Domhnall Gleeson, spregevole in Echo Valley: “I film di qualità non dovrebbero mai essere facili”

Che Domhnall Gleeson ci sapesse fare con i cattivi lo sapevamo fin dai tempi di Star Wars - Il Risveglio della Forza, nel quale interpretava lo spietato Generale Hux, votato all'Impero. Tuttavia, non lo avevamo mai visto tanto malvagio come in Echo Valley di Michael Pearce, e scritto da Brad Ingelsby. Il film, arrivato su Apple TV+, racconta di Kate e Claire - Julianne Moore e Sydney Sweeney - mamma e figlia dalla relazione, potremmo dire, complicata: Kate gestisce una fattoria come istruttrice di equitazione, mentre Claire, con problemi di droga, è incastrata in una relazione tossica. Ed è qui che entra in gioco l'attore irlandese, che abbiamo intervistato alla vigilia dell'uscita del film: Gleeson interpreta Jackie, spacciatore senza scrupoli che tiene sotto scacco Kate e Claire.

Echo Valley: intervista a Domhnall Gleeson

Echo Valley: Domhnall Gleeson in una scena

Come potrete vedere in Echo Valley, la definizione di bad guy è stata completamente riscritta da Domhnall Gleeson, capace di accentuare le venature di un profilo umano decisamente esecrabile. "Avevo già interpretato personaggi che avevano fatto cose terribili, in passato", ci dice l'attore. "Personaggi che avevano fatto cose complicate, avevano ucciso delle persone, ed ero abituato a fare cose cattive. Ma Jacky era un altro livello di cattiveria, in termini di quanto lui prema sui deboli, li individua, e individua le vulnerabilità e poi prende tutto quello che può da chiunque si trovi davanti. E così è stata una grande opportunità capire una persona del genere e interpretare una persona reale, e non solo un cattivo. Ho trovato che fosse un ottimo mix delle due cose, e anche la sceneggiatura era fantastica. Quindi... scene fantastiche con attori fantastici. Quindi è stato facile facile accettare il ruolo".

Quella diretta da Michael Pearce è una storia di famiglia, una storia d'amore, una storia criminale. Un mix che colpisce, secondo Domhnall Gleeson. "Dopo aver visto il film, sono rimasto sorpreso da quanto mi avesse colpito emotivamente grazie alla storia di amicizia. Ho trovato Julianne e Fiona (Shaw ndr.) semplicemente bellissime insieme. Poi la storia criminale e il fatto che fosse tortuosa, erano le cose che più mi sono piaciute. Sono elementi che mi hanno parlato".

Sul set con Julianne Moore

Sul set di Echo Valley

A proposito di Julianne Moore, c'è una scena che anticipa il finale particolarmente coinvolgente, e di grande impatto. Una sorta di duello tra Gleeson e l'attrice. "Ci sono state un paio di scene in cui c'era un po' di fisicità", ci dice Domhnall, durante l'intervista. "È stato fatto con una squadra di stuntman, Julian e il nostro regista, Michael. Il nostro film è stato un vero lavoro di squadra per assicurarcii che fosse sicuro. Per quanto riguarda la preparazione della scena, non abbiamo mai provato da soli, io e Julian. L'abbiamo letta ad alta voce, ma non siamo mai entrati nei dettagli. Si trattava più che altro di conoscere bene la propria parte. È stato davvero divertente. Il blocco è stato davvero importante. Era importante il modo in cui la minaccia si intensificava nel corso di quelle scene".

Essenzialmente, Echo Valley racconta delle relazioni umane, e di quanto l'amore sia qualcosa di complicato. Oggi, forse, si preferiscono le emozioni più semplici? "Voglio dire, la semplicità è facile, ma la vita è difficile. Penso che i film di qualità non dovrebbero essere troppo facili. Il film è molto facile da guardare, ma credo che le relazioni siano complicate. Ed è questo a rendere il film così bello. I colpi di scena sono nella trama, al contrario di ciò che è all'interno dei personaggi. Credo che ciò che mi piace di più di Echo Valley siano i colpi di scena e i cambiamenti che avvengono all'interno della storia, sia nei personaggi che nella trama. Quindi sì, semplice è più facile, ma penso che a volte complicato sia meglio".