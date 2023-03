Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: il trailer e la data di uscita del film

Warner Bros. Entertainment ha appena pubblicato il trailer e svelato la data di uscita di Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - Verso Il Villaggio Dei Forgiatori Di Katana, la nuova pellicola diretta da Haruo Sotozaki. Il film arriverà nei cinema da giovedì 2 marzo 2023, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia.

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba è basato sul famosissimo anime campione d'incassi in tutto il mondo e tratto della celebre saga di Koyoharu Gotoge, che vanta oltre 150 milioni di copie vendute in Giappone. La pellicola narra la storia avvincente e ricca di azione di un giovane alla ricerca di una cura per sua sorella, trasformata in demone dopo che la loro famiglia è stata ferocemente uccisa dai demoni.

La sinosssi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba recita: "Dopo che la sua famiglia è stata ferocemente uccisa, un ragazzo di buon cuore di nome Tanjiro Kamado decide di diventare un Demon Slayer nella speranza di far tornare umana la sorella minore Nezuko. Insieme ai suoi compagni, Zenitsu e Inosuke, e a uno dei membri più importanti del Demon Slayer Corps, Tengen Uzui, Tanjiro intraprende una missione all'interno del Entertainment District, dove incontra i temibili demoni di alto rango Daki e Gyutaro."