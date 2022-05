Doctor Strange 2, Benedict Wong: “Wong è molto protettivo nei confronti di America Chavez”

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch, Benedict Wong e Xochitl Gomez in una scena

Ne ha fatta di strada da quando è apparso per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe nel film Doctor Strange (2016): Benedict Wong è Wong (sì, una coincidenza bellissima): monaco guerriero di Kamar-Taj, ultimo discendente della casta dei Servitori Occulti, addestrati per diventare gli assistenti degli Stregoni Supremi. Prima del blip di Thanos, era Steven Strange (Benedict Cumberbatch) a detenere questo titolo mentre ora, in Doctor Strange nel Multiverso della follia, nelle sale italiane dal 4 maggio, è proprio Wong a essere lo Stregone Supremo.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Wong durante una scena

Benedict Wong è lo Stregone Supremo e Steven Strange non sembra gradire molto la cosa. Anche Benedict Cumberbatch ci scherza su. Quando però nel film, diretto da Sam Raimi (che torna al cinema dopo nove anni di assenza), arriva America Chavez (Xochitl Gomez), tutto cambia. La ragazza ha la capacità unica di viaggiare nel Multiverso a proprio piacimento: un potere del genere, se cadesse in cattive mani, potrebbe distruggere ogni cosa. Per fronteggiare la situazione i due stregoni chiedono l'aiuto dell'Avenger che conosce meglio la magia: Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen).

Abbiamo incontrato l'attore Benedict Wong che è certo di due cose: il film Doctor Strange nel Multiverso della follia è una rampa di lancio per diversi nuovi personaggi e insegna che il sacrificio è necessario quando in gioco c'è un bene superiore.

Doctor Strange 2: la video intervista a Benedict Wong

Doctor Strange nel Multiverso della follia: arriva America Chavez

Christine dice a Strange che non può amarlo perché vuole sempre tenere il coltello dalla parte del manico. Sei d'accordo con lei? Alcune persone sono eroiche, ma non così facili da amare, come lui?

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il character poster di Benedict Wong

Penso di sì. Lui ha una missione, un dovere e lei è diventata il sacrificio che deve fare per il bene supremo. Per lui è stato un sentiero difficile da prendere.

In questo film c'è un nuovo personaggio: America Chavez. Forse diventerà una studentessa di Wong e Strange. Pensi che sia importante per voi due avere una studentessa come lei? Qualcuno a cui insegnare la vostra conoscenza?

Moltissimo. Il potere unico che possiede, se cade nelle mani sbagliate, potrebbe distruggere tutti gli universi. Per questo Wong è molto protettivo nei suoi confronti.

Doctor Strange nel Multiverso della follia lancia nuovi personaggi

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch e Benedict Wong a confronto con la giovane Xochitl Gomez

Secondo te che cosa può insegnare questo film al pubblico?

Non lo so. E in realtà non posso dirtelo! Parla dei sacrifici che siamo disposti a fare per un bene superiore. È una rampa di lancio per nuovi personaggi. Quello che è successo in WandaVision e Spider-Man ha portato a questo film. L'incantesimo visto in Spider-Man ha scosso tutte queste realtà parallele causando delle fratture da cui escono ed entrano nuovi personaggi. Tutti questi diversi universi portano all'introduzione di molti nuovi personaggi nell'MCU.