dumbo: Eva Green e Colin Farrell in una scena del film

L'abbiamo vista diabolica e dark in molti ruoli, in Dumbo invece Eva Green si libra in aria leggera come una piuma, senza perdere il suo sguardo misterioso e indecifrabile. Anche dal vivo i suoi occhi sono così, forse con una sfumatura di timidezza in più: in questa intervista a Eva Green, abbiamo parlato con l'attrice francese del classico Disney rivisitato da Tim Burton, nelle sale italiane dal 28 marzo.

Nel film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Dumbo - Eva Green interpreta Colette Marchant, acrobata che volteggia appesa al trapezio, con un passato oscuro e un presente fatto di sorrisi di circostanza e lustrini: quando però incontra Dumbo, elefante dalle orecchie sproporzionate che gli permettono di volare, i suoi occhi disarmanti la cambiano completamente. Il modo in cui una persona tratta gli animali può rivelare molto di lei? Secondo l'attrice sì: "Gli animali probabilmente sono migliori degli esseri umani! Ho un cane: sono così vulnerabili e puri, ti viene voglia di proteggerli, ti rendono centrato e responsabile. Dumbo è una creatura bellissima: è amore puro."

Dumbo: Dumbo in volo

Dumbo diventa l'attrazione principale del circo gestito da Max Medici (Danny DeVito) che di lui dice: "ha un muso che solo una madre potrebbe amare". Le persone spesso non sono gentili con chi ha un aspetto differente: è sufficiente dire a qualcuno, che soffre per questo, di essere semplicemente se stesso? "Certamente è difficile" ha ammesso Green, continuando: "Questo è un bellissimo film per bambini, che li incoraggia ad accettare chi sono. Viviamo in un mondo folle, in cui dobbiamo inserirci, come se fossimo una scatola speciale, per essere amati, o almeno lo crediamo. Dumbo invece è un film che dice: sii te stesso, sii autentico, abbraccia la tua unicità e questo ti renderà bellissimo."

Eva Green: il fascino di una femme fatale in sei ruoli

Siate forti: ve lo dice anche Eva Green

In Dumbo Colin Farrell ha il ruolo di Holt Farrier: padre di due bambini che ha perso la moglie e una gamba. Holt è letteralmente una metafora vivente: quando perdi qualcuno che ami ti senti come se non avessi più una parte del tuo corpo. Come ci si può sentire di nuovo interi dopo una perdita del genere? Secondo Green: "Dipende tutto dall'amore: se sei amato e credi in te stesso sei forte. Quindi siate forti!"

Angelina Jolie ed Eva Green bellissime sul red carpet di Dumbo

La video intervista a Eva Green su Dumbo