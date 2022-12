Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il nuovo film arriva al cinema con Crunchyroll

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba arriva al cinema grazie a Crunchyroll: questo nuovo film conterrà gli episodi 10 e 11 del Entertainment District Arc, elogiati da tutti per le scene d'azione mozzafiato e la struggente storyline, e il primo episodio del prossimo arco, Verso il villaggio dei forgiatori di katana. Per questa occasione, gli episodi sono stati convertiti in 4k e le musiche completamente remixate per rendere unica l'esperienza davanti al grande schermo!

Dopo la proiezione giapponese del 3 febbraio 2023 il film verrà accolto in più di 80 paesi per un eccezionale World Tour. Aspettiamo aggiornamenti per la data di uscita ufficiale italiana! Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un manga creato da Koyoharu Gotoge, composto da 23 volumi che hanno venduto ad oggi più di 150 milioni di copie nel mondo.

La storia inizia quando Tanjiro Kamado, un ragazzo la cui famiglia è stata massacrata dai demoni, si unisce alla Squadra Ammazzademoni con l'obiettivo di far tornare sua sorella minore Nezuko di nuovo umana dopo essere stata trasformata in demone.

La serie anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è iniziata nel aprile 2019 con il primo arco 'Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc'. Ad ottobre 2020 è stato rilasciato il film animato Demon Slayer: the Movie - Il treno Mugen mentre gli archi della serie anime 'Mugen Train Arc' e 'Entertainment District Arc' sono andati in onda ed in streaming tra il 2021 e il 2022. A seguito del World Tour del film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Verso il villaggio dei forgiatori di katana- a febbraio 2023, l'adattamento TV anime dell'arco 'Il villaggio dei forgiatori di katana' è previsto a partire da aprile 2023 in Giappone.