Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso il villaggio dei forgiatori di Katana, la recensione del film-evento

Al pari de L'attacco dei Giganti, Demon Slayer è l'anime più amato e seguito da quattro anni a questa parte. Anzi, considerando i dieci anni di vita e la fine ormai prossima del primo, l'opera prodotta e sviluppata per il piccolo schermo dal team di Ufotable può considerarsi a tutti gli effetti la sua diretta sostituta. Interamente basata sull'omonimo manga di Koyoharu Gotoge, Demon Slayer si traduce sul piccolo schermo in uno shonen drama dove l'azione è protagonista assoluta e la narrazione in essa fulcro centrale dell'evoluzione dei protagonisti, tanto in termini di level up quanto psicologici. Sono insomma i combattimenti a dettare ritmo e carattere del racconto ed è quindi dagli scontri che va letta la caratura artistica e intenzionale del lavoro.

Il vero miracolo di Ufotable è stato comprendere a fondo le dinamiche stilistiche e autoriali del progetto e nobilitarlo negli aspetti chiave, arrivando a un lungometraggio - Demon Slayer: Il Treno Mugen - e a una seconda stagione - Demon Slayer: Arco del Distretto dell'Intrattenimento - assolutamente sorprendenti sul piano tecnico e traspositivo, spesso addirittura fuori scala per quanto concerne l'animazione. A ridosso del lancio del nuovo Arco - in arrivo ad Aprile - Ufotable confeziona adesso un secondo evento cinematografico con Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana, distribuito nei cinema Italiani da Crunchyroll in lingua originale con sottotitoli e pensato insieme come punto di raccordo per i fan e ideale riassunto per neofiti.

Ampliare lo spartito, amplificare la musica

Mentre Il Treno Mugen portava sul grande schermo l'inedito e breve arco dedicato all'ultima battaglia di Rengoku, compianto Pilastro del Fuoco, Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana tenta un'operazione differente. Il film è infatti l'unione degli ultimi due episodi dell'Arco del Distretto dell'Intrattenimento e il primo dell'Arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana, messi insieme e in fila senza montaggio di sorta, come una sorta di piccola maratona. Non aspettatevi un lungometraggio ben confezionato sul piano dell'editing relativo alle transizioni, dunque, perché il titolo non vuole essere questo. Parte con un montaggio riassuntivo della storia di Kamado Tangiro e Nezuko, protagonisti del racconto. Va dal primo episodio dell'opera fino al clou della seconda stagione, ripercorrendo i momenti chiave della storia e idealmente pensato per chi vuole avvicinarsi a Demon Slayer senza recuperare né manga né episodi dell'anime (ma ovviamente anche per rinfrescare la memoria ai fan). La ripresa è nelle ultime fasi dello scontro tra Tangiro, Uzui - il Pilastro del Suono - Zen'istu e Inosuke contro la Sesta Luna Crescente, formata da Gyutaro e Daki, fratello e sorella.

Se già sul piccolo schermo il talento di Ufotable aveva adattato il combattimento con risultati eccezionali, il cinema dona al confronto un sapore ancora più epico e trascinante, condito da un ritmo degli scambi sconquassante (ben valorizzato dall'audio della sala) e da un contenuto emozionale toccante. Si vive e respira al massimo del suo potenziale la tensione del duello e l'espressione cinematica migliore dello stesso, "vistosamente magistrale", parafrasando il motto di Uzui. Si tratta dell'apice dell'animazione giapponese per quanto concerne ibridazione tra tradizione e digitale e per narrazione nell'azione, certo frutto della grande sensibilità di costruzione della battaglia della Gotoge ma anche merito di un encomiabile lavoro traspositivo ad oggi inarrivabile nel genere.

Randez Vous

Dopo esserci goduti nuovamente la sconfitta della Sesta Luna e la commovente backstory di Gyutaro e Daki - in confronto aperto con quella di Tangiro e Nezuko -, il film passa alle parti inedite che vedremo anche ad aprile nella terza stagione. Sempre con estrema fedeltà al manga, Verso il Villaggio dei Forgiatori di Katana entra nel vivo dell'Incontro delle Lune Crescenti, adunata dei restanti cinque demoni alle dirette dipendenze di Kibutsuji Muzan, principale e terrificante antagonista di Demon Slayer. Le maggiori fila del male del mondo sono riunite nel Palazzo dell'Infinito, luogo sospeso tra spazio e tempo, conscio e subconscio. Qui facciamo finalmente la conoscenze di tutte le Lune, che Muzan richiama all'ordine perché da lui troppo viziate, dandogli nuovi compiti da affrontare dopo 113 anni dall'ultima riunione. La morte della Sesta Luna ha infatti aperto a una nuova e storica fase della lotta al vampirismo demoniaco, e Muzan sente incombere un pericolo che al momento sembra solo stuzzicare il suo enorme ego, senza preoccuparlo realmente.

Il cuore del randez vous delle Lune è però nella scoperta delle dinamiche di odio-rispetto che intercorrono tra i suoi membri, che sono Kokushibo (Prima Luna), Daki (Seconda Luna), il già noto Akaza (Terza Luna), Hantengu (Quarta Luna) e Gyokko (Quinta Luna). A seconda del livello, provano disprezzo, paura o arroganza gli uni per gli altri, ma ad unire tutti quanti è il timore reverenziale per Muzan, che per qualcuno è persino una forma di amore e riconoscimento. La resa del Palazzo dell'Infinito e l'arrivo delle Lune è intenso e sofisticato, con la regia che si destreggia tra composizione di musica e immagine a rendere d'impatto un tour de force piramidale tra lo scontro di gradi delle Lune e l'estetica dell'ambientazione (l'entrata in scena di Muzan è visivamente mozzafiato). Venticinque minuti in cui ci viene mostrata la perfidia e la forza della gerarchia del male supremo, tanto affascinante nel manga quanto resa perfettamente su schermo.

La nuova missione

Un sogno del passato di Tangiro fa da filo conduttore tra la riunione delle Lune e la riabilitazione dei cacciatori di demoni. Come d'abitudine, essendo come già sottolineato Demon Slayer un'opera dove è l'azione a lasciar progredire narrazione ed evoluzione del racconto, questo della ripresa è un momento di decompressione e serenità. I toni sono estremamente leggeri e c'è spazio per la commedia. Esilarante - ad esempio - è il punto di vista di uno dei membri della squadra pulizie e ricognizione dell'Ordine, sorpreso dalla tempra e dalle capacità rigenerative di Tangiro, Zen'itsu e Inosuke. Mentre il primo impiega più tempo a guarire a causa dell'entità delle ferite riportate nello scontro con Gyutaro, i primi due si riassestano velocemente e partono per un nuovo incarico (nel caso del povero Zen'istu sempre tra urla, diniego e lacrime).

Tangiro sceglie invece di recarsi nel Villagio dei Forgiatori di Katana per parlare con un furibondo Haganezuka - fabbro della sua spada - e spiegargli il motivo per cui dei gravi danni riportati dalla katana... di nuovo. In un luogo misterioso nascosto tra le montagne sorge il Villaggio dei Forgiatori, che quasi a richiamare alla mente il credo Mandaloriano di Star Wars devono sempre indossare delle curiose maschere a coprire i loro volti. Qui Tangiro attende di incontrare Haganezuka e nel mentre si gode buon cibo e bagni termali insieme al Pilastro dell'Amore, Mitsuri Kanroji, allo scontroso Genya Shinaguzawa, fratello del Pilastro del Vento e al Pilastro della Nebbia, Muichiro Tokito, quest'ultimo alla ricerca di qualcosa.

Si tratta dell'incipit del prossimo Arco e in una ventina di minuti (senza dimenticare nulla) il film si chiude senza particolari sorprese, esattamente come fosse la fine di un episodio introduttivo. Sicuramente interessante come primo approccio alla nuova missione, ma il fulcro reale di questa terza stagione non è minimamente stato toccato - e chi ha letto il manga sa - ed è appena possibile dare un giudizio complessivo sulla qualità dell'animazione e della regia, sempre ottime e centrate. Scossa di energia finale arriva però dalla opening ufficiale di Demon Slayer - L'Arco del Villagio dei Forgiatori di Katana, Man with a Mission, che chiude il film con vibrante positività e ci rivela le Due Lune che saranno al centro della prossima battaglia contro i cacciatori: Hantengu e Gyokko.